Francouz neodvrátil prohru Colorada, Vegas dělí výhra od postupu

Hokejový brankář Pavel Francouz pustil ve třetím utkání 1. kola play off NHL dva góly, neodvrátil ale prohru Colorada 2:4 s Arizonou, která snížila stav série na 1:2. Vegas zdolal Chicago 2:1, vede 3:0 na zápasy a dělí ho jediné vítězství od postupu do semifinále Západní konference. Tampa Bay porazila Columbus 3:2 a v sérii vyhrává 2:1.

Francouz odchytal ve skupině o nasazení do play off jediné utkání, ve kterém udržel čisté konto, ale v ostatních zápasech nastoupil Philipp Grubauer. Český gólman si další start připsal až ve třetím duelu série s Arizonou a už v sedmé minutě ho zblízka překonal Derek Stepan, který zužitkoval dobrou přihrávku Claytona Kellera zpoza branky. Francouz měl navíc ztíženou pozici, protože chvíli předtím přišel o hokejku.

Colorado vyrovnalo ve 34. minutě, přesilovou hru využil André Burakovsky. Ještě ve druhé třetině ale vrátil Arizoně vedení Brad Richardson přesnou střelou z levého kruhu nad lapačku Francouze. "Byl to dobře načasovaný gól, nakopl nás. V předchozích dvou zápasech jsme ani jednou nevedli, byla to příjemná změna," řekl Richardson.

Zbývající góly padly v posledních 80 sekundách utkání a český brankář všechny sledoval ze střídačky, protože se Avalanche snažili o vyrovnání při powerplay. Nejdříve zvýšil Taylor Hall, ale Mikko Rantanen vstřelil v čase 59:07 kontaktní gól. Coytotes definitivně uklidnil až Lawson Crouse.

Na snížení stavu série měl největší podíl brankář Darcy Kuemper, který už v úvodní části kryl dvacet střel a vytvořil tím klubový rekord v počtu zásahů v play off za třetinu. Celkově zneškodnil 49 střel, dalších 27 jich zblokovali hráči před ním. "Ve třetí třetině se sice hrálo pořád v našem pásmu, ale ustáli jsme to. I díky gólmanovi, chytil spoustu šancí. Ale nepřekvapuje mě to, dlouhodobě nás drží," prohlásil Richardson.

Arizona tak dokázala sérii zdramatizovat. "Věděli jsme, že to nebude jednoduchá série," řekl kapitán Colorada Gabriel Landeskog. "Jejich gólman chytal dobře, ale musíme před něj více chodit, clonit mu, aby střely neviděl. Na druhou stranu měl i štěstí. Některé naše šance by jindy skončily gólem," dodal.

Vegas pokračuje ve spanilé jízdě, v play off vyhrálo všech šest zápasů. Základ k zisku třetího bodu v sérii s Chicagem položili v úvodních dvou třetinách, kdy získali trefami Williama Karlssona a Patricka Browna dvougólový náskok. Oli Määttä sice ve 47. minutě snížil, ale další branka už nepadla.

"Chicago hrálo dvě třetiny lépe, ale náš gólman (Marc-Andre Fleury) chytal neskutečně. Ukradl tento tento zápas, v první a třetí třetině vytáhl ohromné zákroky," řekl k zápasu Karlsson. V dresu vítězů scházel Tomáš Nosek, který dal minule gól, ale z utkání odstoupil. Na druhé straně Dominik Kubalík a David Kämpf vyšli naprázdno.

Tampa Bay přežila v úvodu téměř minutu a půl dlouhé oslabení tří proti pěti a v šestnácté minutě otevřela skóre gólem Alexe Killorna. Columbus v úvodu prostřední třetiny vyrovnal po zásahu Rileyho Nashe, ale ještě před druhou sirénou si Lightning vypracovali rozhodující trhák, který zařídili svými góly Brayden Point a Victor Hedman. Blue Jackets ve třetí třetině snížili Erikem Robisonem, na zvrat jim ale chyběly síly.

Trenér Columbusu John Tortorella přiznal, že jeho svěřenci vypadali unaveně. Na rozdíl od Tampy Bay hráli kvalifikační sérii na pět zápasů a za posledních deset dní odehráli 482 minut, což odpovídá délce osmi utkání. "Musím zjistit, co se stalo, protože jsme neměli šťávu. Od dvanácté minuty zápasu jsme nebyli týmem, jakým bychom potřebovali být," uznal kouč. Tampa Bay je v posledních dvou třetinách přestřílela 26:7.

Východní konference (Toronto) - 3. zápas

Columbus - Tampa Bay 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Branky: 22. Nash, 42. E. Robinson - 16. Killorn, 35. B. Point, 39. Hedman. Střely na branku: 17:34. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. B. Point (oba Tampa Bay), 3. Nyquist (Columbus). Stav série: 1:2.

Západní konference (Edmonton) - 3. zápas

Chicago - Vegas 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky: 47. Määttä - 5. W. Karlsson, 36. P. Brown. Střely na branku: 22:31. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Fleury, 2. P. Brown (oba Vegas), 3. Crawford (Chicago). Stav série: 0:3.