Druhý semifinálový zápas mezi Spartou a Växjö přinese divákům střetnutí, ve kterém se rozhodne o tom, kdo se dostane mezi dva nejlepší týmy Evropy. Týden starý zápas, který Sparta sehrála

ve Švédsku dopadl vítězstvím Sparty nejtěsnějším možným rozdílem 2:1. I toto hubené vítězství však dává domácím velkou naději k postupu do finále.



Vaxjo je relativně nový švédský tým, který byl založen až v roce 1997 a ve švédské nejvyšší soutěži debutoval v sezóně 2011/12. V týmu se objevili i čtyři čeští hráči. Petr Vampola, exsparťanští Karel Pilař, Jan Hlaváč a také současný hráč Sparty Tomáš Netík. Växjö je v tabulce SHL na druhém místě za vedoucí Frolundou a postup do play off by je neměl minout. S Vaxjo má v letošním ročníku Ligy mistrů zkušenost také Mladá Boleslav, která se se švédským celkem utkala v základní skupině. Švédský tým zvítězil na domácím ledě přesvědčivým rozdílem 7:3 a na ledě Boleslavi získalo bod za prohru 2:3 po samostatných nájezdech. Třetím do party byl běloruský Yunost Minsk, který na domácím ledě zvítězil 4:3 po prodloužení a ve Švédsku prohrál 0:4. Švédskému týmu se tak povedlo vyhrát skupinu L se ziskem osmi bodů a skóre 16:10. V play off Växjö narazilo na Mnichov, se kterým remizovali 1:1 a následně na domácím hřišti zvítězili 4:3. V dalším kole je čekala finská SaiPa. V severském derby nakonec o vítězi rozhodlo prodloužení. Ve čtvrtfinále se po remíze v Curychu rozhodlo opět na ledě Växjö, kde domácí zvítězili 3:2. Ve švédské lize drží sérii osmi vítězných zápasů.



Top hráči:

9b - Netterberg (4+5), R.Rosen (4+5)

8b - Brodecki (3+5)

7b - Murphy (0+7), C.Rosen (5+2)

5b - Bohm (0+5)

Brankáři:

Eriksson 6z 2,3 90,97%

Andren 5z 1,73 93,02%





Sparta se v domácí lize drží na 5. místě se ztrátou patnácti bodů na vedoucí Liberec. Sparťané z posledních deseti zápasů prohráli čtyřikrát. Navíc v posledních dvou zápasech darovali body soupeřům ze spodní poloviny tabulky (Plzeň, K. Vary). Sparťané v základní skupině poměřili své síly se švédským Farjestadem a polským Krakovem. Se ziskem osmi bodů při skóre 16:10 obsadili druhé místo a v 1/16-finále vyzvali finský Kärpät (0:0, 1:0). Následně v osmifinále prohráli na svém ledu se švédským HV 71 2:4, ale vítězství 5:0 ve Švédsku, je posunulo do čtvrtfinále, kde po remíze 1:1 v Bernu zvítězili v pražské O2 aréně 4:1, čímž postoupili mezi čtyři nejlepší týmy Evropy.



Top hráči:

11b - Pech (6+5)

8b - Forman (4+4)

7b - Netík (6+1)

6b - Hlinka (1+5), Vrána (2+4), Mikúš (3+3)

5b - Klimek (1+4), Kumstát (1+4)

Brankáři:

Pöpperle 8z 1,49 92,98%

Novotný 3z 2,05 91,04%