Záhřeb údajně končí v KHL, podal přihlášku do EBEL

před 1 hodinou

Ruská KHL přijde s největší pravděpodobností o svého jediného chorvatského člena. Smlouvu s nejprestižnější evropskou soutěží se údajně rozhodl rozvázat Medveščak Záhřeb. Ten podal přihlášku do mezinárodní EBEL ligy.

Praha - O konci Záhřebského hokejového klubu v ruských vodách se již nějaký ten čas hovoří. Chorvatský klub není s KHL spokojen po ekonomické ani herní stránce. Do play off se probojoval během svého tříletého působení pouze jednou a na cestě do vyřazovacích bojů není ani letos.

Medveščak tak podal v uplynulých dnech přihlášku do Erste Bank Eishockey ligy, kterou hrají především Rakušané, ale i slovinský, maďarský, italský tým a české Znojmo. Záhřeb tuto soutěž opustil v roce 2013 právě kvůli vstupu do ruské KHL.

Po čtyřech sezónách by tak EBEL mohla znovu mít chorvatského účastníka. Otázkou však zůstává, zda by soutěž hrál lichý počet týmů či by došlo k dalším úpravám. Rakouská média spekulují nad vyřazením slovinské Lublaně, která se již delší dobu potýká s finančními problémy a nedaří se jí ani herně. Základní část letos zakončila na posledním místě s pouhými třemi výhrami v základní hrací době.

Definitivní rozhodnutí do konce února

V úvahu ale připadá i rozšíření o dalšího účastníka. Kdo by jím měl být není známo. Před rokem se mluvilo o maďarské Budapešti ale i slovenském Slovanu Bratislava, který je taktéž znám svojí špatnou ekonomickou situací. Vloni však vedení klubu veřejnost ujistilo, že setrvání v KHL je pro Slovan priorita.

"Přihlášku do soutěže na sezoónu 2017/2018 podalo všech dvanáct současných klubů EBEL a chorvatský Záhřeb. V příštích dnech provede liga ekonomický audit všech těchto celků. Finální počet účastníků by měl být znám nejpozději na konci února," stojí v tiskovém prohlášení představenstva EBEL ligy.

Záhřeb by nebyl prvním týmem, který by dal ruské Kontinentální lize sbohem. Český fanoušek si jistě pamatuje zánik pražského Lva. Kvůli proruským nepokojům na Ukrajině skončil v soutěži v roce 2014 také Doněck. Stejnou sezónu pak vynechal i Spartak Moskva.

autor: Lukáš Caha | před 1 hodinou

Související články