Kluci si mohli vytrhnout nohy ze zadku, chválil Barinka. Finále ale O2 aréna neuvidí

Hokejová Sparta zvládla i odvetný zápas semifinále hokejové Ligy mistrů a slaví postup do historicky prvního finále, ve kterém se objeví český klub. Pod postup se jedním gólem podepsal i obránce Michal Barinka, který se trefil téměř po roce. Dvaatřicetiletý účastník olympijských her ze Soči 2014 přiznal po zápase, že si ho kvůli slabé produktivitě už trochu dobíral jeho syn Marcel, který v mládežnických kategoriích Sparty střílí jednu branku za druhou.

Praha - Obránce hokejové Sparty Michal Barinka pomohl brankou na 2:0 k domácímu vítězství 4:0 a postupu přes švédské Växjö Lakers do finále Ligy mistrů.

Dvaatřicetiletý bek se zkušenostmi z olympijských her 2014 byl po zápase nadšený z úspěchu celého českého hokeje. "Jsme strašně rádi, že jsme odvetu zvládli a postoupili do finále. Myslím, že v zápase bylo vidět, že jsme do toho dali všechno," zhodnotil precizní výkon Pražanů v semifinálové odvetě.

Syn si Barinku kvůli gólům dobíral

Barinka se naposled prosadil v loňském play off, ale v letošní sezoně i s Ligou mistrů v 39 soutěžních zápasech neskóroval. "Už si ani pořádně nepamatuju, kdy jsem dal naposled branku. Snad v minulém play off. Prostě mi to v letošní sezoně nepadalo, takže jsem moc rád, že jsem se trefil. Ale je jedno, kdo ty góly dává. Hlavně, že jsme ve finále," nemyslí tolik na osobní statistiky Barinka. Naopak Barinkův syn Marcel v mládežnických kategoriích Sparty exceluje. "Semtam prohodí, že nedávám góly," dodal s úsměvem.

Po výhře v prvním zápase semifinále na severu Evropy mohla Sparta zvolit i defenzivnější taktiku, ale tým Jiřího Kalouse nenechal nic náhodě a na svého soupeře vlétl a do první přestávky se dostal do vedení. "Před zápasem jsme si řekli, že určitě nebudeme jen vyčkávat, ale budeme aktivní a hrát naší hru. Myslím, že to bylo vidět po celý zápas, ve kterém se hosté do šancí moc nedostávali," popsal nastavenou taktiku pro odvetu Barinka.

Příkladný přístup k zápasu slavil úspěch

"Celý zápas jsme dobře makali, kluci si mohli vytrhnout nohy ze zadku a k chybám, ze kterých padaly naše góly, jsme je přinutili," pokračoval v chvalozpěvech na výkon svého týmu Barinka.

Přestože Sparta v posledních dvou extraligových zápasech proti Karlovým Varům a Plzni zvítězila po prodloužení, tak nezanechala podobný suverénní dojem jako po dnešním vítězství v Lize mistrů. "Snažili jsme se hrát i v extralize aktivně, sice byl program našlapaný, ale nemůžeme se s naším širokým kádrem vymlouvat. Musíme prostě přenést dobré výkony v Lize mistrů do extraligy," přeje si Barinka.

"V Lize mistrů se nám daří proti soupeřům, kteří nás moc neznají, nehrají zanďoura a na které jsme se my dobře připravili. Doufám, že nám postup do finále pomůže do zbytku sezony, i co se týče sebevědomí," dodal.

Na Spartu si na odvetné semifinálové utkání semifinále hokejové Ligy mistrů našlo cestu 12 136 diváků, což je vůbec nejvyšší návštěva na hokej v O2 aréně v letošní sezoně. "Návštěva byla famózní, před dvanácti tisícovou kulisou se hraje úplně samo. Nám podobná kulisa určitě pomáhá. Myslím si, že Liga mistrů nabízí dobré zápasy a bude chodit víc a víc lidí," predikuje Barinka.

Finále hrané na jeden zápas bude venku

Jenže v letošní sezoně už hokejovou Ligu mistrů fanoušci Sparty v Praze neuvidí. Vzhledem k výsledkům ze základní skupině se bude hrát finále ve švédském Göteborgu, kde tamní Indiáni z Frölundy hrají své domácí zápasy. "Ještě jsem ani nevěděl, že budeme hrát venku, ale i vzhledem k dnešní dvanáctitisícové návštěvě je nám to líto. Bohužel s tím ale nic neuděláme," mrzí Barinku.

Sparta v cestě do finále už vyřadila aktuálně čtvrtý i druhý celek švédské ligy, ve finále Pražany čeká momentálně vedoucí tým Svenska hockeyligan. "Proti Frölundě to bude asi podobný hokej. Vede švédskou ligu právě před Växjö a budou určitě hrát ten technický urputný švédský hokej. Budeme se s tím muset vypořádat, trenéři určitě připraví správnou taktiku a připravíme se na ně," plánuje na závěr Barinka.

autor: David Janeczek

