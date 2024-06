Ronaldo může být slabina, Turky nevymažu z hlavy, říká Sionko. Z fotbalu přešel na IT

Čeští fotbalisté vstřelili v pěti zápasech proti Portugalsku dva góly. Na slavný lob Karla Poborského ze čtvrtfinále mistrovství Evropy v roce 1996 navázal už jen Libor Sionko o 12 let později. Před dnešním večerním utkáním vzpomíná na tehdejší střet s týmem Cristiana Ronalda a vypráví, jak se mu změnil život od konce na pozici manažera reprezentace.

"Byl to pěkný zápas ve výborné atmosféře a chvilku tam byla i euforie," popisuje Sionko duel Česka s Portugalci ve skupině na Euru 2008 v Ženevě.

V první půli vyrovnával hlavou, nakonec Češi prohráli 1:3.

"Chtěli jsme s nimi hrát vyrovnanou partii, ale i tehdy byli favorit a my jsme věděli, že to nemůžeme úplně otevřít. Šance byly na obou stranách, jenže oni měli útočnou kvalitu větší a zaslouženě vyhráli," vybavuje si.

Českému týmu doznívala úspěšná generace kolem bronzových hrdinů z Eura 2004.

Portugalci zase měli v mužstvu esa typu Deco, Nuno Gomes nebo Cristiano Ronaldo, v té době zářící v Manchesteru United.

A také po 16 letech, před dnešním zápasem obou soupeřů v Lipsku, se Ronaldova pozice v reprezentaci stále řeší. I když je na klubové úrovni "uklizený" v Saúdské Arábii, místo v národním týmu má.

"Pořád je fantastický, ale už není na vrcholu, jako kdysi byl. Chce, aby se kolem něj všechno točilo, nicméně ten tým podle mě cítí, že už by se to kolem Cristiana točit nemuselo," podotýká Sionko.

Poborský prohlásil, že v jistém ohledu by 39letý Ronaldo mohl být slabinou Portugalska, s čímž Sionko souhlasí.

"Je otázka, jak to mentálně zvládne a jestli mužstvu neuškodí. Musí potlačit své ego a dát týmu to, na co aktuálně má," říká.

Češi podle něj budou ve vstupním zápase šampionátu outsiderem, ale jejich síla by mohla být ve standardních situacích a týmové hře.

"Portugalci jsou všichni kreativní hráči, my takové hvězdy útočného charakteru nemáme. Může to být minus i plus, že to všechno nebude viset na jednom nebo dvou hráčích. Týmově to můžeme zvládnout," zamýšlí se bývalý útočník Kodaně nebo Glasgow Rangers.

Hned po prosincovém losu skupin pro letošní Euro si na zmiňovaný turnaj v roce 2008 vzpomněl. Také tam totiž Češi vedle Portugalců narazili i na Turecko.

"Naskočilo mi to okamžitě. Bohužel zápas s Tureckem nikdy nevymažu z paměti. Vedli jsme 2:0 a ztratili jsme to. Bylo to smolné utkání a smutná vzpomínka ve mně pořád zůstává," vypráví Sionko.

Po výhře 1:0 nad domácími Švýcary a porážce 1:3 od Portugalska tehdy Češi podlehli Turecku 2:3 a turnaj pro ně končil mimořádně trpce.

Letos čeká na svěřence Ivana Haška mezi Portugalci a Turky nováček z Gruzie.

"Na první dobrou řeknu, že s Portugalci by bylo výborné uhrát remízu. Oba další soupeři ale jsou v našich sílách, na postup rozhodně máme a dokážeme je porazit," věří Sionko.

Jako hráč zažil s reprezentací olympiádu v Sydney v roce 2000, potom mistrovství světa 2006 a zmiňované Euro 2008. Na evropský šampionát před třemi lety se podíval jako manažer národního týmu.

"Mohli jsme jít ještě dál, ve čtvrtfinále jsme prohráli s Dány, ale to Euro bylo úspěšné. Jako manažer jsem byl na tribuně mnohem nervóznější než v roli hráče," usmívá se rodák z Ostravy.

"Mám z toho krásné zážitky, přestože se ten turnaj odehrál za covidu a zpětně říkám, že některá omezení byla nesmyslná. Jste zavření v bublině, hráče to trochu okradlo o tu správnou atmosféru. V Německu to letos kluci zažijí plnými doušky," pokračuje.

Sám sleduje šampionát jen jako fanoušek, s fotbalem už není Sionko po profesní stránce nijak spojený. Odhodlal se k životní změně a vrátil se k oboru, který má vystudovaný.

"Pracuju jako ajťák, v bankovním sektoru. Je to práce s daty, zabývám se datovými sklady. A musím říct, že jsem moc spokojený a nová práce mě naplňuje," hlásí nadšeně.

"Fotbal mi po funkcionářské stránce vůbec nechybí, jsem teď takový správný fanoušek, rozumný kritik," směje se. "Chtěl jsem zkusit něco jiného, pracuju v jiném segmentu a rozhodně toho kroku nelituju," dodává.

Od Sionkova gólu hráli Češi s Portugalskem ještě ve čtvrtfinále Eura 2012 (0:1) a předloni dvakrát v Lize národů (venku 0:2, doma 0:4).

Dnešní utkání v Lipsku začíná ve 21 hodin a sledovat ho můžete prostřednictvím on-line přenosu na webu Aktuálně.cz.