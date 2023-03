Pivní sprchy, despekt Zlína i 248 trestných minut. Derby Valachů znovu ožije naplno

Na Valašsku jde o jednu z událostí roku, ale finále první ligy mezi Vsetínem a Zlínem poutá značnou pozornost v celém hokejovém Česku. Kluby, které dají dohromady osm titulů, jdou v play off po 22 letech proti sobě. Narvané stařičké stadiony slibují od soboty specifickou atmosféru s nádechem slivovice. Bývalý manažer obou klubů Petr Husička vzpomíná na historii derby.

Na Lapači ve Vsetíně vypukne v sobotu v 17 hodin finálová série první ligy proti Zlínu. Vítěz pak v barážovém boji o extraligu vyzve čekající Kladno.

Od vyloučení Vsetína z extraligy v roce 2007 proti sobě valašští rivalové nehráli ani přátelské zápasy. Narazili na sebe až v aktuální sezoně, kvůli pádu Beranů do druhé nejvyšší soutěže. Ve finále bude mít souboj ještě větší grády.

"Robert Hamrla se nebál sáhnout na lístky a zodpovědně zvednout cenu. Vidí, že mohou vydělat peníze. Proč ne, lidé to chtějí vidět a jsou ochotní to dát," glosuje Petr Husička s odkazem na generálního manažera Zlína a cenu vstupenek na finále.

Ta se ve Zlíně pohybuje v rozmezí 300 až 900 korun. A stejně se po lístcích zaprášilo. Totéž ve Vsetíně. Každý místní fanoušek chce být u toho.

Husička je rodák ze Vsetína, jako hráč vybojoval s klubem postupy z těch nejnižších pater, u extraligových titulů v letech 1995 až 1999 už byl coby generální manažer či předseda klubu.

Později působil i ve vedení Zlína, a tak stejně jako velké množství hráčů prošel oběma kluby, jejichž města na mapě dělí jen něco málo přes 30 kilometrů. Přesto nebo možná právě proto vyklíčila postupně velká rivalita, o které Husička vypráví.

"Jsem teď důchodce na plný úvazek, sérii budu určitě sledovat," říká. "Dodnes se občas zajdu na oba stadiony podívat. Když ve Zlíně sedíme s Horstem Valáškem, Bohoušem Koželou, Pepou Ondíkem nebo Zdeňkem Venerou, kolegové říkají, že jsme v 'urnovém háji'," směje se.

Jak budete prožívat finále?

Není to nejvyšší soutěž, žíly už mi to netrhá. Měl jsem možnost z obou stran zažít derby v extralize, to bylo něco jiného. Ale určitě to bude i tak zajímavé, celý region se na to těší. Pro lidi to bude výborný zážitek, pro oba kluby třešinka na dortu po celé sezoně.

Komu věříte více?

Vidím to procentuálně 60 na 40 pro Vsetín. Má zkušenější mužstvo, lépe postavené. Zlínu podle mě vyšel tah, že se v sezoně zbavil starších hráčů, oživil to mladými. Základní část otočili, ale play off je něco jiného, proto dávám větší šance Vsetínu. Bude to vyrovnané.

Vsetín šel do play off ze druhého místa, Zlín se na poslední chvíli díky skvělé formě dostal na šesté. Nedotáhne svou jízdu?

Rozjeli se, to je pravda. Ale jak říkám, teď bych věřil spíše zkušenostem Vsetína. Jako manažer bych nepustil hráče typu Zdeňka Okála, Antonína Honejska nebo Jiřího Ondráčka. Ve finále budou Zlínu chybět. Je to jen můj názor, třeba se pletu.

Na co z historie valašského derby nejraději vzpomínáte?

Rozhodně na finále extraligy v roce 1995, kdy jsme se Vsetínem získali první titul. Po druhé třetině úvodního zápasu jsme doma prohrávali 0:6, a když jste ve VIP prostorech potkával sponzory Zlína a slyšel, s jakým despektem se o nás bavili, bylo to přes čáru. Ale bylo to taky naposled, co vedli. Třetí třetinu jsme vyhráli 3:0, pak jsme sérii otočili. Bylo to úžasné.

Finále Vsetína proti Zlínu zažila extraliga ještě v roce 1999. O dva roky později pak uspěl Vsetín proti rivalovi ve čtvrtfinále.

Ve vedení Vsetína jsem zažil ještě to finále v roce 1999. Tehdy jsme sezonu vyhráli celkem v klidu. První setkání bylo hektičtější.

Bylo derby odjakživa ostré mezi fanoušky, hráči i vedením?

Na úrovni vedení to vyostřené nebylo. V roce 1991 jsem skončil s hraním hokeje, začal jsem dělat předsedu klubu ve Vsetíně a se Zlínem jsme od začátku spolupracovali. Nejdříve jsme zkoušeli v první lize fungovat jako farma Zlína, což se sice neosvědčilo, ale strašně moc mladých kluků sem ze Zlína i tak chodilo na rozehrání. Jinak to vypadá mezi fanoušky, ale i na hráčské úrovni byly oba kluby vždy provázané.

Vsetín i na začátku své první extraligové sezony vypadal jako zlínské odkladiště. Přesto v roli nováčka šokoval titulem.

Za juniora Radima Tesaříka, o kterého byl eminentní zájem, jsme do Vsetína dostali pět hráčů. Později se ze všech stali mistři ligy.

Měli tito a další bývalí zlínští hráči proti Beranům zvýšenou motivaci?

V tom finále 1995 se určitě chtěli o to více ukázat. Ať to byl Luboš Jenáček, Dan Vrla nebo Libor Forch. Byli to kluci na černou práci, ale lajna Jenáček, Forch, Míra Barus tehdy vymazala elitní zlínskou formaci Pavel Janků, Josef Štraub, Roman Meluzín. Jejich motivace byla enormní. Samozřejmě pak Roman Čechmánek, taky odložený Zlínem, byl v bráně natlakovaný ještě více než ostatní.

Vybavíte si nějaké nevšední události mezi fanoušky?

Bylo to vždy vyhrocené, to ano. Polévalo se pivem, na jedné i druhé straně. Nadávali Zlíňáci, nadávali i naši lidé ve Zlíně. Byli polití od hlavy k patě. Rvačky před stadionem nebo nějaké výraznější excesy už si tolik nevybavuju.

Autor fotografie: Václav Trávníček 248 trestných minut Na ledě to mezi oběma rivaly jiskřilo i v době, kdy už vsetínská sláva v extralize pohasínala. V sezoně 2004/05, která byla ovlivněna výlukou NHL, se po zápase Zlína se Vsetínem v základní části strhla při podávání rukou hromadná bitka. Výsledkem bylo celkem 248 trestných minut. "Podávali jsme si ruce a Martin Hamrlík mi místo toho dal čelíčko. To jsem si samozřejmě nemohl nechat líbit," vysvětloval vsetínský bek Rostislav Klesla. Do hromadné mely se pak zapojili i Martin Erat, Petr Čajánek nebo Tomáš Frolo.

Jak jste to měl ve vztahu se Zlínem vy osobně?

Když jsem hrál hokej, Zlín byl pro nás sportovně nedostižně daleko. Zažil jsem ve Vsetíně postup z krajského přeboru, pak ze druhé ligy, ale Zlín byl pořád vysoko nad námi. Ve spoustě věcí jsme se od nich učili, v 90. letech se to postupně otočilo.

V letech 1999 až 2005 jste dělal generálního manažera Třinci, další dvě sezony pak právě Zlínu. Byl jste ještě u toho, když Zlín v roce 2007 jako jeden ze dvou klubů hlasoval proti vyloučení Vsetína z extraligy?

Samozřejmě, já jsem byl ten hlas. (úsměv)

Tak to takové překvapení nebylo.

Povím k tomu ještě něco. V roce 1994 jsme ve Vsetíně po postupu do extraligy domluvili spolupráci se začínající televizí Nova. S Vladimírem Železným jsme udělali smlouvu. Chtěli jsme být štikou v hokejovém rybníce, Nova v tom mediálním. Práva na vysílání extraligy sice měla Česká televize, Nova nemohla dělat přímé přenosy, ale našli jsme skulinky, že něco by dělat mohla.

Jak to dopadlo?

Tak, že na zasedání klubů před extraligou mě Ivan Hlinka vyzval, ať to zrušíme, jinak k nám nebudou jezdit hrát zápasy. Hlasovalo se a nás podpořil jen Zlín. Proto říkám, že vzájemné vztahy obou klubů jako takových nikdy špatné nebyly.

Až teď první ligu vyhraje ten či onen, bude mít v baráži proti Kladnu šanci na postup?

Myslím si, že vítěz bude za Kladnem zaostávat. Mají Tomáše Plekance, který dokáže zápasy rozhodovat klidně sám, a celkově silnější tým. Přece jen je to udělané tak, aby z extraligy pokud možno nikdo nesestoupil.