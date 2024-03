Baník půl roku nevyhrál doma. Ale patří do top trojky, Evropa je živá, míní Matušovič

Přestože fotbalisté ostravského Baníku vyhráli domácí soutěžní utkání naposled 23. září loňského roku, v tabulce Fortuna:Ligy se drží na solidním pátém místě. Vytoužený návrat do evropských pohárů po 13 letech se tak stále jeví jako reálný. "Ale Baník musí rozhodně podávat stabilnější výkony," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý ostravský útočník Miroslav Matušovič.

Z posledních tří zápasů má Baník sedm bodů. Nastala ta chvíle, kdy si ostravský tým konečně sedl?

Z těch sedmi bodů bylo šest venku, v Mladé Boleslavi a Zlíně, doma s Bohemkou to ale nepotvrdili. Teď to mohou napravit, jenže před vlastními fanoušky se Baník dlouhodobě trápí. Herně to na jaře až na výjimky špatné není. Chtělo by to delší sérii, která bude výsledkově i herně dobrá.

Aby teď po třech bodových zápasech nepřišel zase nějaký výbuch?

Všichni okolo chtějí konečně pochopit, kam Baník směřuje. Opravdu už by měla přijít nějaká delší úspěšná série, protože pořád je to jako na houpačce. Hrají dobře, pak mají doma dobře rozehraný zápas proti Bohemce, která je v deseti. A přesto přijde studená sprcha.

Proč se Baníku doma nedaří vyhrát? V součtu s MOL Cupem je to už sedm utkání bez vítězství, táhne se to od 23. září.

Vždyť to je skoro půl roku! Samozřejmě tam byla zimní pauza, ale půl roku nevyhrát doma, kde to Baník vždy měl postavené na podpoře fanoušků, to je zarážející. Nehraje se sice na Bazalech, ale i tak by měl mít Baník doma nedobytnou tvrz. Sám pro to vysvětlení nemám, hráči i trenér by měli být doma na tlak zvyklí.

Přes všechno špatné je Baník pátý, čtyři body od čtvrtého Slovácka. Šance na návrat do pohárové Evropy je pořád slušná, že?

Je to rozhodně živé. Vycházím z toho, jaké jsou ambice klubu na začátku sezony, a já Baník pořád řadím mezi top tři kluby v republice. Ano, v poslední době je tam Plzeň, ale historicky a díky fanouškům by tam měl být Baník. V první pětce nebo šestce, což už šestka se mi nevyslovuje lehce, se musí pohybovat. Bohužel ty poháry unikají, Baník to dlouhé roky nedokáže dotáhnout.

Pořád věříte, že Pavel Hapal je tím trenérem, který tam Baník může dostat? Přes všechny ty pády v aktuální sezoně?

Sám jsem trenér a těžko se mi odpovídá, jestli Pavel je tím správným pro Baník. Hapiho znám, vím, jaký byl fotbalista a jaký je trenér. Všichni si mysleli, že tím pravým bude Pavel Vrba, a nesedlo si to. Nejjednodušší je hodit to na trenéra a odvolat ho, ale na hřišti hrají hráči. Tím neobhajuju Hapiho, ale ani neřeknu, že není tou správnou osobou. Jak už jsem říkal, šanci na dobré umístění Baník pořád má. Jen ty výkony musí být stabilnější.

Baník v posledních letech tak nějak hledá vlastní identitu a cestu, po které se vydat. Zdá se, že Hapal dostal dostatek prostoru.

Nebyli jsme u toho, co si s Pavlem vytyčili za cíle. Ale je jasné, že se nikdo nechtěl bavit o středu nebo spodku tabulky. Nevím, jak je vedení s tím projevem spokojeno, ale Baník je v první šestce a je tam pod trenérem Hapalem. Nejsem alibista, nicméně do hodnocení trenérovy práce se opravdu pouštět nechci.

Kdo vás v ostravském dresu v jarní části nejvíce zaujal?

Příjemné překvapení je Quadri Adediran, který přišel z Budějovic a zpočátku jara nahradil Abdullahiho Tanka, jenž si na konci podzimu vysloužil nesmyslný trest. Ale teď už je zpátky a vypadá taky dobře. Výborné a stabilní výkony podávali už na podzim Jiří Boula a Tomáš Rigo uprostřed hřiště. Pokračují v tom. Když vezmu celou sezonu, lepší čísla se čekala od Filipa Kubaly.

Zmiňovaní Nigerijci Adediran a Tanko budou dnes proti Olomouci (18:00) kvůli kartám znovu mimo. Mohl by se Kubala vrátit do hry?

Asi ano. Chvilku nehrál, teď to může být jeho restart, může mu to tam padnout. Jinak mu totiž nejde vyčíst skoro nic. Je snaživý a běhavý, dostává se do šancí. Jen ta koncovka. Jsem přesvědčený, že svou kvalitu má. Viděl jsem ho odehrát spoustu skvělých zápasů, chyběly pouze góly.

Doma proti Olomouci, pak zápas v Pardubicích a doma s Teplicemi. Ten výhled se jeví pro Baník docela optimisticky s ohledem na šňůru dobrých výsledků, kterou by potřeboval, co myslíte?

(úsměv) A teď zase trenérský pohled. Olomouc udělala změnu na postu kouče. I když je to bývalý asistent, chce přinést určitě něco svého. Navíc je to derby. Pardubice jsou ambiciózní mladý tým, Teplice se neskutečně zvedly pod trenérem Zdenkem Frťalou. Kdyby to byly Slavia, Sparta, Plzeň, tolik optimistické by to asi nebylo, ale kolikrát je to proti jiným soupeřům těžší. Rozhodně nelze nikoho podcenit. Nicméně souhlasím, fanoušci budou čekat od Baníku, že by tyto zápasy mohl zvládnout a odrazit se ještě výše.

Jak to vypadá s vaší trenérskou kariérou po podzimním konci v divizním Havířově?

Snad po deseti letech mám tři měsíce pauzu, dělal jsem předtím v Havířově celý klub včetně mládeže. Řekl jsem si, že stačí, chtěl bych se posunout, zkusit něco jiného. Nabídky jsem měl z nižších i vyšších soutěží, ale zatím jsem nic nevzal. Baví mě práce v televizi na O2 TV Sport, to jsem dlouho docela šidil. Často jsem v Praze, syn hraje za Spartu, takže různě pendluji. Deadline s trénováním si dávám do léta, to už bych chtěl být zpátky na hřišti. Život s týmem mi bude chybět, budu to už potřebovat. Zatím čekám a jsem v klidu, fotbal pozoruji zpovzdálí.