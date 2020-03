Orlům v EBEL hrozí karanténa. Na play off do Bolzana nesmí, týmy mění pořadatelství

Už to není pouze o hokeji. Znojemští Orli a italské Bolzano bojují ve čtvrtfinále hokejové EBEL nejen o postup, ke kterému má nyní blíže celek z Jižního Tyrolska, ale i s nařízeními vlád obou států kvůli šíření koronaviru.

Pokud by Znojmo dnes odcestovalo na Apeninský poloostrov a po nedělním utkání se vrátilo zase zpět, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje by s největší pravděpodobností úterní domácí zápas zakázala. Orli by totiž dle nařízení Ministerstva zdravotnictví museli do čtrnáctidenní karantény.

Proto nebylo jiné možnosti, než nedělní duel odehrát opět na jihu Moravy. "Bolzano včera neodcestovalo domů do Itálie, ale zůstalo ubytované na hotelu v Rakousku, odkud v neděli zamíří opět do Znojma na zápas," vysvětluje manažer Orlů Petr Veselý.

Italský celek má být ubytovaný ve Vídni, která je od Znojma vzdálená zhruba hodinu jízdy. Na Moravu přijel původně pouze na páteční utkání, avšak nakonec se zde může zdržet až do půlky března, tedy dokud celá série neskončí.

"Oba týmy jsou pod zvýšeným lékařským dohledem a naprosto zdraví. Navíc se jedná o profesionální sportovce, kde je riziko nákazy minimální," uklidňuje Veselý.

O pořadatelství čtvrtého utkání, které je na programu v úterý, se má rozhodnout zítra, avšak návrat do Bolzana je prakticky nereálný. Už ve středu večer zakázala italská vláda konání kulturních a sportovních akcí s přítomností diváků na svém území. Bolzano by tak muselo hrát minimálně bez fanoušků.

"Bohužel to teď není jen o tom hokeji. Bylo by riziko jezdit někam, kde to vláda zakazuje. Snažíme se to dát stranou a soustředit se pouze na ty věci, které máme. Není to moc příjemné, ale co má říkat Bolzano," řekl Aktuálně.cz znojemský trenér Miroslav Fryčer.

Ten s týmem přeci jen jednu cestu do Bolzana na play off absolvoval. První utkání se totiž odehrálo dle plánu ve středu v Jižním Tyrolsku. Kapacita haly však byla snížena na tři tisíce diváků. "Přišly nám nějaké instrukce, jak se máme chovat při zápase a mezi nimi, ale nic moc z toho se nakonec nedodrželo. Vše byl pouze kec a dezinfekční věci jsme měli svoje," dodal Fryčer.

Situace není pro Orly růžová ani z herní stránky. Oba dosavadní zápasy série prohráli, navíc svému soupeři vstřelili pouze jeden gól. "Letos nám to proti nim nejde, ale stále jsem toho názoru, že Bolzano je hratelnější soupeř, než některý jiný. Chtějí hrát hokej, jsou agresivní a tvrdí. My bohužel nejsme schopni dát gól," uvedl bývalý útočník NHL.

Znojmo se tak v neděli od 17:30 představí znovu doma a jinak tomu s největší pravděpodobností nebude ani v úterý, kdy je na programu čtvrté čtvrtfinále. To může rozhodnout o případném postupu Bolzana, které se již díky výhře základní části kvalifikovalo do příštího ročníku hokejové Ligy mistrů.