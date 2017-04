Smrt trenéra i urážky v baráži. Trenčín se nakonec zachránil, ale hokej ve městě chřadne

před 5 minutami

Prapor vítězů československé ligy z roku 1992 a trojnásobných slovenských mistrů už dávno nevlaje vysoko. Dukla Trenčín prožívá nejhorší období v dějinách klubu a letos musela hájit příslušnost ke slovenské extralize do posledního kola baráže. Po zápase v Detvě museli dokonce Marcel Hossa a spol. poslouchat vulgární urážky přímo z úst generálního manažera barážového soupeře.

Trenčín - Zatímco v české extralize jsou barážové boje v plném proudu, na Slovensku už je rozhodnuto. V nejvyšší soutěži se zachránila mužstva Liptovského Mikuláše a Trenčína, postoupit se nepodařilo týmům z první ligy, Detvě ani Skalici. Trenčínská Dukla si však extraligovou příslušnost vybojovala až v posledním kole. Klub, který vychoval Zdena Cháru nebo Mariána Hossu, prožívá obrovský ústup ze slávy.

Prohrát s Detvou, to je hanba hokeje

V letošním ročníku se po skončení základní části slovenské extraligy hrála baráž v novém formátu, tak jak ji známe z české ligy. Nováček z Liptovského Mikuláše extraligovou příslušnost bez potíží zachoval, zato tradiční bašta slovenského hokeje se musela rvát do samého konce. Problémy jí činila zejména Detva, což je sice jeden z nejlepších týmů druhé nejvyšší soutěže, ale stále jen poloprofesionální klub.

Trenčínu unikl postup do play-off o pouhé dva body, baráž ale nezačal dobře. Po výhře nad Skalicí následovaly čtyři porážky v řadě a po prohře v Detvě si trenčínští hokejisté vyslechli vulgární urážky přímo před svou šatnou. "Vy šašci, kde chcete hrát? Prohrát s po***anou Detvou, to je ostuda. Hanba hokeje!" křičel po zápase nepříčetný Róbert Ľupták, generální manažer Detvy.

Je s podivem, že u šéfa vítězného týmu propukly po zápase tak negativní emoce. Svým prohlášením vlastně degradoval výkon svého mužstva a před šatnou Trenčína ho musel zadržet člen pořadatelské služby. Ľupták je přitom také členem výkonného výboru slovenského svazu. Obořil se přímo na hlavní hvězdu současného kádru Dukly, Marcela Hossu. "Hossa, co? Já to tady dělám srdcem, ale vy kradete ze svazu a odevšad."

Hokejisté Trenčína tento incident nijak nekomentovali, v dalším průběhu baráže zabrali a odvrátili velkou ostudu v podobě sestupu. V Detvě sice posléze znovu prohráli, ale doma zvládli soupeře z patnáctitisícového městečka dvakrát porazit a v extralize se udrželi. Před dalším ročníkem však rozhodně mají o čem přemýšlet.

Smrt trenéra po rozbruslení

Na pohled přitom trenčínský kádr nevypadá vůbec špatně, snoubí se v něm zkušenosti otrkaných borců Marcela Hossy nebo Petera Ölveckého, kteří si zahráli NHL a zářili v KHL, s dravostí mladších reprezentantů Jakuba Gašparoviče, Andreje Šťastného či Michala Hlinky. V průběhu sezony přišel ještě norský reprezentační brankář Lars Volden.

Na konci ledna však zasáhla Trenčín veliká tragédie. Jednačtyřicetiletý trenér Ján Kobezda podlehl po ranním rozbruslení před extraligovým zápasem infarktu. Kobezda několik dní před osudnou událostí převzal mužstvo z rukou českého kouče Josefa Turka. Úmrtí charismatického trenéra jako by týmu vzalo vítr z plachet.

Po bídných výsledcích v únoru se Dukla nadechla k závěrečnému útoku na play-off a po čtyřech výhrách v řadě to se šancemi Trenčína skutečně nevypadalo špatně. V posledním kole základní části přijely Nové Zámky, přímý soupeř v boji o první osmičku. Dukla potřebovala zvítězit za tři body, ale před vyprodaným stařičkým stadionem, který byl zaplněn jen jednou v sezoně, vyhrála až v prodloužení a putovala do zmiňované baráže.

Zašlá sláva trenčínského hokeje

Drobnou paralelu v české extralize bychom našli u Pardubic. Také v Pardubicích totiž bojuje o záchranu mužstvo se zvučnými jmény Tomáše Rolinka, Petra Hubáčka nebo Petra Sýkory. Dynamo se však na zlaté příčce skvělo ještě v letech 2010 a 2012, ústup Trenčína je mnohem dlouhodobější. Poslední titul se v Trenčíně datuje k roku 2004, od té doby už Dukla v play-off dvakrát chyběla, ale podle starého formátu soutěže tehdy ještě devátý celek do baráže nepadal.

Ještě na přelomu tisíciletí přitom Trenčín prožíval zlaté časy. Klub vychoval nejlepší generaci slovenského hokeje včetně Zdena Cháry, bratrů Mariána a Marcela Hossových, Mariána Gáboríka, Tomáše Kopeckého, Branka Radivojeviče nebo Andreje Meszároše. Po těchto hráčích však zbyly jen vyvěšené dresy a zaprášené vzpomínky. Trenčínský stadion mezitím jako by se zasekl v době socialistického realismu. Chátrá a přihlíží chřadnutí kdysi slavného klubu.

Na nejsilnější slovenské kluby Košice, Nitru nebo Bánskou Bystrici Trenčín v současnosti ekonomicky nestačí. Prezident klubu Jozef Mitocha ale věří v lepší časy. "Před deseti lety byli fotbalisté Trenčína v druhé lize, teď získali dva tituly. Hokej a fotbal jsou u nás založené na menších sponzorech. Jednou jsou tam, jednou tady," uvedl v rozhovoru pro slovenský Denník N.

Dukla tedy v letošní sezoně přežila klinickou smrt. Nyní se může s čistou hlavou připravovat na další ročník slovenské extraligy, ve kterém by se mileráda vrátila alespoň do play-off. Na led shlíží v Trenčíně velký portrét Pavola Demitry, který za Duklu také hrával, a ačkoliv není odchovancem, je po něm pojmenován zdejší stadion. Po případném sestupu Trenčína by slovenská extraliga přišla takřka o posvátné místo.

autor: Ondřej Zoubek | před 5 minutami

Související články