Nevídaný plán pro vycházející hvězdu. Pak bude ještě silnější? Děsivé, zní z týmu NHL

Dvojka posledního draftu hokejové NHL Leo Carlsson je zkraje sezony podobně produktivní jako opěvovaná jednička Connor Bedard. Jen nastoupil do méně zápasů. Důvod je zvláštní. Klub si nepřeje, aby Švéd hrál všechna utkání, a tak ho pravidelně nechává vysedávat na tribuně.

Málokdo je po vzoru Jaromíra Jágra či Sidneyho Crosbyho schopný válet v NHL hned po draftu. Téměř všichni každoročně vybraní hráči musejí nejdřív dozrát, ať už v Evropě, kanadské juniorce, nebo třeba na americké univerzitě.

Letos do NHL pronikli čtyři čerstvě draftovaní hokejisté - jednička Bedard, dvojka Carlsson, trojka Adam Fantilli a třináctka Zach Benson, u něhož ale není jisté, zda vydrží celou sezonu.

Carlssonův případ je nejzajímavější.

Mladý Švéd, který v prosinci oslaví 19. narozeniny, se prodral do hlavního týmu Anaheimu a určitě zůstane do konce ročníku. Má to ale jedno "ale" - Carlsson na rozdíl od Bedarda s Fantillim nehraje všechny zápasy.

První dvě utkání mužstva zmeškal kvůli pochroumané noze z přípravy, v pozdějších dvou duelech ale chyběl, přestože hrát mohl a podle výkonnosti i měl.

Za na první pohled nepochopitelnými absencemi stojí speciální plán generálního manažera Anaheimu Pata Verbeeka, který chce, aby se Carlsson rozvíjel správně a bez zdravotní potíží.

V minulé sezoně odehrál švédský centr za Örebro, tým elitní švédské ligy, základní část i play off. K tomu reprezentoval na mistrovství světa dvacítek i dospělých. Celkem zvládl 85 zápasů, pro teenagera pořádný zápřah.

Anaheim tedy usoudil, že bude lepší, když Carlsson zvolní a získaný čas využije na nabrání síly. Při 190 centimetrech totiž váží 88 kilogramů, což je mezi podobně vysokými hráči NHL jedno z nejnižších čísel.

Minimálně v prvních měsících sezony tak Carlsson bude hrát zpravidla dvě utkání týdně, i když na programu bývají tři nebo čtyři. Celkem základní část slavné soutěže čítá 82 duelů.

"Vyhovuje mi to," řekl sám útočník webu NHL.com. "Když zmeškáte zápas, máte v tom dalším hrozně moc energie a taky se těšíte. Tomuhle plánu tedy důvěřuju, jde o to být větší, zesílit a tak podobně."

V šesti odehraných kláních Carlsson posbíral tři góly a jednu asistenci, má tak podobný bodový průměr jako vyzdvihovaný Bedard, jenž z deseti zápasů vydoloval zápis 5+2.

Když už Carlsson nastoupí, dostane hodně prostoru. S icetimem 18:45 je na tom podobně jako české hvězdy Martin Nečas a Pavel Zacha.

Z toho vyplývá, že náctiletý Švéd není "uklizený" ve třetí čtvrté lajně, ale hraje vedle nejlepších hráčů Anaheimu, jmenovitě je to třeba křídelník Troy Terry. Ten už si na Carlssona tak zvykl, že mu vadí, když ho nemá po ruce.

"Vím, že jede podle toho rozvojového programu, ale někdy mě to deptá, protože s ním hraju fakt rád," prohlásil 26letý Terry.

"Když se na něj podíváte, je veliký. Také neuvěřitelně bruslí, což jsem si dřív neuvědomoval. Už teď je silný na puku a dokáže dominovat. Když si představím, že na základě toho plánu ještě zesílí, myslím, že to je děsivé. Úplně u něj nevidím výkonnostní strop," dodal.

Přístup Anaheimu je v NHL v podstatě bezprecedentní. Snížená zápasová zátěž byla doteď zvykem jen u nakřáplých veteránů nebo hvězd těsně před klíčovým play off.

Carlssonův agent Matt Keator si nicméně myslí, že probíhající experiment by mohl vyústit v nový trend: "Doufám v to, protože to dává největší smysl. Jako mladý hráč se teprve vyvíjíte, ještě nemáte takové svaly jako chlapi. Leo je pořád kluk, pokud se bavíme o fyzické stránce a síle. A proč vlastně s jeho rozvojem pospíchat?"

Existují i protinázory, podle nichž je u nováčků každý zmeškaný zápas NHL promarněnou příležitostí. Těžko říct, kdo je blíž pravdě. Carlssonův další progres ale může leccos naznačit.