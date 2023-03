Havlát k posilám z NHL: Nikdo neřekl, že by nejel. Brankářů by mohlo přijet dost

Generální manažer české hokejové reprezentace Martin Havlát momentálně jedná v zámoří s možnými kandidáty účasti na květnovém mistrovství světa z NHL, AHL i juniorských soutěží.

Jak uvedl, konkrétní jména posil bude moci prozradit nejdříve po skončení základní části NHL, ale potvrdil zájem o služby útočníka Tomáše Hertla ze San Jose, ve střelecké formě hrajícího Jakuba Vránu ze St. Louis či obránce Filipa Hronka z Vancouveru a další.

"Skoro všichni, s kterými jsem mluvil, jsou pozitivní, když bude vhodná situace pro všechny. Vyloženě nikdo neřekl, že by z nějakého důvodu nejel. Uvidíme, jaká bude situace po základní části. Ještě se ale může stát spousta věcí," řekl Havlát v online rozhovoru s novináři.

Vrána v úvodu sezony ještě v Detroitu po dvou zápasech vypadl ze sestavy, pak byl zhruba dva měsíce v asistenčním programu NHL a hráčské asociace NHLPA. Začátkem března byl vyměněn do St. Louis a ve 12 zápasech nasbíral 10 bodů za osm branek a dvě asistence.

"Jsem s ním v kontaktu jako se všemi ostatními. Určitě s ním budou probírat další rozhovory. Jsem rád, že se mu daří a je zpátky v NHL a zase dává góly," prohlásil Havlát. Doufá, že bronzový medailista z loňského světového šampionátu prožívá i v osobním životě lepší období.

"Ty osobní věci nevím. Aspoň se mu daří na ledě, tak doufám, že se mu daří mnohem lépe i mimo led. To ví jen on, do toho já nevidím," podotkl Havlát.

Potvrdil ale, že o Vránu se kouč Kari Jalonen stejně jako loni zajímá. "Měli ho minulý rok. Jsem s Karim a se všemi v kontaktu a probíhají konverzace i s jeho jménem. Uvidíme, kde budeme za dva tři týdny."

Stejně tak skončí mimo pozice pro play off San Jose s ofenzivním lídrem Hertlem, který v druhé polovině února s manželkou Anetou přivítal na svět druhého syna Thea.

"Bavil jsem se s ním dvakrát a budeme spolu určitě mluvit ještě před koncem sezony. Určitě o něj máme zájem a uvidíme, jak to dopadne. Mají druhé miminko a už je to víc než měsíc," konstatoval Havlát. V týmu Sharks je i další účastník loňského MS obránce Radim Šimek i útočník Martin Kaut.

V dresu Vancouveru odehrál po zranění v horní části těla a příchodu z Detroitu už čtyři zápasy bek Filip Hronek, účastník posledních čtyř šampionátů.

"Mluvil jsem s ním minulý týden. Jsem rád, že je zpátky na ledě. Taky to je jeden z týmů, který neudělá play off. Uvidíme, jak na tom bude na konci sezony a u všech prohlídek. Doufám, že bude zdravý," přál si Havlát.

Do bojů o play off se opět nepodívá ani Detroit s útočníky Dominikem Kubalíkem a Filipem Zadinou, který se v sezoně potýká se zraněními. "Jsme v kontaktu s oběma. Určitě bychom je rádi viděli," řekl Havlát.

Ze Západní konference budou mimo hru vedle Vancouveru kluby s českými gólmany, loňskými členy kádru Karlem Vejmelkou z Arizony a Lukášem Dostálem z Anaheimu. Navíc i Chicago s Petrem Mrázkem, jehož ale opakovaně trápila třísla.

"U brankářů máme spoustu možností a mohlo by jich přijet dost. Co jsem se s nimi bavil, všichni mi dali pozitivní odpověď. Na této pozici je teď jmen více než na ostatních postech," uvedl Havlát.

Z AHL je v kontaktu vedle kanonýra Jiří Kulicha z Rochesteru a obránce Davida Jiříčka z Clevelandu, kteří se podíleli na stříbru české dvacítky na letošním mistrovství světa, také s Lukášem Rouskem, který se z Rochesteru dočkal úspěšné premiéry v NHL v dresu Buffala, i střelcem Martinem Frkem ze záložního týmu St. Louis Springfieldu. Moc naopak nepočítá s tím, že by byl k dispozici útočník Matěj Blümel, který hraje na farmě Dallasu v Texasu.

"Jak se daří skvěle Dallasu, tak i týmu na farmě. Jsou to dva silné týmy, tam je situace těžší," řekl Havlát.

Příležitost z kádru dvacítky by mohli dostat vedle Kulicha či Jiříčka, který už loni na šampionátu startoval, i obránci David Špaček z Sherbrooke z QMJHL a Stanislav Svozil z Reginy z WHL. "Ale uvidíme, jestli to bude možné podle toho, jak dlouho budou hrát jejich týmy v play off. Zasloužili by si, aby se na ně Kari podíval v kempu," konstatoval Havlát.

Čekat chtějí stavitelé národního týmu i na hráče z 1. kola play off NHL. "Když se dívám dnes na tabulku, tak ve Východní konferenci se dvě tři série dají odhadnout, ale ještě se to může zamotat. Západ je úplně otevřený a všechno může být úplně jinak. Ale určitě bychom rádi na někoho čekali z prvního kola. Ve většině týmů na Východě, které play off udělají, máme spoustu skvělých hráčů," podotkl.

Žádný maximální počet posil ze zámoří si s Jalonenem a jeho asistenty Liborem Zábranským a Martinem Eratem nestanovili.

"Záleží na okolnostech, jak se všechno bude vyvíjet. Je spousta hráčů, které bychom chtěli vidět v kempu dřív, protože je třeba tolik neznáme. Jsou také kluci, kteří by si po dlouhé sezoně zasloužili trochu volna. Záleží na situaci a o koho se bude jednat," dodal Havlát.