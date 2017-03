Doba je divoká a kvalita slovenského hokeje klesá, přiznává Cíger. Češi jsou na tom podobně

před 22 minutami

Loni ho trápily desítky předních hokejistů, kteří protestovali proti svazu bojkotem reprezentace, letos má kouč před mistrovstvím světa Slovenska Zdeno Cíger relativní klid. Stejně jako český lodivod Josef Jandač však obtížně shání hvězdy ze zámořské NHL. Je jich málo a některé nemají smlouvu na příští rok, což často znamená, že mistrovství světa radši vynechají. "Pro hráče je to velké riziko, beru to s nadhledem," říká Cíger smířeně v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

V současné sezoně jste oproti té minulé nemusel řešit bojkot ze strany nespokojených hráčů. Ulehčilo vám to práci?

Je tady zase jiná specifická situace. Loni byl problém s hráči, teď je nové vedení. Přišly změny v realizačních týmech a na manažerských postech. Jsme v takovém stádiu improvizace, zatím se to těžko hodnotí.

Druhým týdnem vedete přípravu Slovenska na květnový světový šampionát, kde vám určitě nepomůže Tomáš Tatar, jehož čeká operace, a veterán Marián Hossa. Odmítl ještě někdo z NHL?

Hráči obecně neříkají "ne", ale největší problém je v tom, že většina z nich hraje v klubech, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že budou hrát play-off. Pak je těžké s posilami počítat, ale budeme čekat do poslední chvíle. Moc na výběr bohužel nemáme.

Co hokejisté, jejichž týmy určitě nepostoupí do vyřazovacích bojů? Třeba Marko Daňo z Winnipegu.

Je to těžké, nevyzpytatelné. Třeba u Daňa je to padesát na padesát. Měl problémy s kotníkem, poslední zápas ani nehrál. Celkově je tam hodně otazníků.

Například kolem výstupních zdravotních prohlídek. Trenér Česka Josef Jandač ale mluví taky o tom, že hráč chce jet, ale jelikož nemá smlouvu na další rok, tak nemůže. Řešíte stejný problém?

Jasně. Máme - já nevím - Ríšu Pánika, který ještě nedostal smlouvu. V Chicagu se mu teď daří. Nastupuje s dobrými hráči, je efektivní, boduje, ale prostě nemá smlouvu na další rok. Když ji nepodepíše, těžko ho získáme. Pro hráče je to velké riziko.

Chápete tedy tenhle přístup?

Beru to s nadhledem, nemám na výběr. Další věc je, že nám stárne jedna generace. Ztrácíme kvalitní a zkušené hráče, pomalu jim končí kariéra. Chápu, že už nemají tolik energie a motivace. Musíme se s tím vypořádat a vychovat mladé. Od minulého roku jsme vyzkoušeli hodně hráčů, kteří nasbírali nějaké zkušenosti a výkonnostně se posouvají nahoru.

Trenéra Jandače trápí rovněž klesající počet Čechů v NHL. U Slováků je patrný stejný trend, že?

Určitě ano. Těžko můžeme konkurovat velkým zemím, jako je Rusko, Kanada a Amerika. Vy jste v podobné situaci, ale je vás trošku víc, takže máte větší výběr. Nám ubývá počet dětí, které chtějí hrát hokej. Někteří rodiče si to nemůžou finančně ani časově dovolit. Doba je divoká.

Něco vás ale těšit může. Všichni extraligoví semifinalisté spoléhají na slovenské brankáře. Marek Čiliak, Patrik Rybár a Ján Laco navíc mají excelentní statistiky. Je to hodně dobrá zpráva?

Ano, máme tam velkou konkurenci, co se týče brankářů. Za to jsme rádi. Doufám, že budeme mít šťastnou ruku a brankáři nás podrží. Ve světové konkurenci potřebujete mít v bráně kvalitu.

Už víte, na koho ze zmiňované čtveřice gólmanů ukážete?

Na to je ještě brzy. Nevím, jestli je někdo tak odvážný, aby teď vybral toho správného. Bude rozhodovat i forma. Každý samozřejmě můžeme mít nějaké tipy, ale říkat předem jména, to by pro jednotlivé brankáře nebylo dobré.

Slováci v NHL Letos v zámořské NHL nastoupilo 13 Slováků (2 brankáři, 3 obránci a 8 útočníků), zhruba třikrát méně než Čechů (36) .

(2 brankáři, 3 obránci a 8 útočníků), zhruba třikrát méně než . Jmenovitě jsou to Peter Budaj, Jaroslav Halák, Zdeno Chára, Martin Marinčin, Andrej Sekera, Peter Cehlárik, Marko Daňo, Marián Gáborík, Marián Hossa, Marek Hrivík, Tomáš Jurčo, Richard Pánik a Tomáš Tatar.

Více hráčů než Slováci má Švýcarsko (15), o něco méně Dánsko (9). Další zemí v pořadí je Německo (7).

Slovenské brankoviště jistě ovlivní, zda zpoza oceánu dorazí Peter Budaj či Jaroslav Halák. Máte od nich zprávy?

Budaj pravděpodobně nepřijede, protože čeká na smlouvu. U Hálaka ještě nevíme. Snažíme se být trpěliví a čekat. Každý den je něčím zajímavý, pořád přicházejí nové zprávy.

Jak obecně vnímáte českou extraligu jako zdroj hokejistů pro slovenskou reprezentaci? Jde o třetí nejdůležitější soutěž po NHL a KHL?

Vaše extraliga je na vysoké úrovni, ale těžko jí dávat nějaké číslo v pořadí. Jsme velmi rádi, že tam máme hodně našich hráčů. Když pak přijdou do reprezentace, nechybí jim nasazení. Je vidět, že mají za sebou kvalitní zápasy.

Slováci mají v extralize často důležité role i proto, že stejně kvalitní čeští hráči stojí kvůli tabulkovému odstupnému víc peněz. Je to pro vás výhoda? Přemýšlel jste o tom takhle?

Moc ne, nikdy jsem dopodrobna neřešil, jak to tam máte nastavené. Sleduji hlavně hráče a jejich výkony. To je pro mě podstatné.

Momentálně máte trochu problém s centry, a tak je zajímavé, že Martin Réway, kterého před časem skolily zdravotní potíže, znovu trénuje. Existuje naděje, že za Slovensko nastoupí ještě letos?

Problém je, že je pod smlouvou v Montrealu. Agent mu říkal, že ho klub stejně neuvolní. Každopádně si myslím, že ještě není stoprocentně v pořádku, aby mohl na mistrovství podstoupit takové zatížení.

Jaký je vlastně jeho zdravotní stav?

To by vám musel říct nějaký doktor. Já jsem mu akorát volal, jak se má. Dřív jsem ho navštívil. Samozřejmě ho sledujeme, protože takový hráčů, jako je on, nemáme mnoho. Teď čekáme, co se bude dít, ale myslím, že tahle sezona je pro něj z pohledu reprezentace uzavřená.

Na loňském světovém šampionátu vám opět uniklo čtvrtfinále. S jakými ambicemi pojedete do Německa?

Na každého soupeře jdeme s respektem. Stejně jako vy víme, že už nemáme takovou kvalitu jako v minulosti, ale uděláme všechno, abychom hráli co nejlépe. Půjdeme od zápasu k zápasu s tím, že nikdo neví, jak to nakonec dopadne.

