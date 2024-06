Strach o Mbappého. Útočník má zlomený nos, pokud bude hrát, tak s maskou

Francouzští fotbalisté sice vstoupili do evropského šampionátu vítězstvím nad Rakouskem 1:0, ale v Düsseldorfu málem přišli o svou největší hvězdu. Kylian Mbappé úvodní utkání nedohrál a podle zpráv z francouzského tábora má zlomený nos. Pokud bude moci v turnaji vůbec pokračovat, pak jen se speciální maskou.

Mbappé nastoupil k prvnímu zápasu na velkém turnaji jako kapitán Francie. Páska na rukávu mu však štěstí nepřinesla. Čtyři minuty před koncem základní hrací doby ve výskoku narazil hlavou do ramene rakouského stopera Kevina Dansa. V okamžiku měl obličej i dres od krve, která se mu řinula z nosu.

Zatímco byl ošetřován za postranní čarou, Francouzi hráli v deseti a byli pod velkým tlakem. Mbappé se v té chvíli vrátil na trávník i bez souhlasu rozhodčího, vynutil si tak přerušení hry a možnost vystřídat, i když za cenu žluté karty.

"Nos vůbec nevypadá dobře. Je to pro nás komplikace a kaňka na dnešním večeru," řekl hned po utkání trenér Didier Deschamps. Na otázku, jak velké oslabení by to pro jeho mužstvo bylo, odpověděl: "Nechci se pouštět do nějakých hypotéz. S Kylianem je tým vždycky silnější, ale když to bude nutné, dokážeme hrát i bez něho."

Mbappé byl hned ze stadionu převezen na kliniku v Düsseldorfu, kde rentgenové vyšetření potvrdilo, že nos je opravdu zlomený. Ale předseda francouzského svazu Philippe Diallo sdělil novinářům, že operace nebyla nutná. Zraněný útočník se ještě v noci vrátil do základního tábora týmu u města Padeborn.

Vedení výpravy později v tiskové zprávě uvedlo, že pro Mbappého bude vyrobena speciální maska, která by po nezbytné péči umožnila zvážit, zda se může znovu zapojit do hry. Zatím není jasné, jestli to bude už v pátečním utkání proti Nizozemsku v Lipsku. Bývalý lékař francouzského týmu Fabrice Bryand v rozhovoru pro deník L'Equipe uvedl, že Mbappého absence by mohla trvat až deset dní.

Kapitán týmu by tak mohl znovu hrát až po skončení skupinové fáze šampionátu. Mbappé by přitom měl být hlavním trumfem "Les Bleus" při útoku na evropský titul. Hvězdný útočník sice v prvním utkání nepodal oslnivý výkon, přesto se postaral o rozhodující okamžik. Zbavil se rychlým průnikem obránců, odcentroval a Maximilian Wöber nasměroval míč do vlastní sítě.

"Máme o Kyliana obavy. Stále nevíme, jaká je situace. Doufáme, že to není příliš vážné a že bude s námi po zbytek šampionátu," přál si záložník N'Golo Kanté poté, co obdržel cenu pro hráče zápasu. Právě on převzal pro zbytek utkání kapitánskou pásku.

Mbappého zranění sledují s obavami i v Madridu. Pětadvacetiletý útočník, který má na kontě 80 mezistátních zápasů a 47 branek, necelé dva týdny před šampionátem podepsal pětiletý kontrakt s Realem. Podle zahraničních médií by si měl ročně vydělat 15 milionů eur a k tomu jako volný hráč dostane přestupový bonus 100 milionů eur rozložený do pěti let.