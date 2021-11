Geniální výkony, pletky s mafií i podvod historie. Před rokem zemřel Diego Maradona

Americká vláda ve středu zařadila na svou černou listinu dalších osm čínských firem. Důvodem jsou obavy o národní bezpečnost a zahraniční politiku. Firmám zařazeným na listinu se tak nyní zhorší přístup k americkým technologiím, uvedla agentura Reuters. Rozhodnutí přichází v době zvýšeného napětí mezi Pekingem a Washingtonem kvůli postavení Tchaj-wanu a kvůli některým obchodním otázkám. Čína rozhodnutí spojených států kritizuje.

Mluvčí čínského ministerstva obchodu Šu Ťüe-tching uvedla, že se Čína důrazně staví proti sankcím na čínské společnosti a vyjádřila s rozhodnutím velkou nespokojenost. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien na tiskové konferenci dodal, že Čína podnikne všechny nutné kroky k ochraně svých firem a vyhrazuje si právo přijmout protiopatření.

Americká ministryně obchodu Gina Raimondová v prohlášení uvedla, že zařazení nových subjektů na seznam pomůže zabránit tomu, aby americké technologie podporovaly rozvoj čínské a ruské vojenské vyspělosti a činnosti vzbuzující obavy z šíření jaderných a dalších zbraní. Jsou to například pákistánské jaderné aktivity nebo program balistických raket.

Na seznam byly kvůli pomoci při modernizaci armády zařazeny firmy Hangzhou Zhongke Microelectronics, Hunan Goke Microelectronics, New H3C Semiconductor Technologies, Xi'an Aerospace Huaxun Technology a Yunchip Microelectronics. Kvůli snaze získat z USA některé položky na podporu vojenských aplikací byly na seznam zahrnuty i laboratoře Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale a také firmy QuantumCTek a Shanghai QuantumCTeck. Hlavním cílem zařazení těchto osmi subjektů na seznam je zabránit tomu, aby americké technologie pomáhaly Číně při vývoji kvantových počítačových aplikací pro její armádu, dodalo americké ministerstvo obchodu.