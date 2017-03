Tři vlastní góly, hloupé chyby, zbytečné porážky. Orli po vyřazení zpytují svědomí

před 1 hodinou

Letošní sezonu budou chtít znojemští Orli pravděpodobně rychle hodit za hlavu. Na poslední chvíli se sice kvalifikovali do play-off EBEL, to však pro ně mělo trpký konec.

Znojmo - Hrála se osmdesátá třetí minuta zápasu, před znojemskou brankou poskakoval kotouč, kterého se chopil Thomas Koch, a přesnou střelou pečetil osud Orlů v letošním ročníku EBEL ligy. Znojmo prohrálo s Klagenfurtem ve čtvrtfinále play-off 0:4 na zápasy.

"Zklamání je obrovské. Do poslední chvíle jsem věřil, že to ještě nějakým způsobem zvládneme. Vyhrál ten, kdo měl více štěstí a odhodlání," soukal ze sebe trenér Roman Šimíček.

Konečný stav série je pro Jihomoravany až příliš krutý. Vždyť tři zápasy ze čtyř skončily rozdílem jediného gólu, dva rozhodovalo dokonce až prodloužení. "Vyjma toho třetího utkání jsme byli vyrovnaným soupeřem," přemýšlí Šimíček. "Měli jsme víc smůly na hokejkách než oni," doplňuje gólman Marek Schwarz. A mají pravdu, Orli si v sérii dali minimálně tři vlastní góly.

"Občas jsme si to tam srazili, což nám samozřejmě uškodilo. Měli jsme si to více hlídat," pokračuje bývalý brankář Liberce. "Něco takového jsem za svoji kariéru ještě nezažil, aby si tým dal tolik vlastních branek jako my," hledal stěží slova Šimíček.

Klíčový byl prý už první zápas

Nejblíže výhře bylo Znojmo hned v prvním čtvrtfinále. Jen pětatřicet sekund před závěrečnou sirénou obdrželo vyrovnávací branku. V osmnácté minutě prodloužení pak Klagenfurt rozhodl o prvním bodu ve svůj prospěch.

"Myslím, že tady se to lámalo. Hloupými chybami jsme vrátili domácí do hry. V závěru jsme se navíc nechali vyloučit dvakrát po sobě a inkasovali vyrovnávací gól," přemýšlí Šimíček, který převzal tým po neuspokojivých výsledcích na konci kalendářního roku. "Kdyby se nám zde podařilo vyhrát, bylo by to o něčem jiném," lituje.

Jihomoravanům se podařilo na sympatický výkon navázat i v domácím zápase, ani zde se však výhry nedočkali. "Pouze to třetí utkání nebylo z naší strany povedené. Jinak jsme bojovali a nechali tam všechno, co v nás bylo. Myslím si, že se nemáme za co stydět," pokračuje Schwarz, jenž se stal po výměně trenérů jasnou brankářskou jedničkou a svého mladšího kolegu Patrika Nechvátala pouštěl mezi tyče jen zřídka.

Úkol? Poskládat tým, který vrátí Orly mezi elitu EBEL

"Líbilo se mi tady. Škoda jen toho začátku, který se nám vůbec nepovedl," hodnotí své roční angažmá Schwarz. "Od té doby, co přišel trenér Šimíček, se ty výkony hodně zvedly. Na poslední chvíli jsme udělali play-off, což je super."

"Musíme se od této zkušenosti odrazit a jít dál. Pro nás to je výzva do budoucna, abychom poskládali tým co nejlépe a znovu atakovali ty nejvyšší příčky," poznamenává Šimíček, který bude u týmu s největší pravděpodobností pokračovat.

Jaké složení hráčů bude mít k dispozici, však zatím není jasné a vedení klubu bude o nových smlouvách teprve jednat. Před play-off podepsal nový kontrakt se Znojmem kanadský útočník Colton Yellow Horn.

"Strašně rád bych tu pokračoval, ale není to otázka na mě. Ještě nevím, jak to všechno dopadne," přiznává třicetiletý Schwarz, který během své kariéry oslavil mistrovské tituly v Liberci a ve Spartě.

