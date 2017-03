Prospal před lety Budějovicím pomohl do extraligy, teď jen fandí

před 52 minutami

Václav Prospal bude v nadcházející baráži o extraligu držet palce "svému" Motoru. Do extraligy podle něj Českobudějovičtí jednoznačně patří.

Praha - Hokejový útočník Václav Prospal před dvanácti lety výrazně pomohl Českým Budějovicím k návratu zpět do extraligy, nyní bude svému mateřskému klubu při další snaze o postup fandit už jen z tribuny. Dvojnásobný mistr světa před čtyřmi lety ukončil hráčskou kariéru a dal se na dráhu trenéra. Přestože žije v Tampě, v současnosti je v České republice, protože se jako jeden z asistentů Josefa Jandače u národního týmu účastní přípravných kempů před mistrovstvím světa.

"Je to jedna z výhod působení u reprezentace, můžu vidět zápasy baráže naživo. Play off mi uteklo. Jsem rád, že se tam Motor dostal. Teď je před nimi obrovská výzva a příležitost, i když vím, že to nebudou mít jednoduché. Pardubice ani Karlovy Vary nechtějí sestoupit," řekl Prospal v rozhovoru pro ČTK a web hokej.cz.

Jihočeši mu už postupem do baráže, která odstartuje v úterý, udělali velkou radost. "Je vidět, že tým jde správnou cestou, jak se navrátit sportovní cestou do extraligy. Myslím, že tam patří, a bylo by skvělé, kdyby to dokázali," podotkl dvaačtyřicetiletý bývalý skvělý útočník, který na začátku své poslední sezony v aktivní kariéře i za České Budějovice znovu hrál. Poté ale zamířil do Columbusu a v roce 2013 skončil.

Největší hvězda? Petr Havelka

Prospal zažil baráž osobně v sezoně 2004/05, při výluce v zámořské NHL. České Budějovice předtím nečekaně sestoupily a Prospal společně s dalšími hvězdnými odchovanci pomáhal klubu zpět mezi elitu.

"Kdykoli se mě někdo zeptá na rok 2005 a na naší cestu zpátky do extraligy, vždycky se mi vybaví Chomutov. Hned si vzpomenu na Petra Havelku. Ať je to, jak chce, kolik se napočítalo bodů pro Prospala, jak hráli Dvořák, Neckář, Turek, Ference, Radek Martínek a ti další kluci… Nejdůležitější gól v celém play off dal Petr Havelka," poukázal Prospal na moment z 65. minuty čtvrtého utkání semifinále play off. Kdyby tehdy České Budějovice prohrály, byly by vyřazeny.

Vyhrocenou sérii, ve které oba týmy bojovaly se zdravotními problémy, si dobře vybavuje. Porazit Chomutov podle něj bylo tehdy těžší než poté v baráži postoupit přes Jihlavu zpět do extraligy.

"Série byla neskutečně těžká. Dodnes si pamatuju, jak před pátým zápasem přijel soupeř, já se podíval na druhou stranu a tam sedělo snad jen dvanáct bruslařů. Postavili torzo týmu kvůli nějakému onemocnění a my přesto pět minut před koncem prohrávali 1:2. A to jsme hned na začátku dali gól, kdy mi Dvořka namazal do prázdný," vyprávěl Prospal i s dvanáctiletým odstupem barvitě. Dobře si pamatoval i střelce chomutovských gólů Kamila Koláčka a fakt, že zápas nakonec rozhodl v prodloužení při přesilovce pět na tři Radek Dvořák.

Proti Jihlavě musel přijít proslov

Jihlavu v baráži poté Jihočeši porazili 4:1 na utkání. "První zápas nás posadil trošku na zem. My to úplně nezvládli. Eda Turek a my starší hráči jsme měli trošičku větší proslov po rozbruslení před druhým utkáním. A pak jsme dokázali vyhrát čtyřikrát za sebou. Bylo to fantastický! A rok 2005 se potom zakončil ještě jinde. Ve Vídni, na mistrovství světa," poukázal Prospal na zlatý triumf.

České Budějovice o extraligu přišly v roce 2013, kdy společnost Mountfield převedla licenci na soutěž do Hradce Králové. A teď se snaží sportovní cestou postoupit zpět. "Moc bych si přál, aby se jim to podařilo. Jde ale o těžký úkol. V baráži potřebujete lídry, správné hráče na vypjaté zápasy. Týmy jsou všechny v únavě, blíží se konec sezony. Budějovice mají vynikající trenéry, je tam skvělý management. Myslím, že celý klub by si zasloužil návrat do extraligy. Jenže hraje se na ledě a ostatní týmy se budou snažit o to samé," dodal Prospal.

