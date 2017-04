Bottas musel uvolnit místo kolegovi Hamiltonovi: Nejhorší věc, kterou můžete slyšet

před 1 hodinou

Valtteri Bottas vyjížděl do Velké ceny Bahrajnu na prvním místě, ale nakonec skončil třetí. Navíc před sebe musel pustit týmového kolegu, což nenesl lehce.

Sáchir - Pilot Valtteri Bottas přiznal, že pokyn vedení Mercedesu, aby před sebe v závěru nedělní Velké ceny Bahrajnu formule 1 pustil týmového kolegu Lewise Hamiltona, nesl dost těžce. Zejména proto, že hořká zkušenost přišla pouhý den poté, co poprvé v kariéře vyhrál v kvalifikaci.

Bottas sice odstartoval do závodu z prvního místa, ale kvůli technickým problémům postupně ztrácel a poprvé musel Hamiltona pustit zhruba v polovině závodu. Naposledy pak devět kol před koncem, kdy vedení Mercedesu rozhodlo, že britský pilot má větší šanci dojet vedoucího Sebastiana Vettela z Ferrari.

"Bylo to těžké, zejména když jsem vyhrál kvalifikaci a snažil jsem se zvítězit. Ale jsem týmový hráč, takže bych vedení neřekl ne," uvedl Bottas na webu formule 1. Sedmadvacetiletý Fin nakonec obsadil třetí místo za prvním Vettelem a druhým Hamiltonem.

"Pro závodníka je to nejhorší věc, kterou může slyšet. Ale takový je život. Navíc vedení rozumím, protože tým díky tomu mohl bojovat o vítězství a body navíc," dodal Bottas, který měl už od začátku závodu potíže s generátorem a musel odstartovat s přehuštěnými gumami.

"Hlavně v první části to byl velký problém. Sebastian a Lewis na mě hned po startu tlačili a já nemohl závod kontrolovat. Snažil jsme se vyjet si nějaký náskok, ale na to jsem neměl dostatečnou přilnavost pneumatik. A také jsem měl trochu smůlu při safety caru," poznamenal.

"Zdržel jsem se v boxech o něco déle a Sebastian se dostal přede mě. Navíc ve zbytku závodu jsem neměl rychlost a auto nejelo tak jako v kvalifikaci. Snad zjistíme, čím to bylo," uvedl Bottas, který i přes problémy věřil, že by mohl skončit na druhém místě.

"Nějakou šanci bych měl," řekl. "Musel bych ale tvrdě bojovat a z toho by mohly vyplynout nebezpečné situace. Vedení ale bylo přesvědčené, že Lewis bude mít větší šanci dohnat Sebastiana, tak jsme to zkusili. Z hlediska bodů to nic moc nezměnilo, ale on mohl bojovat o vítězství, protože já neměl dostatečnou rychlost," dodal.

