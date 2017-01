Rekordní kulisa a suverénní postup do finále LM. Česká liga je zbytečně podceňovaná, mrzí Hlinku

před 44 minutami

Žádná bitva, Sparta i díky krásnému gólu kapitána Jaroslava Hlinky postoupila do finále Ligy mistrů suverénně. Švédské Vaxjö porazila 4:0 (celkově 6:1). O titul bude s největší pravděpodobností bojovat na půdě Frölundy, momentálně nejlepšího klubu ve Švédsku. Na domácí prostředí nemá nárok, neboť cestou ztratila víc bodů než soupeř. Je to škoda – dnes do O2 areny přišlo 12 136 diváků (rekord Sparty v současném ročníku). "Krásná atmosféra. Fanouškům děkujeme, udělali nám perfektní kulisu," řekl Hlinka, který vyzdvihl také tuzemskou extraligu: "Je zbytečně podceňovaná, udělali jsme jí dobrou reklamu."

Co rozhodlo o vašem postupu do finále?

Důležitý pro nás byl první gól. Do té doby se hrálo hodně vyrovnaně, ale potom jsme byli jasně lepším mužstvem. Zápas jsme měli pod kontrolou a zaslouženě vyhráli.

Hokej vás očividně bavil, byl zápas jiný oproti extralize?

Přišlo dvanáct tisíc lidí, což je super. Krásná atmosféra. Fanouškům děkujeme, udělali nám perfektní kulisu.

Možná už myslíte na únor, kdy vás čeká boj o titul na ledě Frölundy. Co k tomuto soupeři říct?

Nevím, neviděl jsem je hrát hodně let. Znám jenom jejich výsledky, ve švédské lize jsou suverénní. Nicméně Vaxjö je druhé. A je to třetí švédský tým, který jsme dokázali přehrát, takže nevím, proč bychom se měli obávat finálového zápasu. Určitě to ale bude těžké, protože proti nám bude stát nejlepší klub v Evropě.

Stoupne díky vašemu úspěchu prestiž Ligy mistrů?

V očích těch sparťanských určitě. Dneska to dokázali, když přišli v takovém počtu. Krásný zápas.

Co pro vás postup do finále znamená?

Velký úspěch pro Spartu i pro český hokej. Přešli jsme dva švédské týmy, jeden finský a švýcarský, což je dobrá vizitka české ligy.

Leckoho možná překvapilo, že jste Vaxjö vyřadili vcelku suverénně.

Myslím si, že oba zápasy jsme hráli dobře do defenzivy. Dneska jsme je do ničeho nepustili.

Neměli jste před zápasem v hlavě, že stačí remíza?

Na remízu se nikdy nedá hrát. Máme dost zkušených hráčů, abychom nad tím přemýšleli. Od začátku jsme hráli na vítězství.

Najdete čas na oslavy?

Od neděle pokračujeme extraligou, ale nějaký čas máme. Malá oslava určitě bude, protože tenhle úspěch si to zaslouží.

Jak byste porovnal dnešní úspěch s postupem do finále extraligy?

Extraliga je jiná soutěž, hraje se celý rok a celý rok na ni dřeme. Tahle liga je jenom takový bonus, i když si myslím, že je to hodně prestižní soutěž. Udělali jsme dobrou reklamu české lize, která je zbytečně podceňovaná.

autor: Daniel Poláček

