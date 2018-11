"Nemůžeme na něj spoléhat." Zacha nečekaně spadl na farmu a polyká kritiku od trenéra

před 1 hodinou

Když New Jersey koncem minulého týdne poslalo Pavla Zachu na farmu, lokální zámořské médium NJ.com označilo sešup jako "šokující". Ne proto, že by český útočník hrál skvěle, ale kvůli tomu, že v hokejové NHL není běžné, aby vysoko draftovaný hokejista takhle ustoupil z cesty vzhůru.

Zacha prošel sledovanou dražbou talentů v roce 2015 coby celková šestka. Tehdy na NHL ještě nebyl zcela připravený, a tak zamířil zpět do kanadské juniorky, přičemž konec ročníku dohrál na farmě.

Poté povýšil. V hlavním mužstvu New Jersey Devils odehrál dvě kompletní sezony. Získal respekt díky defenzivní zodpovědnosti, ovšem ve sbírání bodů strádal.

Letos mělo být všechno jinak. Zacha, jemuž běží poslední rok nováčkovského kontraktu, chtěl více střílet, být vyrovnanější.

Realita? Deset zápasů, nula bodů, pouhých deset střel a celkově nevýrazné statistiky. Hřmotný forvard tak na profesionální úrovni zažil nejhorší vstup do sezony v životě. Loni i předloni měl po deseti startech vždy čtyři body.

Lidem ve vedení Devils tudíž došla trpělivost. V minulém ročníku Zacha několikrát vysedával na tribuně coby zdravý náhradník, ale v prvním týmu zůstával. Tentokrát spadl na farmu do Binghamtonu.

"Nemůžeme na něj spoléhat v klíčových situacích. Přitom právě tohle od něj potřebujeme," zdůvodnil Zachův sešup trenér New Jersey John Hynes. "Myslíme, že nejde o to mu říct: 'Podívej, na jeden zápas tě posadíme a budeš se dívat.' V některých situacích je to efektivní, ale my potřebujeme, aby šel dolů, hrál hodně minut a získal zpátky svoje sebevědomí."

Devils zkrátka zkoušejí nový přístup, jak z 21letého Čecha dostat maximum. Letos s ním počítali do druhé lajny. Dali mu víc než slušnou šanci. Jenže Zacha ji nevyužil. Na přesilovky sice chodil minimálně, ale stejně byl zhruba s 15 minutami za zápas pátým nejvytěžovanějším útočníkem týmu.

Mnozí se podivují, proč Zacha vedle kvalitních parťáků nesbíral body a ani moc nevyužíval svou tvrdou střelu.

"Musí být důraznější na puku. Musí být víc soutěživý, když ho má," zmínil Hynes rezervy mladého centra. "Je velký, silný a dobře bruslí, ale nemůže přicházet o puk takhle snadno. Když ho v ofenzivní třetině ztratíte, musíte ho umět vyhrát zpátky. Pavlovy šance na hřišti, v místech, kde to bolí, momentálně neexistují. Nejde jen o střílení. Musí být v ofenzivě víc soutěživý, aby sbíral body. Pokud bude makat naplno, může ze svojí střely těžit. Nyní ji ale nemůže využívat, protože nechodí do správných míst."

Zacha drží v produktivitě svého draftového ročníku 15. příčku. Vzhledem k tomu, že šel na řadu jako celková šestka, to není až takový kontrast. Jenže zatímco mnozí jiní dělají výrazné pokroky, český forvard zatím poněkud stagnuje. Zklamání se tudíž může prohlubovat.

"Draft je jako svatební den," prohlásil kouč Hynes. "Po něm na vás čeká realita. Musíte se neustále snažit. My pozici na draftu neřešíme. Jde o to, abyste si vybojoval svoje místo a dlouhodobě byl schopný týmu pomoct."

Obnovenou premiéru na farmě už má Zacha za sebou. Na půdě farmy Philadelphie získal asistenci.