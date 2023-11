Vaněček 32 zákroky vychytal výhru New Jersey, Vegas poprvé v sezoně nebodovalo

Český brankář Vítek Vaněček pomohl 32 zákroky hokejistům New Jersey k výhře 4:2 nad Chicagem. Útočník Ondřej Palát podruhé za sebou nebodoval. Ve druhém nedělním zápase Anaheim s Radko Gudasem porazil Vegas rovněž 4:2 a protáhl vítěznou sérii na šest zápasů.

Chicago do utkání s Devils vstoupilo aktivně a po dvou minutách se zásluhou druhé trefy Taylora Halla v ročníku dostalo do vedení. New Jersey skóre otočilo dvěma góly během minuty a půl. Na přesilovkovou trefu Dawsona Mercera navázal v čase 14:41 Max Willman.

Osmadvacetiletý americký útočník se po zranění nejproduktivnějšího hráče ligy Jacka Hughese přesunul z farmy do prvního týmu Devils a ve své premiéře v dresu New Jersey vstřelil pátý gól v NHL. "Je příjemné se připojit k týmu a hned dát gól. Navíc jsme vyhráli, takže je všechno ještě sladší," řekl Willman, který předtím do NHL nakoukl v dresu Philadelphie.

Po pěti minutách třetího dějství vstřelil vítěznou branku hostů Curtis Lazar. Ryan Donato v 56. minutě snížil na 2:3, ale poslední slovo měli Devils. V čase 59:59 pojistil jejich výhru trefou do prázdné branky Michael McLeod.

Vaněček se blýskl hlavně v závěrečné minutě první třetiny, kdy skvělým skokem zlikvidoval přečíslení dva na jednoho. "Byl to zákrok, který se bude objevovat ve videích s akcemi sezony. Takovéhle momenty dokážou tým nabudit a dnes se to ukázalo. Chytili jsme díky tomu rytmus, který nám pomohl k důležité výhře," vyzdvihl Vaněčkův skvělý zásah trenér Devils Lindy Ruff.

Český gólman zakončil zápas s úspěšností přes 94 procent a podle čísel odchytal nejlepší utkání v dosavadním průběhu sezony. Rodák z Havlíčkova Brodu nastoupil do osmého zápasu a pomohl týmu k šesté výhře. V NHL jako osmý český brankář nasbíral 80 vítězných zápasů.

Anaheim doma s Vegas prohrával po dvou třetinách 0:2, čtyřmi góly ve třetí části ale zlomil zápas na svou stranu a jako první tým v sezoně obral Golden Knights o všechny body. Dvěma góly řídil obrat Ducks Sam Carrick. Vítěznou branku vstřelil v 57. minutě nejproduktivnější hráč Anaheimu Mason McTavish.

Ducks vyhráli pošesté v řadě a drží nejdelší aktivní vítěznou sérii v NHL. Popáté během úspěšné šňůry se Anaheim radoval i přes to, že v zápase prohrával. "Dnešní výhra ukázala charakter týmu. Nikdy se nevzdáváme a věříme jeden druhému. Nezáleží na tom, o kolik prohráváme. Vždy věříme, že můžeme zápas otočit," řekl Carrick.

Obránce Gudas počtvrté v sezoně odehrál přes 20 minut a byl třetím nejvytíženějším hráčem kalifornského celku. K výhře přispěl čtyřmi zblokovanými střelami a byl nejobětavějším hráčem zápasu. Brankář Lukáš Dostál zůstal po návratu týmové jedničky Johna Gibsona pouze na střídačce.

NHL:

Anaheim - Vegas 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

Branky: 51. a 59. Carrick, 42. Henrique, 57. McTavish - 9. Barbašev, 34. Eichel. Střely na branku: 23:32. Diváci: 15.720. Hvězdy zápasu: 1. McTavish, 2. Gibson, 3. Henrique (všichni Anaheim).

Chicago - New Jersey 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

Branky: 2. Hall, 56. Donato - 14. Mercer, 15. Willman, 45. Lazar, 60. M. McLeod. Střely na branku: 34:40. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 34 střel a úspěšnost zákroků měl 94,1 procenta. Diváci: 18.388. Hvězdy zápasu: 1. Lazar, 2. Willman, 3. Vaněček (všichni New Jersey).