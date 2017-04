Hamilton chce v Soči srovnat skóre, Vettel se nebojí chladnějšího počasí

před 32 minutami

Dramatická sezona formule 1 bude v Rusku pokračovat čtvrtým dílem, který bude opět ve znamení souboje Ferrari s Mercedesem. Stříbrné šípy chtějí pokračovat ve vítězné tradici, v Soči žádný jiný tým v Grand Prix F1 nevyhrál.

Soči - V nové éře formule 1 s hybridními turbomotory se až po třech letech objevil reálný konkurent vládnoucího Mercedesu v podobě Sebastiana Vettela za volantem Ferrari. Jeho největší rival Lewis Hamilton bude chtít v neděli ve Velké ceně Ruska srovnat letošní skóre vítězných závodů na 2:2. A má na to ideální prostředí, protože v Soči zatím vítězily jen monoposty s trojcípou hvězdou ve znaku.

Navíc zatím platí pravidlo, že kdo uspěje v olympijském areálu na břehu Černého moře, ten je na konci sezony i mistrem světa. První dva ročníky ruské Grand Prix vyhrál Hamilton a loni Nico Rosberg.

Tři vítězství nic negarantují

Šéf týmu Mercedes Toto Wolff by byl rád, kdyby triumfoval jeho pilot a pokračoval tak ve vítězné tradici. Jenže si zároveň uvědomuje, že rok 2017 je odlišný od předchozích třech sezon.

"V Soči nás čeká úplně jiný závod, než byly předchozí tři. S novými technickými pravidly nemáte nic předem jistého. Trofeje z předchozích let nám nezaručují, že v Rusku zase vyhrajeme. Zvlášť, když máte tak těsného soupeře, jakým je v současnosti Ferrari," uvedl Wolff.

Na druhé strany pomyslné barikády je cítit nadšení z toho, že se Ferrari konečně daří vyhrávat a bojovat o vysněný titul. Podle Vettela to ale není zázrak ze dne na ten a za jeho vedením v šampionátu stojí tvrdá práce.

"Určitě jsme přes zimu udělali obrovský kus práce, abychom postavili skutečně konkurenceschopné auto. Ale důležitý byl i loňský rok. Sice nebyl skvělý, co se výsledků týče, ale tým se dal hodně dohromady a hodně věcí se změnilo a začalo všechno klapat," uvedl čtyřnásobný mistr světa.

Zima prý Ferrari nespálí

Německý jezdec se v Soči neobává chladnějšího počasí v porovnání například s Bahrajnem, které by mělo být podle mínění řady expertů pro Ferrari nevýhodou.

"Nemyslím si to. Jsem přesvědčen, že to zvládneme. Dokázali jsme to i v Číně, kde byla relativně zima. Bude to v pohodě," reagoval Vettel na dotazy ohledně vlivu počasí na výkony jeho monopostu.

Ruští fanoušci budou zvědaví na výkony Daniila Kvjata, který už co do počtu startů v Grand Prix už překonal Vitalije Petrova. Ovšem pilot stáje Toro Rosso se po roce vrací domů se smíšenými pocity. Loni svůj monopost Red Bull v Soči po dvou kolizích s Vettelem rozbil a následně byl "degradován" do Toro Rossa a na jeho místo naskočil Max Verstappen.

Velká cena Ruska formule 1 startuje v neděli v e14:00 hodni našeho času. Vysílá ji stanice Sport2 a online přenos na Aktuálně.cz můžete sledovat ZDE.

autor: Radek Vičík | před 32 minutami

Související články