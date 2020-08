Hrdina Voráček. Český útočník jediným gólem rozhodl souboj s Montrealem

Útočník Jakub Voráček vstřelil v 1. kole play off NHL jediný gól zápasu, kterým zařídil výhru hokejistů Philadelphie 1:0 nad Montrealem a vedení v sérii 2:1. Chicago porazilo Vegas 3:1, odvrátilo první hrozbu vyřazení a snížilo stav série na 1:3. Obhájce trofeje St. Louis vyhrál poprvé od restartu NHL, když udolal Vancouver 3:2 v prodloužení a v sérii už prohrává jen 1:2 na zápasy.

Voráček se prosadil už v šesté minutě, když se od jeho těla odrazilo do branky nahození Claudea Girouxe z levého kruhu. "Tohle je domluvená akce," řekl k rozhodujícímu momentu Voráček, který v sérii vstřelil dva ze tří gólů Philadelphie. V obou případech díky výborné práci před brankou.

Podívejte se na Voráčkův zásah:

Jakub Voracek tips one home to open up the scoring for the Flyers!#AnytimeAnywhere pic.twitter.com/fYjMEK405z — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 17, 2020

Zbytek obstarala největší hvězda zápasu Carter Hart. Gólman Philadelphie, který byl v minulém utkání při prohře 0:5 střídán, zneškodnil 23 střel a připsal si první nulu v play off. Stálo při něm i štěstí, protože Montreal pětkrát trefil brankovou konstrukci.

"Víme, že jsme nepodali ve druhém utkání náš nejlepší výkon, byl hodně vzdálený hranici našich schopností. Tentokrát jsme výborně začali, udali tón zápasu a vstřelili první gól, jediný v zápase. Bojovali jsme celý zápas a udolali je," uvedl Hart.

Stal se nejmladším gólmanem v historii Flyers, který v play off vychytal čisté konto. Povedlo se mu to tři dny po 22. narozeninách. "Je psychicky odolný. I když má špatný zápas, vrátí se vždy silný. Je to působivé. Tohle dobří gólmani dělají," pochválil ho Voráček. Philadelphia udržela v play off nulu po čtyřech letech, tehdy se blýskl bezchybným výkonem Michal Neuvirth.

Montreal postoupil do play off z poslední pozice, ale s Philadelphií hraje vyrovnanou partii. "Oba týmy si nic nedarují. Měli v první třetině několik přesilových her, nemohli jsme se proto dostat do tempa jako minule. Ale líbilo se mi, jak kluci ve zbytku zápasu bojovali a s jakým enormním nasazením všichni hráli. Za výkon jsem je pochválil. Nevzdávali se, soupeře tlačili. Trefili jsme několik tyček, výsledek mohl být jiný," uvedl dočasný trenér Kirk Muller.

Chicago si už v úvodu vypracovalo dvoubrankový náskok. Skóre otevřel Drake Caggiula, který střelou z prostoru před brankou zužitkoval pas Olliho Määtty od zadního mantinelu. Zvýšil Matthew Highmore, jehož nahození z rohu kluziště si gólman Robin Lehner srazil pravým ramenem do branky. Blackhawks se poprvé v sérii ujali v zápase vedení, a to ještě Dominik Kubalík neproměnil dvě šance.

"Čekali na své šance a na malé chyby, aby zaútočili. Mají na to dobré hráče. Paradoxně jsme odehráli nejlepší zápas v sérii, přesto jsme prohráli," uvedl Lehner, který si vyčítal druhý inkasovaný gól. "Hokej je hra chyb a jednu jsem udělal. Byla to dobrá střela, ale takovou musím mít," dodal.

Vegas, v jehož sestavě opět scházel Tomáš Nosek, brzy snížilo - od modré čáry trefil horní růžek Shea Theodore. Další gól už ale hrdina zápasu Corey Crawford, který kryl 48 střel, nepustil. Chicago pojistilo výhru až jedenáct sekund před koncem, když se při hře bez brankáře prosadil Alex DeBrincat.

"Je skvělé, že máme první výhru, zvedne nám sebevědomí," prohlásil Crawford, který dovedl Chicago v letech 2013 a 2015 k zisku Stanleyova poháru. Pod takovou palbou ale v play off, pokud nešel zápas do prodloužení, ještě nebyl. "Většinu střel jsem viděl. Některé až na poslední chvíli, ale kluci je i výborně blokovali. Pokud se chceme vrátit zpět do série, musíme hrát takhle obětavě pořád," podotkl.

St. Louis prohrálo všechny tři zápasy ve skupině o nasazení do play off, následně ztratilo i úvodní dvě utkání s Vancouverem. Obhájce se na první bod v sérii nadřel, výhru mu zařídil až v 76. minutě ze sólového úniku Brayden Schenn. Blues před duelem udělali změnu v brankovišti: strůjce loňského triumfu Jordana Binningtona, který od Vancouveru obdržel devět gólů ve dvou zápasech, nahradil Jake Allen.

Všechny góly v základní hrací době padly ve druhé třetině. Vancouver otevřel skóre v přesilové hře brankou J. T. Millera. St. Louis otočilo stav trefami Justina Faulka a Davida Perrona. Z vedení se ale Blues dlouho neradovali, za 37 sekund vyrovnal Elias Pettersson.

1. kolo play off NHL:

Východní konference (Toronto):

Montreal - Philadelphia 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka: 6. Voráček. Střely na branku: 23:20. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. Provorov (oba Philadelphia), 3. S. Weber (Montreal). Stav série: 1:2.

Západní konference (Edmonton):

Chicago - Vegas 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Branky: 5. Caggiula, 14. Highmore, 60. DeBrincat - 14. Theodore. Střely na branku: 25:49. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Crawford, 2. Highmore (oba Chicago), 3. Theodore (Vegas). Stav série: 1:3.

Vancouver - St. Louis 2:3 v prodl. (0:0, 2:2, 0:0 - 0:1)

Branky: 22. J.T. Miller, 39. E. Pettersson - 29. Faulk, 39. Perron, 76. B. Schenn. Střely na branku: 41:49. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn (St. Louis), 2. Markström, 3. Pettersson (oba Vancouver). Stav série: 2:1.