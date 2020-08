Kubalík má po sezoně, Chicago vypadlo s Vegas. Voráček přiblížil Flyers k postupu

Hokejisté Philadelphie porazili Montreal i díky asistenci Jakuba Voráčka 2:0, v sérii vedou 3:1 a jedna výhra je dělí od postupu do semifinále Východní konference play off NHL. Přihrávku si připsal i Dominik Kubalík, který s Chicagem podlehl Vegas 3:4 a sezonu mu skončila. Nejvýše nasazený tým Západní konference ovládl sérii 4:1 na zápasy a je prvním postupujícím do 2. kola.

Chicago v předchozím duelu prodloužilo sérii výhrou 3:1 a výborně začalo i páté utkání, když vedlo 2:0. U první branky asistoval Kubalík, jehož střelu dorazil Jonathan Toews. Vegas na přelomu první a druhé třetiny vyrovnalo, ale brzy opět prohrávalo, když jeho obrana zapomněla na Patricka Kanea. Aktivnější Golden Knights otočili, vítězný gól si připsal ve 42. minutě Alex Tuch. Na postupu Vegas se podílel jednou trefou Tomáš Nosek, který se ale ve druhém utkání série zranil a od té doby nehraje. Voráček vstřelil v minulém zápase jediný gól utkání, tentokrát asistoval v sedmé minutě u vítězné trefy. Kladenský odchovanec na útočné modré čáře přenesl hru z levé strany na pravou, kde si puk vyměnili Sean Couturier s Michaelem Rafflem, který vymetl horní růžek branky. Druhý gól přidal v závěru prostřední třetiny Philippe Myers. Brankář Flyers Carter Hart kryl 29 střel a vychytal druhé čisté konto za sebou. Vyřazení odvrátil Washington, když v zápase s New York Islanders otočil z 0:2 na konečných 3:2 a snížil stav série na 1:3. Islanders začali zostra, už v desáté minutě vedli 2:0 a po dvou jejich akcích ještě zazvonila tyč. Trenér Washingtonu Todd Reirden si po druhé inkasované brance vybral oddechový čas a jeho svěřenci na začátku druhé třetiny vyrovnali. Po hezkém průniku snížil Jevgenij Kuzněcov a v přesilové hře svou typickou střelou z levého kruhu bez přípravy vyrovnal Alexandr Ovečkin. Ruský útočník dokonal obrat ve 44. minutě z přečíslení. Dallas zdolal Calgary 2:1 a vede 3:2 na zápasy. Dallas otevřel skóre v 11. minutě po pěkné kombinaci Tylera Seguina s Jamie Bennem, který zakončil do prázdné branky. Ještě v první třetině vyrovnal Mikael Backlund střelou zpoza pravého kruhu. Vyrovnaný zápas rozhodl v čase 41:12 John Klingberg. Švédský obránce překonanal ranou od modré čáry Cama Talbota, kterému trenéři i po pěti gólech z minulého utkání dali opět přednost před Davidem Rittichem. Play off NHL - 1. kolo: Východní konference (Toronto) - 4. zápasy: Montreal - Philadelphia 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Branky: 7. Raffl (Voráček), 38. Myers. Střely na branku: 29:22. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Raffl, 2. Hart, 3. Myers (všichni Philadelphia). Stav série: 1:3. NY Islanders - Washington 2:3 (2:0, 0:2, 0:1) Branky: 4. Pageau, 10. Barzal - 26. a 44. Ovečkin, 24. Kuzněcov. Střely na branku: 26:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Kuzněcov, 3. Carlson (všichni Washington). Stav série: 3:1. Západní konference (Edmonton) - 5. zápasy: Dallas - Calgary 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Branky: 11. Jamie Benn, 42. J. Klingberg - 20. Backlund. Střely na branku: 32:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J. Klingberg, 2. Chudobin (oba Dallas), 3. Talbot (Calgary). Stav série: 3:2. Vegas - Chicago 4:3 (1:2, 2:1, 1:0) Branky: 20. Pacioretty, 21. Mark Stone, 28. Martinez, 42. Tuch - 11. J. Toews (Kubalík), 19. DeBrincat, 25. P. Kane. Střely na branku: 39:26. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty, 2. Tuch, 3. Martinez (všichni Vegas). Konečný stav série: 4:1.