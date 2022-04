Surovec Malkin. Ruská hvězda zaplatí za krosček do obličeje soupeře čtyři miliony

Ruský útočník Pittsburghu Jevgenij Malkin si v NHL odpyká disciplinární trest na čtyři zápasy za úmyslnou ránu hokejkou do obličeje soupeře. Penguins tak bude scházet v důležitých utkáních v boji o postup do play off.

3:03 Sestřih utkání Pittsburgh - Nashville (Malkinův zkrat v čase 1:25) | Video: Asociated Press

K incidentu došlo v nedělním duelu s Nashvillem. Na konci druhé třetiny Malkin po osobním souboji s Markem Borowieckim nejprve zběsile po soupeři sekl hokejkou, pak ho krosčekoval do obličeje a způsobil mu krvavé zranění. V utkání dostala hvězda Tučňáků trest na dvě plus dvě minuty, Borowiecki inkasovala dvě minuty za sekání. Po pondělním jednání ale komise pro bezpečnost hráčů rozhodla o dodatečném trestu pro ruského hokejistu. "Je důležité upozornit na to, že tohle nebyl případ, kdy by Malkin zvedl hokejku defenzivně nebo reflexivně, aby se chránil. Považujeme Malkinův krosček za odvetný a agresivní," uvedla komise ve zdůvodnění. Pětatřicetiletý Malkin po suspendaci přijde o 190.000 dolarů (v přepočtu přes čtyři miliony korun) z platu. Peníze půjdou do hráčského rezervního fondu. Kvůli trestu zmešká nadcházející dvojzápasy s New York Islanders a Bostonem. K dispozici bude až 23. dubna na duel v Detroitu. Dvojnásobný vítěz Art Ross Trophy odehrál v této sezoně kvůli pozdějšímu startu po operaci kolena jen 37 zápasů. V nich nasbíral 37 bodů za 17 gólů a 20 asistencí.