Rusům hokej znechutili a vyhráli, dnes večer junioři vyzvou na MS dalšího favorita

Výsledek dnešního večerního zápasu hokejové dvacítky s Američany může sehrát zásadní roli v dalším působení svěřenců kouče Karla Mlejnka na mistrovství světa v Edmontonu.

Ve vyrovnané tabulce se totiž za prvními Švédy seřadily tři týmy - včetně Čechů - s tříbodovým ziskem. Boj o nasazení v případném čtvrtfinále je zcela otevřený. Útočník Jakub Rychlovský věří, že mužstvo má na to, aby zopakovalo vynikající výkon, který předvedlo proti Rusům.

Důležitý souboj s výběrem USA čeká české mladíky od 20 hodin SEČ. "Další těžký zápas. Amerika a Kanada jsou hokejové velmoci, ale mně osobně se hraje dobře na malém hřišti. A my všichni uděláme všechno, abychom ho zvládli jako zápas s Ruskem," řekl Rychlovský v on-line rozhovoru s novináři.

Nad tím, jak moc může výsledek zasáhnout do pořadí ve skupině, ale čeští junioři nespekulují. Je však zřejmé, že mezi nejlepší kvarteto do závěrečných bojů o medaile vedou i schůdnější cesty než proti domácí Kanadě, favoritovi skupiny A. "Nekoukáme se zatím moc na tabulku, jen se snažíme co nejlépe zvládnout každý zápas. Chceme se stoprocentně připravit se všemi těmi důležitými detaily," prohlásil Rychlovský.

V duelu s Ruskem (2:0) hráči dokázali přenést taktické plány i na led. "Připravili jsme se na ně výborně po taktické stránce. Bylo tam minimum chyb, skoro bezchybně odehraný zápas. Rusům to určitě nechutnalo. Snažili se pořád ten styl trošku měnit, aby do nás jezdili v rychlosti, ale my jsme to furt skvěle bránili a vydrželi jsme to plnit celých šedesát minut, což nás dovedlo k vítěznému konci."

Rozhodne hlava, tuší Rychlovský

Oproti úvodnímu souboji se Švédy (1:7) viděl podobně jako další rozdíl především v nastavení hlav. "Řekli jsme si před zápasem s Ruskem, že budeme bojovat o každý gól na mistrovství světa a dáme do toho všechno, jen musíme vydržet být tak nastavení v hlavách celých šedesát minut. Myslím, že se nám to povedlo. Stejně tak to bude důležité s Američany, abychom byli co nejlépe nastavení v hlavě, to je podle mého názoru hodně důležité," prohlásil Rychlovský.

6:29 Sestřih zápasu Česko vs. Rusko. Na konci Češi slavili výhru 2:0. | Video: Russia Hockey, Youtube/Russia Hockey

Sám zaujal proti mladé sborné skvělou akcí před úvodním gólem, který byl nakonec i vítězný. Jako kdyby Rusy zaskočil tím, kolik má ještě sil po extrémně dlouhém střídání. "Byli jsme tam s celou naší lajnou zavření asi dvě minuty v našem pásmu. Víceméně jsem ale byli stažení v předbrankovém prostoru. Rusáci hráli okolo brány a my jsme tam spíš jen tak stáli. Byl jsem zadýchaný, ale nohy jsem měl docela v pohodě. Když se tam odrazil ten puk, první myšlenkou bylo, že tam puk jen zavezu a dostanu ho ven, abychom mohli celá lajna vystřídat," připustil Rychlovský.

Nakonec se ale rozhodl jinak. "Pak jsem viděl, že ten Rusák moc nemůže, otočil se a začal se mnou bruslit popředu, tak jsem do toho dupnul a snažil se ho objet. Nakonec už u modré čáry jsem byl za ním, pak jsem se otočil, viděl tam Filipa Koffera, nahrál jsem mu to a naštěstí to skončilo gólem. Měl jsem velkou radost, ale byl jsem rád, že jsem se dobelhal na střídačku a sednul si," smál se Rychlovský.

Akci si pak vychutnal ještě ze záznamu. "Koukal jsem se na to, když jsem byl po zápase u fyzioterapeuta. Měli jsme tam puštěnou televizi a dávali sestřih toho zápasu. Ale pak už jsem to nijak neřešil a společně jsme se soustředili už na další zápas s USA," řekl Rychlovský.

Utkání Česka s Američany na mistrovství světa juniorů začíná dnes ve 20:00. Televizní přenos vysílá stanice ČT Sport, textový on-line můžete sledovat na webu Aktuálně.cz.