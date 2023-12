Bez nás hokej upadá, tvrdí trenér Rusů. Chce hrát "sovětsky", Čína turnaj odřekla

Ačkoli Mezinárodní hokejová federace IIHF po začátku válečné invaze na Ukrajině Rusy na neurčito vyobcovala, reprezentace sborné sama dále funguje a hraje. Zanedlouho ji čeká tradiční domácí turnaj Channel One Cup, tentokrát ovšem s hodně zvláštním složením týmů.

Předvánoční Channel One Cup, dříve Pohár Izvěstijí nebo Baltika Cup, byl v minulosti nedílnou součástí seriálu Euro Hockey Tour, v němž se střetávali hokejisté Ruska, Švédska, Finska a Česka.

Po vpádu ruské armády na Ukrajinu turnaj z kolotoče EHT zmizel, avšak Rusové ho uchovali v pozměněné formě. Soupeře z evropské špičky vloni nahradily Bělorusko a Kazachstán, letos se měla přidat ještě Čína.

Nakonec Číňané, kteří hrají v systému mistrovství světa divizi IB, tedy až třetí ligu, a v rankingu IIHF mají před sebou třeba Rumuny nebo Litevce, účast nečekaně odřekli a místo nich se na turnaji v Petrohradu od 14. do 17. prosince představí "Výběr hvězd VHL".

VHL (Vyšší hokejová liga) je v ruské klubové struktuře až na druhé úrovni za KHL (Kontinentální hokejovou ligou). Proto takové rozhodnutí vcelku překvapilo.

Zmiňovaný výběr jejích hvězd je však ve skutečnosti směsí mezi VHL a mladými talenty KHL. Místo v tomto týmu dostal například osmnáctiletý útočník Matvej Mičkov, letošní sedmička draftu NHL a nyní hráč Soči, za které ve 29 zápasech aktuální sezony KHL nasbíral 11 gólů a 15 asistencí.

Jasným favoritem Channel One Cupu bude Rusko, oficiálně vystupující s názvem "Rusko 25", přičemž číslo 25 zde neoznačuje horní hranici věku, ale přibližný věkový průměr mužstva.

V něm nechybí třeba druhý nejproduktivnější hráč KHL Nikolaj Goldobin či dvaatřicetiletý bek Arťom Zemčonok. Trenérem je Roman Rotenberg, jinak kouč Petrohradu a přítel ruského prezidenta Vladimira Putina.

Když Rotenberg vloni v lednu bez jakýchkoliv předchozích trenérských nebo i hráčských zkušeností dostal na povel Petrohrad, budil takový tah rozpaky i posměšky. A letos se posunul rovnou k reprezentaci.

"Jsem velmi hrdý, že v Petrohradu můžeme odehrát náš tradiční turnaj, se zaplněnými tribunami. Je pro nás důležité, aby reprezentace nadále žila. Budeme tam chtít ukázat náš pravý hokej - ruský, nebo dokonce sovětský," prohlásil Rotenberg v rozhovoru pro ruskou Match TV.

Koneckonců v sovětských dresech hráli Rusové na Channel One Cupu před dvěma lety, tehdy tím slavili 75 let svého hokeje a skončili druzí. Pak se předvedli ještě na olympiádě v Pekingu, jenomže od začátku války na Ukrajině jim pořádní soupeři chybí.

Byť třeba loňský tříčlenný Channel One Cup ovládli Bělorusové.

"Naším úkolem je vyhrát každý zápas a posouvat se vpřed. Probouzet v lidech patriotismus a vlastenecký duch. Národní tým musí vidět i děti, aby před sebou měly cíl, kam se chtějí dostat," pokračoval Rotenberg.

Co na tom, že před pár lety by Rusové nad zápasy proti Bělorusku a Kazachstánu ohrnovali nos? V podobné situaci jsou teď také fotbalisté. V říjnu Rusko remizovalo v přátelském utkání s Keňou (2:2), v listopadu si zastřílelo proti Kubě (8:0).

"Můžeme jet klidně do Indie a zahrát si s nimi pozemní hokej, pak je na oplátku pozvat k nám a uspořádat zápas v ledním hokeji," navrhoval v létě sám Rotenberg s odkazem na ekonomické uskupení států BRICS, kam patří vedle Ruska a Indie také Čína, Brazílie a Jižní Afrika.

Tradiční hokejové země totiž konfrontaci s Rusy vzhledem ke stále trvající válce dál odmítají. A s reprezentací sborné nepočítají ani plány NHL na turnaj nejlepších proti nejlepším, který má v roce 2025 volně navázat na poslední Světový pohár.

Nicméně pouze s výběry Kanady, USA, Finska a Švédska.

"Jsou k nám ti, kdo pořádají mistrovství světa, přátelští? Ne. Pro ně je to politická otázka. Až do letošního roku jsem si myslel, že NHL je nezávislá organizace, ale teď jsem došel k závěru, že i ona je zpolitizovaná," řekl Match TV legendární ruský útočník a trenér Boris Michajlov.

"Turnaje bez ruského týmu nemají význam. Ať chcete, nebo ne, vrcholem světového hokeje jsou souboje Ruska a Kanady. To jsou dvě velmoci. Ano, byly tam zásluhy Čechů a později Švédů a Finů, ale i tak je světový hokej založený na konfrontaci Ruska a Kanady," přidal Michajlov.

Podobně se k tématu vyjádřil i současný kouč sborné Rotenberg. "Když na turnaji chybí Rusko, chybí tam v globálním měřítku také konkurence. Kanada, USA, Švédsko a Finsko se tím samy zhoršují," poznamenal.

"Ať se ve Finsku říká, co chce, Finové přišli do KHL a jen díky naší lize vyhráli MS a olympiádu. Kdyby nebyli v KHL, nikdy by nic nevyhráli a sami to chápou," doplnil Rotenberg přímo na adresu nejúspěšnější hokejové reprezentace posledních let.