Priske: Liverpool dal najevo, že nás respektuje. Do Anglie s autobusem nepojedeme

Trenér Brian Priske věří, že se fotbalisté Sparty rychle oklepají po domácím debaklu 1:5 s Liverpoolem v úvodním osmifinálovém utkání Evropské ligy a budou připraveni na nedělní ligový šlágr v Plzni.

Hráče navzdory vysoké porážce pochválil a uznal sílu lídra anglické ligy. Na tiskové konferenci také řekl, že v odvetě na Anfieldu nehodlá "zaparkovat autobus", tedy s výrazně defenzivní taktikou.

"Rozhodně očekávám, že se z toho hráči rychle oklepají. Vím, že jsou zklamaní a možná i smutní, to je normální. Snadno se mi říká, že by neměli. Musí se dát rychle dohromady, v neděli nás čeká důležitý zápas," uvedl Priske, který Spartu v minulé sezoně dovedl k prvnímu titulu po devíti letech.

"Tohle mužstvo je úžasné, mají veškerý můj respekt. Dělají vše, co po nich žádám. Mají dobrou disciplínu, snažili se držet vytyčeného plánu. Věděl jsem, že to, co po nich chci, bude výzva, protože jsme čelili výbornému soupeři. I tak ale zůstali věrni svému stylu a na to jsem hrdý. I proto jsem jim řekl, aby zápas hodili co nejrychleji za hlavu. Od zítra musíme začít s přípravou na Plzeň," prohlásil dánský kouč.

Liverpool na Letné rozhodl už v prvním poločase, po kterém vedl 3:0. "Jsem hrdý, že se kluci snažili hrát jako obvykle. Nejjednodušší by bylo zaparkovat autobus před naší brankou a jen bránit. To ale není můj styl, ani styl Sparty. Mám radost, že se kluci na maximum řídili naší filozofií. V mnoha situacích si vedli velmi dobře a vytvořili si několik šancí proti jednomu z nejlepších týmů Evropy. Z individuálního hlediska jsme udělali dvě velké chyby, které vedly ke gólům. Liverpool nás z nich díky své kvalitě potrestal. Po přestávce jsme se je navzdory stavu 0:3 snažili zatlačit," uvedl Priske.

Vyzdvihl sílu mužstva trenéra Jürgena Kloppa. "Kluci v průběhu sezony dokázali, že dovedou hrát proti nejlepším týmům v Evropě. Musíme ocenit a respektovat Liverpool. Jsou ještě o pár úrovní výš než týmy, na něž jsme letos v pohárech narazili. Když hrajete proti takovým soupeřům, je tu riziko, že to dopadne jako dnes," poznamenal někdejší kouč Midtjyllandu a Antverp.

"Mají několik hodně dobrých hráčů. Musíme je ocenit stejně jako to, že utkání vzali vážně. Předvedli špičkový výkon a šli do toho naplno. I sestavou nám vyslali signál, že nás respektují. Věděl jsem, že naši hráči dnes budou čelit v obraně i v útoku rozhodnutím, která nikdy předtím dělat nemuseli, protože Liverpool je strašně silný," konstatoval Priske.

Odveta je na programu za týden. "Na Anfieldu nezaparkujeme autobus, možná tam ani žádný mít nebudeme. V první řadě musíme zvítězit v neděli v Plzni. Musíme dát dohromady tým, který bude mentálně i fyzicky připravený na hodně těžkého soupeře. Potom uděláme maximum pro to, abychom z Liverpoolu odvezli dobrý výsledek. Žádný autobus tam nepřivezeme, zůstane tady v Praze a ponecháme si ho na nějakou zvláštní příležitost," uvedl Priske.