Loňský finalista EBEL je v krizi, Orly by prý nezachránil ani Scotty Bowman

Pět proher z šesti zápasů. Takové je skóre Romana Šimíčka, který na přelomu kalendářního roku vystřídal na trenérské lavičce znojemských Orlů Jiřího Režnara. Základní část EBEL ligy končí v neděli a Jihomoravané jsou již nyní odsouzeni k bojům ve spodní polovině tabulky.

Znojmo – Trápení loňského finalisty nadnárodní EBEL ligy nemá konce. Orli podávají od začátku soutěže nepřesvědčivé výkony, které dovedly vedení klubu k odvolání hlavního trenéra Jiřího Režnara. Ten skončil u Jihomoravanů po více než třech letech. Pokaždé dovedl tým minimálně do čtvrtfinále play-off.

Trenérské žezlo převzal na konci prosince minulého roku bývalý český reprezentant Roman Šimíček. Ani pod jeho vedením se však týmu nedaří. Situace je dokonce ještě horší. Orli vyhráli z šesti pokusů pouze jednou a po třech sezonách se neprobojují do elitní šestky, která zajišťuje přímý postup do play-off.

"Tady může trénovat Scotty Bowman, ale pokud nebudeme plnit pokyny, nemůžeme brát body," čílil se po posledním domácím utkání znojemský brankář Patrik Nechvátal. Zápasy Orlů jsou přitom jako přes kopírák. Do poslední třetiny vstupuje tým s hubeným náskokem, který však před koncem ztratí a prohraje.

"Pokolikáté se to už stalo? Je úplně jedno, jestli vedeme. Pro nás bude lepší, když budeme prohrávat a dotahovat," nebral si servítky čtyřiadvacetiletý odchovanec Karlových Varů. "Nejsme schopni výsledek udržet. Každý nás ve třetí třetině zatlačí a hraje si s námi."

Po třech sezonách znovu mezi outsidery

S jeho slovy souhlasí i nový trenér. "Čtyřicet minut hrajeme hokej a dodržujeme to, co jsme si řekli. Pak se ale něco stane. Hráčům dojdou síly. Jsme úplně jiný tým," říká Šimíček, který je pouze o tři roky starší než veterán znojemské kabiny Peter Pucher.

Sezóna se nám bohužel hroutila už od začátku, kdy jsme prohráli pět zápasů v řadě. Pak přišla zranění, scházelo nám i šest hráčů najednou. Bez toho to mohlo vypadat jinak, ale na kdyby se nehraje Jiří Režnar, bývalý trenér Orlů Znojmo

Kromě tragických třetích třetin se Orli trápí i s produktivitou. Ač své soupeře v zápasech často přestřílejí, jejich průměr je 2,5 gólu na utkání, což je o celou jednu branku méně než loni! Celkově jsou tak druhým nejméně skórujícím celkem ligy.

"To jsou střely, které gólman vidí. V pohodě je vyrazí a obránci ten puk zametou do rohu. Za první třetinu si brankář takto osahá šestnáct střel, čímž se dostane do tempa a cítí se skvěle. Čím více střel na něj jde, tím si je jistější," přiznává Nechvátal.

Po třech sezonách, kdy tým skončil nejhůře na čtvrtém místě po základní části, tak nyní bude bojovat o poslední dvě vstupenky do play-off s Villachem, Grazem, Fehérvárem, Dornbirnem a Lublaní.

"Sezona nekončí. Jsem přesvědčený, že síla toho mužstva je obrovská, jen je potřeba ji probudit," dodává Šimíček, který může začít křísit Orla již dnes, kdy Jihomoravané hostí Klagenfurt. V neděli odcestují k poslednímu zápasu základní části do Vídně a příští pátek odstartují nadstavbu.

