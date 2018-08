Po sezoně snů míří do NHL, Švédsko už je jim malé. Pettersson a Dahlén chtějí být jako Sedinové

před 1 hodinou

Až se Elias Pettersson a Jonathan Dahlén sejdou ve Vancouveru na tréninkovém kempu, rádi by navázali na souhru ze švédských soutěží. Mohli by z nich vyrůst noví Sedinové. Hlavně Pettersson se po vynikající loňské sezoně hodlá do NHL vrhnout po hlavě.

Praha - Vyhráli olympiádu v Turíně, na mistrovství světa ve Stockholmu vrátili Švédy po letech na hokejový trůn. A legendami nebyli jen doma. Přestože dvojčata Henrik a Daniel Sedinové pro Vancouver nezískali Stanley Cup, leželo jim centrum Britské Kolumbie u nohou.

V uplynulé sezoně si však oblíbená dvojice řekla, že už toho bylo dost. V 37 letech pověsili rodáci z hokejového městečka Örnsköldsvik brusle na hřebík a dali NHL po 17 společných sezonách dojemné sbohem.

Vancouver by ovšem nemusel bez dua švédských útočníků zůstat zrovna nadlouho. Mladé pušky Elias Pettersson a Jonathan Dahlén sice nejsou spřízněni příbuzensky, nicméně na ledě jim to klape, respektive klapalo.

"Sedinové jsou nejskromnější lidé, jaké si dovedete představit. Když vám něco říkají, snažíte se být jedno velké ucho a všechno si zapamatovat," popisuje dvacetiletý Dahlén. "Vyptávali se mě na Eliase," prozrazuje.

Na toho Eliase, který v loňské sezoně pobláznil nejen švédský, ale celý evropský hokej. "Nevím, jestli mezi sebou dokážeme vytvořit takovou chemii jako Sedinové, ale pokud ano, bral bych to každý den v týdnu," netají se Pettersson a už se nemůže dočkat, až NHL okusí.

Pettersson si nemůže klást nízké cíle

Jako osmnáctiletý vlétl vloni do švédské SHL jako velká voda. Se ziskem 56 bodů ovládl produktivitu základní části, ještě suverénněji si počínal v play off a s bilancí 10+9 táhl Växjö v jízdě za titulem. Jako bonus si užil zlaté mistrovství světa v Dánsku, byť stihl kvůli zranění jen pět utkání.

Teď se pětka loňského draftu chystá se na NHL. Co kdyby musel začít sezonu na farmě? "Vůbec o tom nepřemýšlím, mám v hlavě jen NHL. Ale stát se to může, život by šel dál. Kariéra je dlouhá," povídá Pettersson.

To o rok starší Dahlén natolik sebevědomý není. "Moc nepočítám s tím, že bych sezonu začal ve Vancouveru," přiznává útočník, který odehrál minulý ročník ve druhé švédské lize, odkud pomohl Timře po pěti letech k postupu mezi elitu.

V samém závěru sezony si Dahléna povolali z Vancouveru a nechali ho nakouknout do play off AHL v dresu farmářské Utiky. "Jsem rád, že jsem si zámořskou soutěž vyzkoušel. Do té doby jsem hrál jen ve Švédsku a poznal jsem, že můžu hrát i v Americe," říká Dahlén.

Draftem prošel už předloni a ve druhém kole si ho jako číslo 42 vybrala Ottawa, nikoliv Vancouver. Jenže v únoru loňského roku přišel trejd ke Kosatkám a v létě si pak Vancouver jako svou první volbu vybral právě Petterssona. V té době ještě Dahlénova parťáka z druholigové Timry.

Budou chtít oživit spolupráci z juniorských let

Pettersson a Dahlén hráli společně v Timře dva a půl roku, vynikali v mládežnických soutěžích, ale posléze také ve druhé lize dospělých, ačkoliv to k toužebnému postupu do SHL ještě nevedlo. "Máme odlišný herní styl, zato podobné hokejové myšlení," culí se Pettersson.

Trenéři ve Växjö o něm tvrdili: "Nic jsme ho nenaučili, to on učí nás." A jak vzpomíná na loňskou sezonu sám Pettersson? "Je to něco, co jsem si doopravdy neuměl představit, když jsem ve Växjö začínal. Navíc také Timrä postoupila do SHL, více jsem si nemohl přát," raduje se.

"To, co v loňské sezoně dokázal, je neskutečné. Není moc kluků, kteří by v jeho věku hráli takhle. Věděl jsem, že se v SHL chytí, ale nečekal jsem, že udělá 56 bodů, bude dominantní i v play off a vyhraje titul. A navíc se pak stane světovým šampionem," přidává Dahlén na adresu kamaráda.

Také on podával v minulém ročníku parádní výkony. Podruhé v řadě byl nejproduktivnějším hráčem týmu (poprvé předčil i Petterssona) a znovu se umístil v první pětce bodování druhé nejvyšší švédské soutěže.

Oba věří, že by ve Vancouveru mohli nastupovat v jedné formaci. "To by bylo úžasné. Z dorostu v Timře až do Vancouveru," zasní se Dahlén. "Nemůže být náhoda, že mě Ottawa poslala do Vancouveru, a ten si pak na draftu vybral Eliase," doplňuje starší z dvojice útočníků.

Pettersson a Dahlén rozšíří ve Vancouveru už tak početnou švédskou komunitu tvořenou brankáři Nilssonem a Markströmem, Edlerem a Louiem Erikssonem. "Bude příjemné si s nimi promluvit ve švédštině. Uvidíme, jestli budou nablízku i Sedinové," přemítá Pettersson.

Velké švédské naděje, přitom ještě s chlapeckými tvářemi a rysy, se těší na velkou výzvu. Získali si Švédsko a své umění hodlají prodat i v NHL. Ve Vancouveru se potkají i s českým útočníkem Lukášem Jaškem. Vybojují si místo v kabině Canucks?