Pan Spolehlivý, září, když je potřeba. Palát dál oslňuje NHL, ze soupeřů dělá Trouby

Když hokejisté Tampy Bay ztratili v semifinále NHL první dva duely proti New Yorku Rangers, leckdo už úřadující dvojnásobné šampiony odepisoval. To ale byla chyba. Tým Lightning ve třech dalších zápasech vyhrál a sérii obrátil. Pokaždé skóroval Ondřej Palát, dvakrát šlo o vítěznou trefu. Univerzál z Frýdku-Místku v zámoří potvrzuje svou pověst hráče na play off.

Ondřej Palát rozhodl třetí duel semifinálové série proti Rangers, chcete-li finále Východní konference, gólem v čase 59:18. V pátém utkání v noci ze čtvrtku na pátek vstřelil vítěznou branku jen o minutu a osm sekund dříve.

Jednatřicetiletý český útočník v letošním play off NHL září, a to hlavně ve chvílích, kdy je to nejvíce potřeba. Na kontě má 14 bodů (8+6) ze 16 zápasů a po Nikitovi Kučerovovi (7+15) je druhým nejproduktivnějším hráčem Lightning. Táhne tým do třetího finále v řadě.

V noci na neděli může Tampa zpečetit obrat proti Rangers, ve finále by pak proti Coloradu útočila na třetí Stanley Cup za sebou. To naposledy dokázali newyorští Islanders v mezi lety 1980 a 1983, kdy vládli NHL po dobu čtyř sezon.

Palát, který kroutí v prvním týmu Tampu již desátou sezonu a za jiné mužstvo v NHL nikdy nenastoupil, zaznamenal ve své kariéře už 11 vítězných branek v play off.

Z Čechů má více už jen Jaromír Jágr (16), z aktivních hráčů pouze Joe Pavelski (14) a Jevgenij Malkin (13). Hůře jsou na tom Alexandr Ovečkin (10) i Sidney Crosby (9).

O výjimečnosti Palátových výkonů ve vyřazovacích bojích svědčí také další statistika. V zápasech finále Východní konference nastřílel již 15 gólů, což ho v tomto ohledu řadí na druhé místo za Joea Sakica (16).

"Každé střídání tomu dává sto procent, navíc není v žádné herní situaci nervózní. To je prostě styl Ondřeje Paláta," popisoval nedávno pro web The Athletic jeho dlouholetý spoluhráč Tyler Johnson.

S Palátem hráli spolu na farmě v AHL, kde vyhráli Calder Cup v roce 2013, a pak dlouhá léta v Tampě, přičemž dosáhli i na oba Stanley Cupy z let 2020 a 2021. Aktuální sezonu už však Johnson trávil v Chicagu.

Vnitřní klid podle něj dělá Paláta velkým hráčem. "Nikdy se neroztřese. Proto je schopný ukázat se právě ve velkých momentech. Navíc je sakra dobrý hokejista, což mu pak samozřejmě také pomáhá," poznamenal.

"Nezáleží, jaký zápas hrajeme. Nezáleží kde. Pally je pro nás vždycky Pan Spolehlivý," popsal spoluhráče stručně kapitán Steven Stamkos.

Ceněný je také pro svou univerzálnost. Je platný v soubojích u mantinelu, kde dokáže vybojovat zdánlivě ztracené puky. Hodí se na oslabení. A teď zase pomáhá svou ohromnou produktivitou.

"Myslím, že by ho do týmu chtěl každý trenér. Jsem přesvědčený, že by uplatnění našel všude. Pomůže vám, ať už hrajete jakýmkoliv stylem," pokračoval dlouholetý Palátův parťák Johnson.

Speciální péči už Palátovi v jeho mimořádně povedeném play off věnují i soupeři. V pátém zápase semifinále si ho vyhlídl tvrďák Jacob Trouba a s vystrčeným loktem chtěl Čecha ošklivě atakovat u modré čáry.

Trouba trying to take Palat's head clean off and completely whiffing pic.twitter.com/akHcK6Irjw — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) June 10, 2022

Palát si toho všiml, šikovností sobě vlastní se střetu mrštně vyhnul a americký bek Rangers se proletěl do hrazení. Rodák z Frýdku-Místku z něj "udělal troubu". Přitom dříve v play off odskákali Troubovy nárazy Crosby z Pittsburghu a Seth Jarvis z Caroliny, oba s otřesy mozku.

Kvůli introvertní povaze, tichosti a tomu, že nevyhledává mediální pozornost, zůstává Palát pro veřejnost trochu ve stínu populárních hvězd Lightning, jakými jsou Stamkos, Kučerov, Victor Hedman či Brayden Point.

Když ale útočník Pat Maroon dostal od novináře otázku, proč v týmu velkých hvězd rozhoduje zrovna Palát, pořádně ho to namíchlo. "Vy ho snad nepovažujete za hvězdu? Viděl jste jeho statistiky? Pro mě je to rozhodně superstar," odpovídal.

Palát byl v roce 2011 draftován z 208. místa, jen tři hráči šli v tehdejší dražbě talentů NHL až po něm.

Teď útočí na třetí Stanley Cup, navíc jako hráč se zcela stěžejní roli v elitní útočné formaci se Stamkosem a Kučerovem.