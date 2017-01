Skončí Handzuš s hokejem? Šampion Stanley Cupu sestřelil na Slovensku soupeře a bude tvrdě pykat

před 1 hodinou

Děvětatřicetiletý urostlý centr 13. ledna v zápase Bánské Bystrice proti Košicím tvrdě sestřelil košického Tomáše Hričinu a od disciplinární komise dostal tříměsíční distanc. Pro mistra světa z roku 2002 a vítěze Stanleyova poháru ze sezony 2012/13 to znamená, že si letos už hokej zřejmě nezahraje.

Praha - Ve šlágru 38. kola slovenské nejvyšší hokejové soutěže mezi Košicemi a Bánskou Bystricí dostal už v 9. minutě trest na pět minut a do konce utkání hostující veterán Michal Handzuš za tvrdý náraz na domácího útočníka Tomáše Hričinu.

Inkriminovaný zákrok Handzuše na Hričinu

Den här tacklingen gav alltså 3 månaders avstängning för Michal Handzuš i slovakiska ligan (tips från @hockeysverige)#twittpuck #rlgifs pic.twitter.com/c28Vwkpmye — RoadLaker (@RoadLaker) January 24, 2017

Hričina skončil po tvrdém nárazu ležet na ledě a ze stadionu putoval na nosítkách rovnou do nemocnice. Pětadvacetiletý rodák z Košic si ze zápasu odnesl zranění krční páteře a lehčí otřes mozku. Momentálně je v domácí léčbě a bere léky na tlumení bolesti hlavy. Handzuš se Hričinovi telefonicky omluvil.

Disciplinární komise zákrok z 13. ledna ocenila tříměsíčním distancem. Mistr světa z roku 2002 Handzuš může v polovině svého trestu požádat o překvalifikování svého trestu. "Po uplynutí poloviny trestu se určitě odvolám. Nemyslím si, že by mi trest vzal chuť do hokeje," řekl pro Šport.sk Handzuš poté, co se dozvěděl výši trestu.

"Zatím nemluvím o konci kariéry, ale o konci této sezony. Před každou sezonou se rozhoduju až v létě. Teď se budu muset rozhodnout, jestli budu trénovat," vysvětlil svou situaci za necelé dva měsíce čtyřicetiletý hokejista.

"Na Slovensku se tresty určují podle toho, jestli se hokejista zranil. Ne podle samotného zákroku. Jestli byl zákrok fér, nebo ne se neřeší. Viděl jsem i horší zákroky, které zůstaly nepotrestané. Ale na Slovensku to funguje takto," dodal zkušený hokejista, který odehrál v NHL odehrál 1009 zápasů.

