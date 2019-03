Orli jsou po dvou letech v play off. Rady jim předali i slavní bratři Šťastní

před 1 hodinou

Ač to se znojemskými hokejisty vypadalo na začátku sezony dost zle, nakonec jedinému českému účastníkovi v mezinárodní EBEL lize postup do play off neunikl. Ve čtvrtfinále, které začíná již dnes, se střetne s Vídní.

Ve vyřazovacích bojích to však Orli nebudou mít vůbec jednoduché. Vídeňští Capitals suverénně vyhráli nadstavbovou část a s Jihomoravany mají v tomto ročníku příznivou bilanci. Ze čtyř zápasů třikrát vyhráli, avšak nutno zmínit i domácí výprask 3:9, který jim připravilo Znojmo na začátku listopadu.

V EBEL již sedm let probíhá volba soupeřů, kdy si týmy z předních pater tabulky své soky pro čtvrtfinále sami zvolí. Pro první Vídeň tak byli jasným tahem osmí Orli. Ti se však týmu s několikanásobně vyšším rozpočtem nebojí.

"Osobně jsem si Vídeň přál. Jejich styl nám vyhovuje. Na rozdíl od některých jiných týmů v soutěži chtějí hrát hokej. Je to daleko lepší, než když po nás neustále někdo jde a dohrává nás. Navíc i pro oko diváka to bude dobrá série," věří Nicolas Hlava, který hrál ještě loni extraligu za Chomutov.

Nečekaná návštěva v kabině

Právě nedělnímu střetnutí s Innsbruckem, ve kterém Orli již šetřili některé klíčové hráče, přihlíželi i slavní bratři Šťastní. Ty do města vína a okurek pozval znojemský trenér Miroslav Fryčer, s nímž se tyto slovenské legendy potkávaly v osmdesátých letech v zámořské NHL.

"Bylo to nečekané. Po zápase přišli do kabiny a promlouvali k nám," řekl Hlava k nevšední návštěvě Petera a Antona Šťastných. "Povídali o tom, jak se máme chovat v play off a že si máme užívat každou minutu na ledě. Pak si se všemi podali ruku. Je to pro nás obrovská čest. K hráčům takového formátu máme obrovský respekt a těší nás, že nás přijeli podpořit. Klobouk dolů."

Od pondělí se však Orli již plně soustředí na vyřazovací boje, které zahájí dnes ve Vídni. V pátek se série přesune na Moravu, pořadatelství se točí po každém utkání. "Už na tréninku je vidět, že jsme přesedlali do play off módu. V této lize může každý porazit kohokoliv. Když se tým stmelí a bude tahat za jeden provaz, můžeme to zvládnout," dodal kouč Fryčer před bitvou, která má jasného papírového favorita.

Znojmo hraje nadnárodní EBEL osmým rokem a pouze loni ve vyřazovacích bojích chybělo. V roce 2016 dokráčelo pod vedením Jiřího Režnara až do finále, v němž nestačilo na Salcburk. Pětkrát vypadlo ve čtvrtfinále. S Vídní hrálo o postup v roce 2013 a prohrálo 1:4 na zápasy.

Dvojice pro čtvrtfinále EBEL

Vídeň (1.) - Znojmo (8.), Graz (2.) - Linec (7.), Klagenfurt (3.) - Bolzano (6.), Fehérvár (4.) - Salcburk (5.)