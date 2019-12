Orli jako postrach soupeřů. Jsou nejlepší, uznal finský trenér úřadujícího mistra

Takovou sérii ve Znojmě dlouho nepamatují. Tamní Orli porazili v sobotu na domácí půdě rakouský Dornbirn a bodovali už podeváté v řadě. Přitom ještě před měsícem patřili k nejhorším celkům soutěže.

Byl začátek listopadu. Znojemští hokejisté tápající v suterénu soutěže přivítali před vlastními diváky Bolzano. Tribuny však zely prázdnotou. Není divu. Svěřencům trenéra Miroslava Fryčera se v té době zrovna nedařilo a první fanoušci již začali sezonu pohřbívat.

"Nedá se na to dívat. Vymýšlíme kraviny a to je cesta do pekel," utrousil tehdy po dalším nevalném výkonu s italským soupeřem Fryčer, trenér a sportovní manažer v jedné osobě.

Slovo si vzala reprezentační přestávka. Orli přivedli do svých řad kanadského centra Roba Flicka a do soutěže se vrátili s plnou parádou. Postupně začali stoupat tabulkou a jejich série, kdy by ze zápasu neodešli alespoň s bodem, trvá již měsíc.

"Kluci si konečně začali věřit. Věří v ten systém, který jsme si tady nastolili, a makají na sto procent. Takovou šňůru jsme si představovali, ale stavíme se k tomu s pokorou," chválil tým po sobotní výhře Fryčer.

Finský kouč smekl před Znojmem v televizi

Před Vánocemi nejdřív porazili poslední tým tabulky, pak si vyšlápli na úřadujícího mistra z Klagenfurtu a chválou nešetřil ani finský kouč ve službách "rakouské Sparty", jak fanoušci týmu z Korutan přezdívají, Petri Matikainen. "V tuto chvíli je Znojmo nejlepší tým v lize. Jsou excelentní v soubojích a daří se jim kombinace," řekl ve vysílání televizní stanice Sky Sports bývalý juniorský mistr světa.

A měl pravdu. Orli mají aktuálně nejlepší formu z celé ligy, vstřelili nejvíce branek a ve svých řadách mají i nejproduktivnějšího hráče soutěže, jímž je s jednačtyřiceti body (12+29) Kanaďan Anthony Luciani. Kdyby nebylo nepovedeného rozjezdu, kralují i v aktuální tabulce. Nyní se dělí o druhou příčku s Vídní a na první Salcburk ztrácejí pět bodů.

Z posledních devíti utkání získali 25 bodů. Ztratili pouze dva, a to nedávno v Grazu, kde vyrovnali v poslední minutě, a nakonec padli v prodloužení. Takovou sérii Znojmo v mezinárodní EBEL nepamatuje.

"Ta ztráta v Grazu nás mrzí, ale když jsem přišel do kabiny, tak jsem na klucích viděl, že příště si to už vzít nenechají. Byl jsem klidný," vrátil se k jediné prohře za poslední měsíc šedesátiletý kouč.

Tým nepoložilo ani zranění kapitána

Najdou se však i nedostatky, na kterých by znojemští trenéři ještě rádi zapracovali. "Musíme zlepšit naše přesilovky a defenzivní činnost," naráží Fryčer na fakt, že Znojmo je třetím nejhůře bránícím celkem. "Na druhou stranu se prezentujeme ofenzivní hrou. Chceme bavit diváky, ale to nic nemění na faktu, že tu obranu musíme zlepšit."

A diváky opravdu baví. Zatímco na začátku listopadu byla návštěvnost něco málo přes dva tisíce, během uplynulého víkendu se vyšplhala v obou domácích zápasech ke třem tisícům.

Ač mají Orli na marodce tři hráče včetně kapitána Radima Matuše, nesvazují jim marodi ruce jako v předchozích letech, kdy se každé zranění podepsalo na herním projevu celého týmu. "Mužstvo má letos jinou tvář. Ano, vypadli nám klíčoví hráči, ale ten tým se díky tomu semkl a je ještě silnější. Jeden bojuje za druhého," vysvětluje bývalý hráč Toronta Maple Leafs.

Cílem Jihomoravanů pro následující měsíc je udržet se v první pětce, která zajišťuje přímý postup do play off. Do konce základní části zbývá ještě dvanáct zápasů, z nichž odehrají velkou porci mezi vánočními svátky. Zaokrouhlit svoji bodovou sérii se pokusí již ve čtvrtek od 17:30 v rakouském Linci.