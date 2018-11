V Gulašovi bouchly saze, Ligu mistrů chce vyhrát. Kometa už se k soutěži staví jinak

před 1 hodinou

Zápas, který Plzeň přesně potřebovala. Proti Bolzanu servírovala Gulaš se čtyřmi a doufá, že se k lepším výkonům nastartuje také v extralize. Brněnská Kometa nastřílela Tappaře znovu pět gólů.

Plzeňští hokejisté rozdrtili v odvetě osmifinále Ligy mistrů italské Bolzano 6:2 a stejně jako Kometa, které stačil v Tampere k postupu výsledek 5:5, prošli do čtvrtfinále. Český hokej bude mít mezi osmičkou dva zástupce.

Indiáni vyhráli v Itálii na začátku listopadu 6:1 a v domácí odvětě mohli o postup přijít jen těžko. Kvůli slabší formě v extralize pro ně měl ale i druhý zápas proti Bolzanu velký význam. "Postoupili jsme a zároveň jsme zjistili, že v sobě máme sílu dávat góly," radoval se kanonýr Milan Gulaš.

Zatímco v domácí soutěži zapsal démon minulé extraligové sezony jednu branku za posledních devět utkání, Bolzanu nasypal čtyři góly v rozmezí 18 minut a 20 sekund. "Co bych dal za to, aby to tak padalo v lize," svěřil se Gulaš, který se v Lize mistrů dělí o pozici nejlepšího střelce.

Celkově už zaznamenal sedm branek a přispěl k tomu, že Plzeň prošla do čtvrtfinále jako jediná v soutěži bez porážky. Nastřílela nejvíce gólů ze všech (37) a na své cestě už vyřadila úřadujícího vítěze Ligy mistrů Jyväskylä, slovenské šampiony Banskou Bystrici a mistra EBEL ligy Bolzano.

Postupem do čtvrtfinále dávno předčila výsledek z předminulé sezony a teď už slovy svého kapitána chce zaútočit na titul. "Moc mě láká vyhrát celou Ligu mistrů, hrozně mě to baví a doufám, že děláme dobré jméno českému hokeji," podotkl odchovanec a rodák z Českých Budějovic.

Nejvyšší ambice táhnou diváky, kterých se v Plzni na odvetu sešlo skoro pět tisíc. "Vidí, že je to pro nás výborné srovnání s evropským hokejem," komentoval Gulaš. "V naší situaci si moc ceníme toho, že lidi přišli. Snad to pro nás bude takový odrazový můstek," dodal trenér Ladislav Čihák.

Skelleftea bude rozhodně soupeřem na vyšší úrovni než Bolzano, ale ani mistři mezinárodní EBEL ligy nejsou žádnými nazdárky. "Mají v týmu dost hráčů ze zahraničí, hráli rychle a kontaktně. Měli jsme štěstí, že nám to tam napadalo, může nám to pomoct," řekl útočník Miroslav Preisinger.

"Byla to show Milana Gulaše. V extralize to není ono, a tak jsme rádi, že jsme nastříleli více gólů, přestože jsme už měli velký náskok," zhodnotil běloruský brankář Plzně Dmitri Miltchakov. Jeho tým se těší na finalistu švédské ligy a účastníka semifinále Ligy mistrů z roku 2015.

Čtyřgólové představení Milana Gulaše:

1, 2, 3, 4 🎯Čtyři trefy našeho kapitána proti Bolzanu aneb Show Milana Gulaše v @championshockey 🚨 #ChampionsGoBeyond #PLZvsHCB pic.twitter.com/tSk0srGtNc — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) November 21, 2018

Skellefteu vede bývalý Gulašův kouč z Färjestadu Tommy Samuelsson a v jejím středu vyčnívají hráči jako Jimmie Ericsson, Mathis Olimb a Oscar Möller. "Ve Švédsku jsem v Lize mistrů nikdy nepostoupil dál a chtěl bych to tady dotáhnout. Na Skellefteu se těším," uzavřel oživlý střelec Gulaš.

Kometa už v Lize mistrů své nejlepší hráče nešetří

Svou druhou účast v Lize mistrů proměnila ve druhé čtvrtfinále brněnská Kometa. Úřadující dvojnásobní extraligoví mistři si v Tampere hlídali svůj náskok 5:1 z prvního duelu v Brně a pět gólů dokázali vstřelit i ve Finsku.

"V první třetině jsme nehráli tak kvalitně, jak bychom chtěli. Soupeř něco z náskoku odkrojil, ale na začátku druhé části jsme se do zápasu vrátili," konstatoval brněnský asistent Kamil Pokorný. Kometa přivezla do Finska všechny opory, dvěma body se na remíze 5:5 podíleli Zaťovič a Mueller.

V minulém ročníku sice Brňané skončili až ve čtvrtfinále v souboji s pozdějším vítězem Ligy mistrů Jyväskylä, ale tehdy nehráli v evropské soutěži s nejsilnějším složením. Příležitost dostávali spíše mladíci a hráči z prvoligové Třebíče.

Letos se Moravané s trenérem a majitelem Liborem Zábranským staví k soutěži jinak a v osmifinále se představily vedle Zaťoviče a Muellera také další hvězdy jako Ondřej Němec, Kašpar, Holík nebo Čermák. Ani starší a zkušení hráči nedostali volno, aby se šetřili na extraligové boje.

Rétorika klubu směrem k Lize mistrů zůstává nadále zdrženlivá a úvodní utkání proti finalistovi šesti posledních ročníků finské Liigy vidělo v Brně jen 3365 diváků, ani ne polovina počtu, který dorazil v extralize třeba na Chomutov. Přesto někteří fanoušci vyrazili i do Finska a byli slyšet.

Ve čtvrtfinále narazí Kometa na dvojnásobné vítěze Ligy mistrů, Frölundu Göteborg, kterou v jízdě za třetím titulem zastavil v minulé sezoně Liberec. Třeba přitáhnou švédští šampioni z roku 2016 více fanoušků také na brněnský stadion. Taháky? Ryan Lasch, Joel Lundqvist či Simon Hjalmarsson.

Brněnský odchovanec zajistil postup Kärpätu

Povedeným výkonem se v osmifinále blýskl také odchovanec Komety v dresu finského Kärpätu Oulu. Útočník Radek Koblížek získal v aktuální sezoně pevné místo v sestavě finského mistra, v odvetě proti Curychu zařídil obrat z 1:2 na 3:2 dvěma góly a vystřílel Kärpätu postup.

"Nezačali jsme dobře, ale po první třetině jsme si k výkonu něco řekli a začali jsme lépe bruslit, nastřelovat puky, hrát naši hru. Jsem rád, že se nám nakonec povedlo postoupit a mohl jsem přispět svými góly," těšilo českého forvarda, který působí ve Finsku od svých 16 let.

Jeho Kärpät, který hrál v roce 2016 finále Ligy mistrů, potká mezi nejlepší osmičkou rakouský Salcburk. Poprvé mají Rakušané svého zástupce tak vysoko, stejně jako Němci, které reprezentuje Mnichov. Zato po čtyřech letech chybí ve čtvrtfinále Ligy mistrů klub ze švýcarské ligy.

Čtvrtfinále Ligy mistrů se budou hrát v úterý 4. a 11. prosince.