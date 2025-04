Saka zazdil penaltu, Arsenal přesto vyřadil Real. Liga mistrů skončila i Bayernu

Fotbalisté Arsenalu vyřadili obhájce trofeje Real Madrid a poprvé od roku 2009 postoupili do semifinále Ligy mistrů. Po úvodní domácí výhře 3:0 dnes zvítězili ve španělské metropoli 2:1, navíc neproměnili penaltu. Inter Milán remizoval ve čtvrtfinálové odvetě s Bayernem Mnichov 2:2 a po úvodní venkovní výhře 2:1 ho čeká druhé semifinále za poslední tři sezony.

"Kanonýři" vyzvou v dalším dvojzápase Paris St. Germain, který v ligové fázi na začátku října porazili doma 2:0.

Inter narazí v semifinále na Barcelonu. Naopak bavorskému mužstvu se rozplynul sen o domácím finále. Právě v mnichovské Allianz Areně 31. května soutěž vyvrcholí.

Arsenalu se ve 13. minutě naskytla příležitost ještě zvýraznit celkový náskok. Asencio stáhl ve vápně k zemi Merina a sudí Letexier po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil penaltu.

Zodpovědnost vzal na sebe Saka, jenže zakončení ve stylu Panenky se mu nepovedlo a brankář Courtois míč zastavil.

Historicky nejúspěšnější tým soutěže však paradoxně situace nijak nenabudila a za celý první poločas nevystřelil na branku. Ve 24. minutě Mbappé upadl po souboji s Ricem, který první utkání rozhodl dvěma góly, a Letexier podruhé odpískal pokutový kop.

Jenže VAR se opět vložil do hry a Letexier nakonec po prohlédnutí opakovaných záběrů penaltu odvolal. Přezkoumání trvalo zhruba pět minut.

Saka napravil zaváhání v 65. minutě, kdy otevřel skóre. Domácí odpověděli za dvě minuty zásluhou Viníciuse Juniora, který obral o míč Salibu a zakončil prakticky do odkryté branky.

"Bílý balet" musel v tu chvíli vstřelit tři góly, aby dostal duel do prodloužení. Výraznější tlak si ale nevytvořil, navíc se mu zranil Mbappé. Zápas směřoval k remíze, když v nastavení rozhodl Martinelli. Londýnský celek neprohrál s Realem v LM ani počtvrté a z toho potřetí zvítězil.

Paris St. Germain v letošní vyřazovací fázi čeká třetí anglický soupeř po sobě. V osmifinále vyřadil Liverpool a ve čtvrtfinále Aston Villu. Kromě Arsenalu se v ligové fázi potkal i s Manchesterem City.

Také v odvetě Inter - Bayern padly všechny branky až po změně stran. Hosty poslal do vedení kanonýr Kane, jenže v rozmezí 58. až 61. minuty Martínez s Pavardem obrátili skóre. V 76. minutě vyrovnal Dier, ale potřebný gól, který by dovedl utkání do prodloužení, už Bayern nedal. Müllerovu hlavičku v nastavení pokryl gólman Sommer.

"Nerazzurri", kteří v lednu zvítězili na hřišti pražské Sparty 1:0, doma nezdolali Bayern v pátém z šesti pohárových utkání, díky výhře z prvního duelu je to ale nemuselo mrzet.

Mnichovský gigant vypadl ve čtvrtfinále počtvrté z posledních pěti sezon.

Odvety čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů:

Real Madrid - Arsenal 1:2 (0:0)

Branky: 67. Vinícius Júnior - 65. Saka, 90.+3 Martinelli. Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni - Brisard (video, všichni Fr.) ŽK: Alaba, Asencio, Rüdiger - Raya, Partey. První zápas: 0:3, postoupil Arsenal.

Sestavy:

Real: Courtois - Vázquez (61. Endrick), Asencio (73. Modrič), Rüdiger, Alaba (61. García) - Valverde, Tchouaméni, Bellingham - Rodrygo (61. Ceballos), Mbappé (75. Díaz), Vinícius Júnior. Trenér: Ancelotti.

Arsenal: Raya - Timber (90.+4 White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Ödegaard, Partey, Rice (90.+5 Zinčenko) - Saka (77. Trossard), Merino, Martinelli (90.+4 Tierney). Trenér: Arteta.

Inter Milán - Bayern Mnichov 2:2 (0:0)

Branky: 58. Martínez, 61. Pavard - 52. Kane, 76. Dier. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič - Borošak (video, všichni Slovin.). ŽK: Arnautovic - Kim Min-če, Dier. První zápas: 2:1, postoupil Inter.

Sestavy:

Inter: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni (88. Bisseck) - Darmian, Barella (88. Frattesi), Calhanoglu, Mchitarjan, Dimarco (73. Augusto) - Martínez (81. Taremí), Thuram. Trenér: Inzaghi.

Bayern: Urbig - Laimer (83. Coman), Dier, Kim Min-če (65. Guerreiro), Stanišič - Kimmich, Goretzka (83. Pavlovic) - Olise, Müller, Sané (65. Gnabry) - Kane. Trenér: Kompany.