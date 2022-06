A na závěr bitka, při níž tekla krev. Takhle se servaly hvězdy Tampy a Rangers

Opozice na Slovensku začala sbírat podpisy pod petici za vypsání referenda, kterým chce kromě jiného přimět nynější vládu k podání demise. Novinářům to v pátek řekl expremiér a šéf opozičních sociálních demokratů (Směr-SD) Robert Fico. V lidovém hlasování by obyvatelé také měli rozhodnout, zda nově bude možné volební období parlamentu zkrátit referendem nebo rozhodnutím sněmovny. Iniciativa opozice přichází v době, kdy čtyřčlenná vládní koalice čelí novým sporům. Ministryně spravedlnosti Mária Kolíková navrhované otázky do referenda zpochybnila.

"Není náhodné, že zahajujeme petiční akci nyní. Je správné, abychom využili konání komunálních a regionálních voleb 29. října," uvedl Fico. Dodal, že referendum by tak bylo možné spojit s krajskými a komunálními volbami.

Připravovaný plebiscit podpořila kromě jiných také nyní nejpopulárnější strana Hlas-sociální demokracie, kterou po předloňském odchodu ze Směru-SD založil expremiér Peter Pellegrini.