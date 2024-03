Výsledek je lepší než náš výkon, uznal Klopp. A vychválil Spartu

Podle trenéra fotbalistů Liverpoolu Jürgena Kloppa neodpovídalo vítězství 5:1 v osmifinále Evropské ligy nad Spartou reálnému rozdílu na hřišti.

Českého šampiona ocenil za dobrou hru, jeho svěřenci ale podle něj dokázali riskování soupeře trestat. Končící kouč lídra anglické ligy na tiskové konferenci řekl, že by mu případná trofej z evropské soutěže zpříjemnila loučení.

"Výsledek je mnohem lepší než náš výkon. Sparta odehrála dobrý zápas, hodně riskovala a nacházela si v naší obraně mezery na protiútoky. Občas jsme zbytečně ztratili míč, ale přizpůsobili jsme se tomu. O poločase jsme si k tomu něco řekli. Sice jsme po návratu hned inkasovali, ale poté jsme zase měli zápas pod kontrolou," uvedl Klopp.

Liverpool se dostal do vedení už v šesté minutě po proměněné penaltě Alexise Mac Allistera. Sparta ale poté "Reds" několikrát zatlačila a vytvořila si nadějné příležitosti. Lukáš Haraslín a Angel Preciado je však nevyužili a do poločasové přestávky zvýraznil náskok Liverpoolu dvěma brankami Darwin Núňez.

"Prožívá dobrou sezonu. Potřeboval si v týmu zvyknout. Je to skvělý kluk a hraje za nás rád. Má jednu důležitou vlastnost pro útočníka. Nevadí mu, když se zrovna netrefí a hraje dál. I když zrovna nedává góly, je pro tým velmi platný," podotkl Klopp.

Sparta se sice na začátku druhé půle vrátila do hry po vlastním gólu střídajícího Conora Bradleyho, náskok hostů ale poté znovu zvýraznili Luis Díaz a Dominik Szoboszlai. "Sparta riskovala a my jsme jejich riskování potrestali. Dali jsme úžasné góly. Nečekali jsme, že to bude snadný zápas, ale uhráli jsme dobrý výsledek. Teď poletíme domů, odpočineme si a za sedm dní se znovu setkáme," řekl šestapadesátiletý Němec.

Bývalý trenér Dortmundu a Mohuče by rád Evropskou ligu vyhrál. "Správná otázka ale spíše je, jaká je má touha vyhrávat obecně. Chci vyhrávat za všech okolností a i dnes jsme to ukázali. Nedá se říct, že bychom hráli na 80 procent. Kluci věděli, že zápas bude intenzivní. S výsledkem jsme spokojení," dodal Klopp.