Prohánět Pastrňáka s Voráčkem? Hezká motivace, říká Hertl. A nové české dresy? Šok

před 1 hodinou

Krásné i důležité góly a průměr bod na zápas. Zkraje nového ročníku hokejové NHL září kromě Pastrňáka s Voráčkem také Hertl.

Praha/San José - Po podpisu lukrativní smlouvy u kandidáta na Stanley Cup nezvolnil. Naopak. Tomáš Hertl prožívá parádní vstup do sezony. Po tuctu zápasů má na kontě 13 bodů (5+8), což v San Jose nikdy předtím nedokázal.

"Cítím se asi nejlíp, jak jsem se kdy cítil," říká 24letý útočník v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Při zářezech do statistik navíc není šedou eminencí. Díky kouskům, které předvádí, často míří na youtubový kanál NHL či stanice Sportsnet. Hned na úvod ročníku vyškolil při gólu beka Anaheimu, na ledě Nashvillu šikovně zakončil protiútok, proti Islanders nahrál sám sobě.

I proto, jak je kreativní, dostává na ledě moře prostoru, konkrétně skoro 19 minut za zápas. Hraje více než anaheimský centr Ryan Getzlaf či hvězda Tampy Nikita Kučerov. U Sharks je mezi forvardy druhý za Loganem Couturem.

Cítíte, že jste na vrcholu kariéry?

Zatím se cítím dobře, ale je to teprve začátek sezony. Hlavně jsem rád, že od trenéra mám takový prostor. Hraju fakt hodně. Cítím se asi nejlíp, jak jsem se kdy cítil. Doufám, že mi to vydrží, protože tým na mě spoléhá.

Chcete s Davidem Pastrňákem a Jakubem Voráčkem soutěžit o nejproduktivnějšího Čecha v NHL?

To je vždycky taková hezká motivace, že mezi sebou můžeme soupeřit, ale jsem rád, že vůbec nějaké body mám. Někdy mívám šance, ale neproměňuju je. Voras s Pastou se v horních příčkách neobjevují poprvé. Hlavně Voras, ten je z nás nejzkušenější. Ale pro mě je hlavní, aby tým vyhrával, i kdybych třeba neměl tolik bodů.

Jak jste spokojený se čtyřletou smlouvou, která vám v průměru vynese 5,6 milionu dolarů ročně? Doufal jste před jednáními v podobnou částku?

Jsem spokojený. Ještě v únoru jsem nepomýšlel, že bych mohl podepsat za tolik. I ty čtyři roky se mi líbí, protože jsem chtěl mít nějakou jistotu a zároveň otevřené dveře. Není to megadlouhé ani megakrátké. Přesně takhle jsem to chtěl.

Bylo po podpisu těžké nepodlehnout uspokojení? Nemusel jste si v duchu opakovat, proč hokej vlastně děláte, hledat motivaci?

Vůbec. Já budu mít motivaci vždycky velkou. Podle mě ani nikdo nemůže říct, že nemá motivaci, dokud nevyhrál Stanley Cup. Ve mně je hlavně ohromná soutěživost. Hrozně rád vyhrávám a nerad prohrávám, takže i kdybych vyhrál tři Stanley Cupy, pořád budu mít motivaci.

V posledních dvou letech smlouvy máte modifikovanou klauzuli o nevyměnitelnosti. V čem tkví její modifikovanost?

Kdyby mě v posledních dvou letech chtěli vytrejdovat, tak já si před sezonou vyberu jakékoliv tři týmy v NHL, kam mě můžou poslat. Jinak se mnou bez mého svolení nemůžou udělat nic.

Mimochodem, je pravda, že jste od San Jose dostal dům jako dárek?

Ne, takhle to nechodí. (smích) Dům jsem si pořídil.

Těsně před sezonou přišel do San Jose hvězdný bek Erik Karlsson. Jak jste na tuhle zprávu reagoval?

Nikdo to nečekal. V prvním momentu jsme si říkali, kdo to vlastně bude. Když jsme se dozvěděli, že půjdou pryč kluci jako Tierney, DeMelo,… Jsou to ohromní kamarádi, jsou tu pět let, začínal jsem s nimi. Tohle vás mrzí, ale k hokeji to občas patří. Děje se to ve všem týmech. Na druhou stranu je super, že máme obránce takového kalibru, jednoho z nejlepších v NHL. Každopádně to byl velký šok.

Nebál jste se, že byste v balíčku za Karlssona mohl být vy? Někteří fanoušci Sharks si dost oddychli, že klub nemusel obětovat právě vás nebo Tima Meiera.

Samozřejmě se to klidně mohlo stát i mně, naštěstí si mě nechali, takže tady můžu pokračovat. Ale i kdyby se to stalo, člověk s tím nic neudělá.

Karlssonovi po sezoně končí smlouva. Už ho v šatně lákáte, aby prodloužil?

Zatím se to moc neřeší, protože je teprve začátek sezony. I pro něj. Bude záležet, jak se mu tady bude dařit a celkově líbit. Je to jenom na něm, takže se necháme překvapit.

Pokud jde o vás a dění v kabině, ještě vám spoluhráči říkají "Mladý Messier"? (Tuhle přezdívku si Hertl vysloužil v posledním play off kvůli nedorozumění s novináři, pozn. red.)

Ne, takhle už mi nikdo neříká. Ostatní mě normálně oslovují přezdívkou, jménem. To mám nejradši.

Naposledy Hertl zaujal tím, že proti Rangers vyrovnal vteřinu před koncem:

Takhle Tomáš Hertl vyrovnal utkání proti Rangers. San Jose později padlo v nájezdech, ale získalo alespoň bod. | Video: Youtube.com

V týmu s vámi působí i bek Radim Šimek, který sice je v NHL, ale nehraje. Jak to snáší?

Určitě to není lehká situace. Je rád, že může být v prvním týmu, ale zároveň čeká na šanci. Zatím ještě nehrál, což je hrozně těžké. Člověk musí být každý den připravený, bruslit navíc, makat. Ale myslím, že Radim to zvládá dobře. Doufám, že dostane šanci se ukázat.

Snažíte se mu nelehkou pozici nějak ulehčit? Jde to vůbec?

Nechodím mu říkat, že to bude dobré. Prostě se bavíme. To je asi tak jediné, co můžeme udělat.

Do sestavy Sharks se po zranění vrátil Joe Thornton. Před sezonou zaujal tím, že si nechal oholit svůj ikonický plnovous. Proč to udělal?

Nevím, jaká byla motivace. Podle mě se to už moc nelíbilo manželce, takže to shodil dolů. Určitě to ale byla velká změna, vidět Jumba po takové době bez vousů.

I když to ještě není oficiální, zkraje příštího ročníku by se měl v Praze hrát zápas NHL. Spekuluje se o účasti San Jose. Jak by se vám to zamlouvalo?

Byl by to neskutečný zážitek, kor v Praze, kde jsem se narodil, vyrostl a odehrál část kariéry. Uvidíme, jak to dopadne. Není to v mé moci, ale určitě by to bylo příjemné.

Proti komu byste si v Praze chtěl zahrát?

To je těžké. Určitě by to chtělo nějaký tým, kde jsou kluci z Česka, aby se diváci mohli přijít podívat na české hráče. Víc jich máme ve Philly, Bostonu, teď i Dallasu. Všichni kluci z těchhle týmů jsou úplně v pohodě, takže hrát proti nim by mi vůbec nevadilo.

Áčko národního týmu příští týden poprvé nastoupí v nových dresech, na kterých je místo státního znaku logo. Někomu se změna líbí, někomu ne. Jaký názor máte vy?

Nevím. V první moment to byl trošku šok. Něco úplně jiného. Celý život jste zvyklý na státní znak, který milujete. Abych řekl pravdu, nevím přesně, co si mám myslet o tomhle. Změny loga se dělají, ale tohle je ohromná změna. Zatím nedokážu říct, jestli se mi to úplně nelíbí, nebo líbí. Je to takový střed.