Hokejová reprezentace zahájila přípravu bez deseti hráčů

Bez deseti nominovaných hráčů dnes zahájila česká hokejová reprezentace přípravu na turnaj Karjala. Nový realizační tým v čele s trenérem Milošem Říhou, jehož čeká ve čtvrtek v Praze v zápase proti Švédsku premiéra na střídačce národního týmu, neměl ještě k dispozici sedmičku hráčů, kteří dnes hrají zápasy KHL, Jana Štencla a Radima Zohornu z Brna, které v úterý čeká Liga mistrů, a dnes dodatečně nominovaného Tomáše Vincoura z Hradce Králové.

"Komplikace to není, počítali jsme s tím. Věděli jsme, jak se hrají soutěže a jaké hráče si zveme," řekl Říha na srazu národního týmu v Praze. Kompletní tým bude mít k dispozici až ve středu, kdy se k mužstvu připojí Radim Zohorna a Štencel. Sedmička z KHL Jakub Nakládal, Vojtěch Mozík, Jiří Sekáč, Robin Hanzl, Michal Řepík, Rudolf Červený a Andrej Nestrašil bude s týmem poprvé trénovat v úterý odpoledne, Vincour již dopoledne.

Říha musel stejně jako jeho předchůdci řešit několik omluvenek. Ze zdravotních důvodů přišli o start v reprezentaci Jan Košťálek, Tomáš Pavelka a Jiří Novotný, hrát nemůže ani dodatečně povolaný Martin Zaťovič. "Náhradníky jsme sice neoznámili dopředu, ale měli jsme je připravené. Už za měsíc nás čeká další turnaj, takže jsme počítali i s dalšími hráči," uvedl Říha a dodal, že příště možná jména náhradníků zveřejní dopředu, aby hráči nebyli v případě povolání zaskočeni.

Nově se rodící reprezentace se bude muset obejít bez Novotného, který měl být kapitánem týmu a jedou z výrazných osobností. Zkušený centr má ale svalové zranění. "Jirku to mrzí, těšil se a my taky. Nedá se ale nic dělat. Vyzkoušíme ho jindy. Času máme dost," řekl Říha na adresu mistra světa z roku 2010, který se do národního týmu měl vrátit poprvé od května 2015.

Kdo převezme "céčko" místo něj, se teprve rozhodne. "Máme tam spoustu zkušených hráčů, jako jsou Nakládal nebo Kolář. Uvidíme, jak se budou kluci chovat v kabině a na tréninku," uvedl Říha, jenž na střídačce národního týmu nahradil v létě Josefa Jandače.

Říha a spol. už za sebou mají letní soustředění, nyní je čekají první ostré zápasy. "Už jsem se strašně těšil. Pocit je nádherný. Naprostá zodpovědnost, udělat to tak, aby vše klaplo. Aby kabina žila. Neříkám, že všechny porazíme, ale chceme, aby už dnes na tréninku byla vítězná vlna. Aby vše směřovalo k výkonu," řekl devětapadesátiletý kouč.

Přestože má Říha za sebou řadu angažmá a vedl například jeden z nejbohatších evropských klubů Petrohrad, cítí i nervozitu. "To k tomu patří a myslím si, že je to dobře," dodal Říha.

Říha již s předstihem potvrdil, že brankářská jednička Jakub Kovář by měl chytat proti Švédsku a Finsku. V domácím utkání se poté nepředstaví Štencel a Radim Zohorna.