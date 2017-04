Vsetín je krok od postupu. Od uklízečky po jednatele táhneme za jeden provaz, zní z klubu

před 59 minutami

Vyprodaný Lapač se zatajeným dechem sleduje vrchol sezóny. Prodloužení odpočítávalo první vteřiny v zápase Vsetína s Havlíčkovým Brodem, když slavným stadionem otřásla vlna euforie. Díky vítězství 4:3 jsou vsetínští hokejisté blízko postupu do WSM ligy.

Vsetín - Hokejové město je na nohou. Vsetín je krok od postupu do WSM ligy, když jeho hokejisté v neděli porazili v prodloužení Havlíčkův Brod 4:3. O návratu alespoň do druhé nejvyšší soutěže sní fanoušci od neslavného pádu klubu z extraligy v roce 2007. Teď Vsetínu zbývá porazit v kvalifikační skupině Jablonec.

Valašské město se šestadvaceti tisíci obyvatel pohltila po letech hokejová mánie, která má pro pozorovatele zvenčí nádech mírného retra. Na legendární Lapač se desítky minut před zápasem trousí nekonečné zástupy lidí v zeleno-žlutém, logo klubu je na každém kroku a okolo stadionu žhne dopravní peklo.

Po postupu má přijít extraliga

V posledních letech se Vsetín marně snaží o postup do druhé nejvyšší soutěže v Česku. Zřetelné obrysy tento cíl dostal před právě vrcholící sezonou.

Do klubu vstoupil silný sponzor Robe, který vyhlásil jako jeden z dlouhodobých cílů návrat do extraligy. Vsetín významně posílil tým o zkušené hráče jako například Filipa Čecha, Radima Kucharczyka nebo Pavla Mojžíše.

Letos dostal tým za úkol postoupit do WSM ligy. K tomu potřebuje udržet lepší skóre před Havlíčkovým Brodem, který v neděli v neuvěřitelně dramatickém zápase porazil 4:3 v prodloužení. "Chtěli jsme vyhrát za tři body. Pocity jsou strašné, protože budeme muset spoléhat i na zápas Jablonce s Brodem," komentoval zápas Tomáš Vávra.

On a jeho spoluhráči v zápase třikrát vedli, ale 25 sekund před koncem zápasu srovnal z trestného střílení hostující Miroslav Třetina. Zápas rozhodl v první minutě prodloužení pro Vsetín René Kajaba. "Byla to jeho životní trefa," myslí si asistent trenéra Luboš Jenáček, který ve Vsetíně hrál i jako hráč. "Semkli jsme se a druhý bod rychle urvali v prodloužení."

Lapač explodoval vítěznou radostí. Jeho tribuny se doslova otřásaly pod náporem křepčících fanoušků. Člověk tu totiž může zažít neopakovatelnou atmosféru s nádechem devadesátých let. Stadion se od slavné vsetínské éry prakticky nezměnil. Tribuna na stání byla dlouho před utkáním zaplněná, ochozy se mezi šálami z nejslavnější éry vsetínského hokeje linula vůně slivovice a fanoušků v hledišti bylo téměř určitě více, než povolují limity.

Hokejoví velikáni se do Vsetína vrátili

Tomu všemu dozorují hokejoví veteráni. Kromě už zmiňovaného Jenáčka tým trenérsky vede trojnásobný mistr světa a medailista z Nagana Jiří Dopita. Funkci sportovního manažera zastává Radim Tesařík, který se Vsetínem na přelomu tisíciletí získal tři mistrovské tituly.

"Kolem mančaftu se pohybuje spousta zkušených lidí. To nám hrozně pomáhá," říká Vávra, který chodil na zápasy Vsetína už jako malý kluk. "Měl jsem rád Jirku Hudlera, ale velkých jmen tu bylo hodně," vzpomíná na slavnou éru, ve které Valaši získali šest extraligových titulů a jsou tak stále nejúspěšnějším týmem české extraligy.

Osobnost Jiřího Dopity je pro vsetínský tým důležitá. "Je to zkušený borec, podobných situací zažil hromady a snaží se nám pomoct. Psychicky nás drží, abychom byli v klidu, nebláznili a hráli náš hokej. Naprosto mu věříme," potvrzuje Vávra.

Specifická atmosféra

Zkušené posily, hokejové legendy a neopakovatelná atmosféra jsou pravděpodobně ten správný mix, který má přivést Vsetín do druhé nejvyšší ligy. "Fanoušci jsou neskuteční. Máme doma tvrz, soupeřům se tu musí hrát hrozně těžko a my jsme o to silnější. Nedovolíme si nic vypustit nebo něco odfláknout," popisuje útočník Vávra, který v zápase s Brodem otevřel skóre.

"Za postupem jde celý stadion od prvního po posledního fanouška. Od jednatele nahoře až po uklízečky," dodává Vávra. Vsetínu stačí udělat poslední krok. Pokud porazí Jablonec, téměř jistě postoupí do WSM ligy. Jedině, že by stejného soupeře pokořil Havlíčkův Brod o čtyři góly lepším výsledkem než právě Vsetín.

"Čeká nás další zápas o všechno. Nezbývá nám než doufat, že Jablonec to proti Havlíčkovu Brodu nezabalí, a pak chceme získat tři body," vyhlíží klíčové zápasy kvalifikace Tomáš Vávra. V úterý jede do Jablonce Havlíčkův Brod, ve čtvrtek tam k poslednímu zápasu sezóny druhé ligy zamíří i Vsetín.

autor: Marek Janoš | před 59 minutami

Související články