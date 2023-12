Video: Brankář se v NHL blýskl gólem přes celé hřiště a přepsal historii

Gólem přes celé kluziště se ve čtvrtek v hokejové NHL blýskl brankář Pittsburghu Tristan Jarry a přepsal klubovou historii.

Osmadvacetiletý Kanaďan gólem na 4:2 pečetil při power play soupeře výhru Penguins nad Tampou a prosadil se jako první brankář v dresu s tučňákem.

"Byl to v podstatě perfektní scénář. Nahodili puk přímo na moji hokejku, takže jsem si ho nemusel složitě připravovat," popisoval Jarry.

"Zkusil jsem vystřelit a padlo to tam," líčil brankář, jenž se trefil ve svém 223. zápase v základní části NHL.

"Je jen velmi málo gólmanů, kterým se taková věc podařila. Takže je to něco, co je rozhodně dost cool," smál se rodák z Britské Kolumbie.

"Je skvělé být součástí něčeho takového. Vím, že se to jednou za čas povede, ale nikdy jsem to neviděl na vlastní oči," prohlásil hvězdný kapitán Pittsburghu Sidney Crosby. "Jsem moc rád, že se to Tristanovi povedlo," přál parťákovi.

Jarry je navíc po Chrisi Masonovi teprve druhým brankářem v historii, který se trefil v NHL i ve druhé nejvyšší zámořské soutěži AHL.

Za Wilkes-Barre/Scranton Penguins skóroval v roce 2018 do prázdné klece Springfieldu a rovněž ve farmářském týmu Pittsburghu byl úplně prvním gólmanem, který se od jeho vzniku zapsal do listiny střelců.

V NHL se Jarry prosadil jako čtrnáctý gólman v ligové historii. Dokonce třikrát skóroval Martin Brodeur, dvakrát se to povedlo Ronu Hextallovi.

Naposledy se z trefy radoval bostonský Linus Ullmark, jenž letos v únoru pečetil vítězství nad Vancouverem.