Česko - USA 0:3. Američané odemkli českou obranu a začínají dominovat

Dnes čeká na český tým výběr USA. S ním sice loni prohráli až v prodloužení, ale jinak je vzájemná bilance posledních let neúprosná. Jedna výhra a devět porážek z posledních desíti duelů. Američané spoléhají na ofenzivní talent a hráče, kteří zářili už minulý šampionát nebo na mistrovství do 18 let. V bráně měl být jedničkou Spencer Knight, jenže tomu se stejně jako celému týmu nevyvedl úvodní duel. V něm chyboval on i jeho spoluhráči a Rusové trestali. Američané vstoupili do turnaje porážkou 3:5, s čímž rozhodně nepočítali. Jen je to však vybudilo k lepšímu výkonu v dalším zápase.