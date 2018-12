Ouředníček před rokem podal lano Prokopovi, ten ho teď dostal zpět na Rallye Dakar

před 1 hodinou

Automobilový jezdec Tomáš Ouředníček se již smiřoval s faktem, že bude příští rok chybět na startu Rallye Dakar, nakonec se však na poslední chvíli domluvil s Martinem Prokopem a legendární soutěž pojede s druhým autem týmu jihlavského pilota. Ouředníčkův ford je totiž stále poničený po hrozivé dubnové nehodě v Maroku.

"Z legrace říkám, že vše začalo už 17. ledna, kdy jsme na minulém Dakaru pomohli Martina zachránit, když měl nepojízdné auto. Zastavili jsme u něj a vzali ho na lano, teď můžeme říct, že on dal lano nám," řekl Ouředníček ČTK. Poukázal tak na skutečnost, že na předešlém ročníku slavné rallye pomáhal Prokopovi při jeho technických problémech.

Tehdy ale netušil, že se jednou představí v Prokopově týmu MP Sports. Ouředníček totiž závodí v barvách týmu South Racing. V dubnu ale v Maroku havaroval, jeho ford se ve vzduchu devětkrát přetočil a vůz skončil zcela zdemolovaný. Jezdec i navigátor David Křípal ale z děsivě vypadající nehody vyšli nezraněni.

"Už to vypadalo, že další Dakar nepojedeme, protože naše auto nestihneme dát dohromady. Na poslední chvíli se ale objevila možnost, že bychom jeli u Martina. Domluvili jsme se a jsme patřičně hrdí, že nás Martin chce do svého týmu," podotkl devětačtyřicetiletý pilot, jenž Dakar pojede pošesté v kariéře. Třikrát jej ale absolvoval jako navigátor.

Přestože má Ouředníček i díky kvalitně připravenému vozu dobrou šanci na solidní výsledek, jeho hlavním úkolem bude krýt záda Prokopovi a v případě potřeby mu pomoct.

"Počítám s tím. Pro mě je největší úkol, abych se dokázal držet s Martinem, protože on je pekelně rychlý a je i neskutečně zkušený, i když pojede teprve čtvrtý Dakar," řekl Ouředníček. Na druhou stranu ale věří, že Prokopovi pomáhat nebude muset. "Doufám, že budu hlavně psychická opora. Protože, když mu budu muset pomáhat, tak to bude znamenat, že bude zřejmě odzvoněno jeho dobrému výsledku. A to bych mu nepřál," podotkl.

Týmoví šéfové však museli řešit změnu Ouředníčkova startovního čísla. "Naše přihláška přišla až poté, co byla rozdaná čísla, takže jsme dostali hodně vysoké," přiznal Ouředníček. Nakonec ale vyrazí s číslem 332, tedy jako 32. mezi 140 automobily, což reflektuje jeho výsledek z předešlého ročníku, kdy dojel třiatřicátý. "Důležité to bude hlavně první den. Každé předjíždění znamená ztrátu a v dunách je to taky znatelný rozdíl," podotkl.

Pořadatelé pro účastníky nadcházejícího ročníku rallye připravili náročnou trať, která vede ze 70 procent v písku a dunách. Navíc se pojede jen v jedné zemi. "Myslím si, že budeme vzpomínat na to, že se říkalo, že se jede jen v Peru. Zní to trošku pohrdavě, ale nemusí to tak být. Pořadatel má spoustu času, aby nadcházející Dakar byl těžší než letošní. Peruánské duny jsou tak náročné, takže si myslím, že budeme rádi, že tratě nemají tolik kilometrů, jako měly dříve," uvedl Ouředníček.

Brněnský rodák se bude muset vyrovnat se skutečností, že pojede v autě, ve kterém seděl jen při krátkém testu. "To vidím jako největší nevýhodu, nemám ho vůbec ošahané. Nevím, kde co je. V principu je ale hodně podobné našemu autu, takže nečekám, že to bude obrovská změna. Motor je stejný, kabina je trochu jinak posazená. Výhled je super. Auto je perfektně nastavené a vyzkoušené. První dny se s ním ale budu sžívat," dodal Ouředníček.