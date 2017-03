Schwarz čaroval v brance, přesto Orli prohráli potřetí v řadě a jsou krok od vyřazení

před 59 minutami

Pro znojemské hokejisty se play off mezinárodní EBEL ligy nevyvíjí zrovna nejlépe. Prohráli i třetí zápas čtvrtfinálové série s Klagenfurtem a v neděli tak budou odvracet konec sezóny.

Klagenfurt - Ani kouzla znojemského gólmana Marka Schwarze ve druhé a třetí třetině nezastavily rozjetý Klagenfurt v honbě za postupem do semifinále Erste Bank Eishockey ligy. Orli padli v Korutanech 0:3 a stejným výsledkem prohrávají i v celé sérii.

Už v první třetině to se Znojmem nevypadalo zrovna nejlépe. V šesté minutě využil defenzivní chyby Marco Richter, prodloužil puk na Slovince Žigu Panceho a domácí rázem vedli. Neuplynuly ani tři minuty a Marek Schwarz kapituloval znovu. Tentokrát po teči bývalého rakouského reprezentanta Thomase Kocha.

Jihomoravané byli oproti předchozím duelům poměrně pasivní, čemuž odpovídal i další vývoj zápasu. Schwarz byl daleko více zaměstnaný než jeho český kolega Tomáš Duba na druhé straně kluziště, avšak ve druhé třetině vytáhl ze svého klobouku několik skvělých zákroků, čímž stále držel naději Orlů. V osmadvacáté minutě nastřelil znojemský bek Libor Šulák tyčku.

Na začátku třetího dějství ujel do přečíslení Stefan Geier. Schwarz na jeho střelu z prostoru mezi kruhy nedosáhl a potřetí za večer inkasoval. Hosté se následně prezentovali dvěma šancemi ke snížení, ale Martin Podešva ani Libor Šulák Dubu nepřekvapili.

Poprvé v sérii se český celek nedokázal prosadit a po těsných prohrách 3:4 v prodloužení a 2:3 nyní ztratil zápas na plné čáře. Světlým momentem utkání je výkon bývalého libereckého brankáře Marka Schwarze, který zneškodnil třiatřicet nebezpečných střel.

Série pokračuje v neděli od 17:30 a Orli budou na domácí půdě odvracet konec sezóny. Čtvrtfinále pro ně bylo prokleté do loňské sezóny, kdy proklouzli po senzační jízdě až do finále. Roky předtím končili vždy hned v prvním kole vyřazovacích bojů. Poměrem 0:4 na zápasy však prohráli pouze ve svém prvním roce v mezinárodních vodách. To bylo v ročníku 2011/2012 a Znojmo tehdy nestačilo na chorvatský Záhřeb.

Čtvrtfinále play off EBEL ligy - 3. zápasy:

Klagenfurt - Znojmo 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Pance (Richter), 9. Koch (Geier S., Kapstad), 42. Geier S. (Neal, Geier M.). Stav série: 3:0.

Další výsledky: Linec - Bolzano 0:2 (stav série 1:2), Salcburk - Graz 5:1 (stav série 3:0), Vídeň - Innsbruck 7:4 (stav série 3:0).

