"Češi slavili, jako by vyhráli zlato." Rusy opařila další prohra s domnělou kořistí

Po debaklu senzace. Výhra hokejové dvacítky nad silně favorizovaným Ruskem je ještě překvapivější než na loňském světovém šampionátu.

Málokdo čekal, že Češi si po výprasku od Švédska 1:7 vyšlápnou na Rusko, které je v hierarchii favoritů letošního šampionátu ještě o stupínek výše.

Ale stalo se. Navzdory kurzu kolem 20:1. Svěřenci trenéra Karla Mlejnka ruskou dvacítku dokonce vynulovali, což na mistrovství nikdo nesvedl dlouhých devět let.

Výsledek 2:0 přitom není dílem náhody. Na střely Češi prohráli jen těsně 29:30. Hráli nesmírně organizovaně, blokovali střely a ze zajištěné obrany vyráželi do nebezpečných protiútoků.

"Takhle hrají vždycky," posteskl si obránce Jan Kuzněcov. "Měli jsme puk skoro celý zápas, ale oni se dostávali do velkých šancí."

Češi zaskočili sbornou už před rokem, kdy ji na úvod domácího šampionátu skolili 4:3. Tentokrát už nikdo nemůže argumentovat tím, že favorit nebyl rozehraný. Vždyť do turnaje vstoupil výhrou 5:3 nad Spojenými státy.

Že česká dvacítka na Rusko umí, se navíc ukazuje dlouhodobě. Z posledních pěti duelů na mistrovství světa ho porazila třikrát a v základní hrací době padla jedinkrát.

"Když hrajeme s Rusy, vždycky je to něco speciálního. Už asi od šestnáctky jsou to nejvyhrocenější zápasy," zamýšlí se forvard Martin Lang, v čem tkví kouzlo českých úspěchů proti východní velmoci.

Legendární Igor Larionov, který v Edmontonu sbornou vede, si nemyslí, že by jeho svěřenci papírově slabšího soka podcenili: "To se určitě nestalo. Kluky jsme před utkáním varovali. Připomněli jsme jim, že loni Čechům podlehli. Historicky jde o těžkého soupeře."

Za překvapivým výsledkem stála podle Larionova nepříjemná česká hra: "Utvořili tuhou defenzivu ve středním pásmu. Bylo těžké se dostat přes pět hráčů."

A když už Rusové pronikli do útočného pásma, málo stříleli a chyběl jim důraz v brankovišti.

"Možná jsme až moc závislí na držení kotouče a hraní si s ním," řekl serveru Sport24.ru Jurij Novikov, který kdysi ruskou dvacítku jako jeden z trenérů dovedl ke zlatu. "Je to taková Larionovova "choroba". On sám to jako hráč také rád dělal. Celkově se mi ale naše hra líbila. Nestalo se nic hrozného. Je to jen zápas ve skupině, ne vyřazovací část."

Také ruská média sborné nadále důvěřují.

"Ačkoliv porážka od Česka je hodně smutná, není třeba Rusko škrtat jako kandidáta na zlato," napsal Pavel Klimovickij z deníku Sport-Express. "Švédové, Američané ani Kanaďané nebudou hrát jako Češi, kteří uzavřeli střední pásmo a zabili Larionovovy nápady."

Jiní ruští komentátoři si všimli českých oslav po závěrečném hvizdu. Hráči naskákali na maskovaného hrdinu Lukáše Paříka tak bouřlivě, až ho svalili na led.

"Šlo o teprve druhý zápas na turnaji, ale Češi slavili, jako kdyby vyhráli zlaté medaile," napsala Jelena Kuzněcovová ze serveru Championat.com. "Nechme je, ať se radují. Uvidíme, kdo se bude smát naposledy."