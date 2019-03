Orli dohráli. Pobavili i za mořem, rozhodčím nastrouhali mrkev. Ale kam dál?

před 6 minutami

Znojemští hokejisté završili svůj osmý ročník v mezinárodní EBEL lize ve čtvrtfinále play off. Ani série s Vídní se neobešla bez excesů na adresu rozhodčích. Telefonátu trenéra Miroslava Fryčera s vedením ligy během zápasu si všimla i kanadská TSN. Osud Orlů v příští sezoně však zůstává nadále nejistý.

Orli postoupili do vyřazovacích bojů z osmého místa a ve čtvrtfinále na ně čekal tvrdý oříšek v podobě vítěze základní části. Série s Vídní byla po dvou zápasech vyrovnaná, ale posléze rakouský tým Znojmu postupně odskakoval, dokud mu v pátek definitivně neukončil sezonu.

"Kluci i tak překročili svůj vlastní stín a hráli na maximum. Vídeň si myslela, že to bude trochu jednodušší, ale překvapili jsme. Myslím si, že celé se to zlomilo v tom čtvrtém utkání, kdy jsme na začátku třetí třetiny vedli 2:0, ale nakonec prohráli. Ta série mohla být jinak delší," zhodnotil čtvrtfinále trenér Miroslav Fryčer.

I ve vyřazovacích bojích si Orli několikrát stěžovali na sporné výroky rozhodčích, a právě Fryčer patří v tomto ohledu k nejhlasitějším kritikům. Vše vyvrcholilo ve třetím utkání série, kdy jej jedno rozhodnutí hlavního arbitra vytočilo natolik, že přímo na střídačce popadl mobilní telefon a vytočil číslo supervizora.

"Mažou nám tu med kolem huby, že se bude pískat dobře. Tenhle Kanaďan mi řekl, že mu můžu volat nebo psát, když se mi něco nebude líbit. A v ten moment se mi zrovna něco nelíbilo. Rozhodčí na ledě nechtěl jít ke mně, takže jsem sáhl po telefonu," vzpomíná na onen moment.

Bývalá hvězda NHL s telefonem na střídačce se rázem stala hitem internetu. Video se dostalo dokonce do zpravodajství kanadské sportovní televize TSN. "Myslím si, že nakonec to byla dobrá reklama pro ligu. Psalo mi hodně bývalých spoluhráčů ze zámoří a vyptávali se na EBEL," usmíval se Fryčer. "Dostal jsem podmínku. Pokud bych zase něco provedl, musel bych zaplatit pokutu 2000 eur. Je mi to ale fuk. Jsem takový, reaguji impulzivně. Nebudu se před nikým sklánět."

Vše eskalovalo v následujícím utkání na Moravě, kdy se podle serveru Kleine Zeitung měla rozhodčím do kabiny servírovat nastrouhaná mrkev s nápisem: Pro lepší vidění.

Výkony sudích však již Orly v dalších duelech netrápily: "Jinak pískali rovinu. Nemůžeme si stěžovat, tam už to nebylo o rozhodčích," přiznal Fryčer.

Znojemské hráče tak nyní čeká dovolená. Tým se znovu sejde nejdříve za měsíc, ale do jaké soutěže v září naskočí, není v tuto chvíli známé. Vedení klubu totiž nepodalo včas přihlášku do soutěže a zvažuje návrat do tuzemských vod.

Otazníkem zůstává i to, zda budou pokračovat pod vedením Miroslava Fryčera: "Na to je ještě brzy. Nyní po vyřazení je to hodně emotivní a pár dní to rozhodování určitě vezme. Musím se dát do pořádku a uvidíme, co bude."