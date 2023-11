Vrána asistoval u výhry St. Louis, Rouskovi první zápas v sezoně nevyšel

Lukáš Rousek ve svém prvním utkání v aktuální sezoně NHL neodvrátil domácí prohru Buffala s Philadelphií 1:5. Útočník Jakub Vrána asistencí pomohl St. Louis k výhře 4:1 nad New Jersey a bodoval po třech zápasech.

St. Louis zabralo po dvou prohrách. O vítězství nad New Jersey rozhodlo v první polovině druhé třetiny, kdy dvěma trefami odskočilo na 2:0. Skóre otevřel v čase 27:12 Jake Neighbours a o necelé tři minuty později zvýšil náskok domácího týmu Kevin Hayes.

Americký útočník si našel puk ve skrumáži na brankovišti a prostřelil gólmana Akiru Schmida, jenž dostal přednost před Vítkem Vaněčkem. V nepřehledné situaci před brankou se puk odrazil i od Vrány, který bodoval počtvrté v sezoně.

Devils ještě před druhou pauzou zásluhou Curtise Lazara snížili na 1:2, v závěru při risku bez brankáře ale obdrželi dvě branky a neuspěli po třech výhrách za sebou. Dvěma góly a asistencí se na vítězství St. Louis podílel Hayes, jenž si vylepšil doposud chudou sezonní bilanci na pět bodů. "Musím přiznat, že to je velká úleva," řekl po zápase.

New Jersey v utkání přišlo o nejproduktivnějšího hráče ligy. Jack Hughes opustil led poté, co v první třetině nekontrolovaně narazil ramenem do mantinelu a do zápasu už se nevrátil. "Bylo těžké to sledovat. Po tom startu do sezony, co má za sebou, je to opravdu smůla. Byli jsme z toho pak trochu zaskočení, ale musíme se z toho oklepat," uvedl Lazar. Jak vážné Hughesovo zranění je, ukážou až vyšetření.

Buffalu úvod sezony příliš nevychází. Proti Philadelphii nedokázalo navázat na dvě výhry z posledních zápasů a pošesté v sezoně nebodovalo. Ráz zápasu určilo úvodních 91 sekund hry, během kterých Flyers vstřelili dvě branky. V 15. minutě se navíc prosadil Travis Konecny a Buffalo po první třetině nabralo tříbrankové manko.

Ve druhé části Philadelphia přidala další trefu a definitivně rozhodla o své výhře. Hokejisté Sabres pouze korigovali, když se v úvodu třetího dějství prosadil obránce Henri Jokiharju. Rousek, jenž si pozvánku do prvního týmu vysloužil povedeným startem sezony na farmě v Rochesteru, odehrál bezmála 14 minut a ve statistice plus/minus zaznamenal dva záporné body.

První gól v NHL vstřelil obránce Flyers Louie Belpedio. Sedmadvacetiletý americký bek v lize debutoval v dubnu 2018, od té doby ale odehrál pouze devět zápasů. Premiérové trefy se dočkal po dlouhých 2036 dnech od svého prvního startu.

"Je to krásný pocit, lepší, než jsem očekával. Všichni kluci byli nadšení, když jsem se prosadil, to mě opravdu potěšilo," řekl Belpedio, jenž většinu dosavadní kariéry odehrál v AHL. V aktuální sezoně NHL naskočil už do pěti zápasů a zdá se, že poprvé získal mezi hokejovou elitou pevnější místo.

Výsledky NHL:

St. Louis - New Jersey 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky: 30. a 59. Hayes (na první Vrána), 28. Neighbours, 60. Thomas - 37. Lazar. Střely na branku: 35:34. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Hayes, 2. Binnington, 3. Neighbours (všichni St. Louis).

Buffalo - Philadelphia 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Branky: 43. Jokiharju - 2. Laughton, 2. Belpedio, 15. Konecny, 35. Hathaway, 52. Brink. Střely na branku: 22:19. Diváci: 16.612. Hvězdy zápasu: 1. Brink, 2. Farabee, 3. Belpedio (všichni Philadelphia).