Simulování motoru? Bylo by to komické, kdyby jim to rozhodčí nebaštili, stěžují si Vary

Hokejový klub Energie Karlovy Vary si stěžuje na údajné simulování hráčů Motoru České Budějovice v baráži.

Karlovy Vary - Vedení extraligových Karlových Varů si stěžuje na časté simulování hokejistů Českých Budějovic v zápasech baráže i na výkon rozhodčích v nedělním vzájemném zápase.

Podle vyjádření na svém webu podal klub několik podnětů disciplinární komisi, aby se nesportovním chováním hráčů Motoru zabývala, a se stížností kontaktovalo i šéfa extraligy Josefa Řezníčka a předsedu komise rozhodčích Vladimíra Šindlera. Zároveň s okamžitou platností vetoval hlavního arbitra Daniela Pražáka.

"To, co předvádí hráči Motoru ve svých utkáních, jsem už dlouho nezažil. Jsem konsternován tím, jakým způsobem si na rozhodčích vymáhají vylučování a fauly. Při každém sebemenším dotyku padají, teatrálně zahazují rukavice a přilby, neustále simulují, nalehávají soupeři na hokejky, aby si vynutili za každou cenu vyloučení," uvedl generální manažer Energie Miroslav Vaněk s tím, že Jihočeši na přesilové hry spoléhají. "Je to jejich jediná zbraň, kterou v baráži mají, a proto mají hráči, dle mého názoru, jednoznačné zadání zkoušet to na rozhodčí, jak se dá," řekl Vaněk.

Rozhodčí prý zápas nezvládli

České Budějovice v neděli v Karlových Varech vyhrály 2:1 a obě branky vstřelily v početních výhodách. Rozhodčí Pražák a Oldřich Hejduk domácím udělili deset menších trestů. "Utkání absolutně nezvládli a udělali desítky chyb, kdy od samého začátku zápasu polykali simulování a skákání budějovických hráčů na led a do mantinelu, což bylo leckdy až komické. Zásadním způsobem tím rozhodčí ovlivnili utkání a náš klub poškodili," uvedl Vaněk. Poukázal na fakt, že Pražák pochází z Českých Budějovic a míní, že zápasy Motoru by řídit neměl.

Západočeši i přes dnešní kritiku rozhodčích ocenili výkon dvojice Petr Lacina, Jan Hribik, kteří řídili předešlý vzájemný zápas obou celků. V tomto utkání Energie zvítězila 4:3. I v něm Západočeši inkasovali všechny branky v oslabení.

"Požádal jsem pana Šindlera, aby s maximální obezřetností a profesionalitou nasazoval a vybíral rozhodčí do dalších utkání baráže tak, aby nebyla poškozována hra samotná a celá extraligová baráž jako taková. Zatím musím bohužel konstatovat, že rozhodčí utkání baráže až na výjimky nezvládají. Žádáme, aby druhou polovinu baráže pískali jen ti nejlepší rozhodčí, které má komise k dispozici," dodal Vaněk.

Reakci českobudějovického klubu ČTK zjišťuje. Jihočeši jsou v polovině baráže v tabulce třetí o bod před Karlovými Vary.

