"Konáme, až když se stane něco otřesného." Košická tragédie Čajky pozměnila hokej

Hokejový svět stále řeší událost, při níž přišel americký útočník Adam Johnson o život po zásahu bruslí do krku, a přemýšlí o lepší ochraně hráčů. Přímo ke změně pravidel přispěla kdysi tragédie v Košicích, kde následkem nárazu na mantinel zemřel Luděk Čajka. Dnes by se dožil šedesáti let.

Poté, co před šesti dny v Sheffieldu vyhasl život bývalého hráče NHL Johnsona, se v hokejovém prostředí řeší zavedení povinnosti nosit chránič krku. Smrtelná nehoda obránce Čajky před více než 33 lety přispěla zase k tomu, že se zakázané uvolnění píská v době, kdy puk přejde brankovou čáru. Dříve to bylo tak, že se ho musel bránící hráč ještě dotknout. Související "Lepší vypadat trapně a žít." Hokej po tragédii vzývá nepopulární chrániče Proto při nešťastném incidentu při duelu Košic se Zlínem hostující bek Čajka spěchal, přestože byl zcela viditelně před domácím útočníkem Antonem Bartánusem a podle dnešního výkladu pravidel by se nejspíš pískal takzvaný hybridní icing. Bartánus se soupeři snažil nadzvednout hokejku, Čajka najel podle všeho do rýhy v ledu a hlavou napřed se nekontrolovatelně vřítil do mantinelu. Záběry jsou o to mrazivější právě proto, že v souboji zase o tolik nešlo. Hned na ledě začal boj o život a doktorům z oběma týmů pomáhal také lékař, který byl zrovna náhodou v hledišti košického stadionu. Podařilo se obnovit dýchání a v nemocnici Čajka nabyl vědomí. Jenomže ani náročná dvouapůlhodinová operace nevedla ke zlepšení zdravotního stavu. Zlomení dvou krčních obratlů znamenalo ochrnutí celého těla. Čajka bojoval ještě 40 dní, zemřel 14. února roku 1990. Související Hokejisté vyslyšeli přání fanoušků, na reprezentační dresy se vrátí státní znak Rodina se o smrti dozvěděla prostřednictvím telegramu. Čajka zemřel v pouhých 26 letech, s manželkou Renatou měl pětiletou dceru Markétu. V hokeji měl výborně našlápnuto. S československou reprezentací získal bronz na mistrovství světa 1987 ve Švédsku, ve stejném roce si zahrál na Kanadském poháru. Na draftu NHL si ho v šestém kole vybrali newyorští Rangers, cesta do zámoří měla být navíc pro rodáka z Českého Těšína po sametové revoluci jednodušší. Místo toho se v den Čajkova pohřbu sešly tisícovky fanoušků před stadionem ve Zlíně. Tam byla také vystavena rakev, k níž lidé pokládali květiny. Ještě v roce 1990 se název haly změnil ze Zimního stadionu Gottwaldov na Zimní stadion Luďka Čajky. Vedle úpravy pravidla o zakázaném uvolnění (i v mezinárodním hokeji) přišly v československé lize na přetřes nedořešené hráčské pojistky. Související "Jako by celý tým zkolaboval." Klub NHL s českou kolonií dráždí ostudnými výkony "Tragédii vidím i v zabezpečení nás sportovců. Momentálně nejsme pojištění a když se stane podobný případ, je člověk odsouzený na pomoc nejbližších. K některým rozhodnutím přistupujeme v naší republice, až když se stane něco otřesného," říkal obránce Jerguš Bača z Košic. "Měl by být navázán kontakt s naší státní pojišťovnou a okamžitě by měly být dořešeny všechny okolnosti kolem pojištění hráčů. Je to nutné už jen proto, že všichni žádáme od hráčů sebeobětování a nasazení," zdůrazňoval tehdejší trenér národního týmu Pavel Wohl. Zbytek ligové sezony byl tragédií nepochybně ovlivněn. Košický útočník Bartánus trpěl ještě dlouho psychickými problémy, byť Čajku v souboji nefauloval. 5:14 Reportáž o smrtelném úrazu Luďka Čajky a dalších okolnostech. | Video: Youtube.com

