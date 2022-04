Covid vyvolal fanatismus, vrací se Gross k Mannheimu. Jalonen vyvede Čechy z ulity

V březnu hokejový trenér Pavel Gross odmítl nabídku podílet se na vedení české reprezentace. O dva týdny později ho jeho klub Mannheim, kde trénoval od roku 2018 a s nímž vyhrál německý titul, odvolal z funkce. Svou roli sehrály nejspíš i vztahy s vedením, které ochladly po Grossových výrocích o postupu proti koronaviru. Kde bude třiapadesátiletý kouč pokračovat, to zatím neví.

Sledujete teď více německé, nebo české play off?

Jsem momentálně v Mannheimu a snažím se sledovat obě soutěže. Jako vždy. Už se těším, až po týdenní pauze začne extraligové finále.

Co říkáte na průběh play off v extralize a složení finálové série?

Třinec a Sparta, potkají se opravdu dva nejlepší mančafty soutěže. Je to spravedlivé, oba týmy do finále patří. Sparta se podle mě zlepšovala po příchodu Miloše Hořavy a teď už hraje velmi dobře. Věřím, že to bude zajímavé a hodně dlouhé finále.

V které zemi budete jako trenér spíš pokračovat? Zůstanete v Německu, nebo půjdete do extraligy?

Já vůbec nevím, nechci o tom moc mluvit. Co vyplývá na povrch, to jsou jen takové spekulace. Opravdu sám nevím, nedovedu říct. V Mannheimu mám ještě smlouvu na dva roky, i když je jasné, že tady už pokračovat nebudu. Musím ještě pár věcí dořešit, aktuálně není nic ani ve fázi vyjednávání.

Uměl byste si představit odchod z Německa po třiceti letech?

Možné je všechno. Teď potřebuju čas, abych se vzpamatoval z toho všeho, probral, co bylo a co by mohlo být. Potom se teprve budu rozhodovat. Zatím je v blízké budoucnosti všechno otevřené.

Odvolání v Mannheimu přišlo jen krátce poté, co jste si kvůli působení na klubové scéně rozmyslel nabídku od českého národního týmu. Jak jste se s tím srovnával?

Tak, jak se s takovými věcmi trenér srovnává. Musíte to přijmout, musíte pochopit konsekvence, když mančaft nehraje dobře. Šéf se tak rozhodl a beru, že tak to je.

Přitom zvenčí nevypadala situace bůhvíjak kriticky. Spadli jste s Mannheimem na páté místo nedlouho před začátkem play off.

Nemá cenu se tím nějak víc zaobírat. My trenéři kontrolujeme to, co se děje na ledě, ne nahoře. Nechci hledat výmluvy. Vím, že jsme v poslední době nehráli dobře. Tři a půl roku jsme byli skoro pořád jen na prvním a druhém místě, v posledních týdnech jsme klesli na páté. A takové to v Mannheimu je, očekávají vždy jen první nebo druhé místo. Jako trenér jsem nezvládl tam s mančaftem zůstat.

V první sezoně na střídačce Mannheimu jste před třemi lety získal titul. A opačně se dá říct, že jste v tak ambiciózním prostředí vydržel docela dlouho.

To ano, ale trenéři se nezaobírají tím, jak dlouho vydrží. Jde jim o to, jak práce vypadá. Jak mužstvo pracuje na tréninku, jak pak hraje. Aby podalo odpovídající výkon. Byl jsem tady skoro čtyři roky, chtěl bych i dále, ale takové jsou zkrátka zákony trénování.

Jak se vám u týmu Orlů pracovalo?

Nároky jsou vysoké, mužstvo je solidní. Beru to jako posun v trenérské činnosti, beru to jako kladné body do svého trenérského vývoje.

V prosinci se na vás šéf Daniel Hopp rozzlobil po tiskové konferenci jednoho ze zápasů, kdy vám vadilo, že nemohl nastoupit hráč, v jehož okolí se objevila nákaza koronavirem. Ochladly vztahy mezi vámi?

Člověk si může domyslet, že to nebylo zrovna růžové. Jsou věci, které se stanou na ledě a které se dějí mimo led. Ne všichni lidé musí k určitým věcem sdílet mainstreamový názor. Stalo se něco, řeklo se něco a ani tohle mě už teď nezajímá.

Dostal jste otázku, odpověděl na ni a nečekal jste, co se potom strhne?

Těch otázek bylo během pár týdnů více. Už se o tom nechci bavit, co v politice je a není. Je škoda, že za ty poslední dva roky se respektoval jen ten mainstreamový názor, nic jiného se nebralo. Nechci nic zlehčovat a odsuzovat, ale jsou i lidé s jinými názory. Jen to nikoho nezajímá.

Obecně vám protikoronavirové restrikce připadaly moc přísné?

Jestli to byly restrikce… Zkrátka celé to byl jeden fanatismus. Ale už o tom nechci mluvit, stejně tím nic nezměním. Dívám se jen dopředu.

Grossův spor s vedením klubu Vedení hokejového klubu Adler Mannheim se v prosinci distancovalo od výroků Pavla Grosse po vítězném zápase s Mnichovem. Trenér prudce reagoval na novinářský dotaz, proč nenastoupil obránce Thomas Larkin. "To se musíš asi zeptat někoho jiného. Já jsem pořád ještě naštvaný, že nehrál, zvedá mi to žluč. Raději bych o tom nemluvil," řekl Gross. Podle médií se v Larkinově okolí objevilo podezření na nákazu koronavirovou variantou omikron. Šéfovi klubu Danielu Hoppovi se nelíbilo, že trenér využil tiskové konference k projevování osobních názorů. "Tyto osobní výroky jsou neúctou k hodnotám klubu a managementu, jaké jsem v této formě nezažil," zlobil se. Agentura DPA uvedla, že kouč Gross je známý svými kritickými názory, které například směřoval i na postup německé ligy v době pandemie. Zdroj: ČTK

Stojíte si dál za tím, s čím jste odmítl post u české reprezentace? Že je pro vás vhodnější každodenní práce v klubu?

Rozhodně. I vyhazovy k práci trenéra v klubu patří. Musím se z toho otřepat. Nevím ještě, co bude v příští sezoně, ale pořád mě baví na střídačce stát a mít kontakt s mužstvem.

Myslíte, že v budoucnu "dozrajete" pro národní tým, kdyby příležitost ještě přišla?

To nevím, je to otevřené. Možná dozraju, ale už nebude zájem. Trenérská práce je o tom, že se díváte skoro jen ze dne na den.

Bral jste tu nabídku jako ocenění vaší práce?

Bylo to překvapivé, moc si toho vážím. Odmítnout to bylo těžké. Chci říct, že to nebyl souboj Mannheimu proti reprezentaci, ale zvítězil u mě pocit, že chci každý den trénovat mančaft, žít s ním. Oproti národnímu týmu je to zcela odlišná disciplína.

Jaké šance dáváte českému týmu pod Karim Jalonenem?

Beru to jedině pozitivně, vnímám to jako solidní rozhodnutí. Je normální, že někdo je pro a někdo proti. Ale já myslím, že Kari Jalonen je zkušený kouč a fachman. Tolik neznám asistenty Libora Zábranského a Martina Erata, nicméně výsledky a zkušenosti rozhodně mají.

Model se zahraničním trenérem zafungoval u Němců či Slováků.

To je pravda. Proč bychom měli být pořád v nějaké ulitě? Měli bychom se otevřít světu a učit se novým věcem. Samozřejmě máme i v Česku dost dobrých trenérů, ale za posledních deset let to nikomu nevyšlo. Neměli bychom si myslet, že jen my víme všechno. Pojďme být otevření a třeba se něco nového naučíme. Možná to vyjde hned, možná v dalším roce.